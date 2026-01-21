Kreml již prodal tři čtvrtiny zlatých rezerv, aby naplnil vojenský rozpočet
V letech 2022-25 se objem zlata v rozvaze fondu snížil o 71 %, vyplývá z údajů Ministerstva financí. K 1. lednu zůstávalo ve fondu 160,2 tun zlata na nealokovaných účtech u Centrální banky, zatímco v květnu 2022 bylo 554,9 tun.
V roce 2023 ztratila "zlatá rezerva" fondu 196 tun, tedy 35 %, v roce 2024 další polovinu, tedy o 171 tun, a na konci loňského roku o dalších 19 tun.
Ministerstvo financí prodávalo zlato z fondu téměř každý měsíc – 8,2 tuny v lednu, 4,4 tuny v únoru, 6,4 tuny v březnu a 29 tun v dubnu až květnu. V červnu bylo do fondu připsano 72,4 tuny zlata zakoupeného v roce 2024. Ale více než polovina těchto zásob šla okamžitě do prodeje: 32,8 tun v červenci, dalších 6 tun v srpnu-září a 12,8 tun v prosinci.
Celkový objem likvidních aktiv fondu, který kromě zlata zahrnuje i čínský jüan, činil k počátku ledna 4,1 bilionu rublů. Loni se poprvé od začátku války rezervy ruské vlády mírně zvýšily – o 350 miliard rublů, ale ve srovnání s předválečnou úrovní klesly téměř o 60 %, tedy o 5,6 bilionu rublů.
Do rozpočtu na rok 2026 Ministerstvo financí zahrnulo nulové výdaje fondu, s cílem zachovat zbývající rezervy, které se po léta hromadily na úkor přebytků z ropy. Ale sankce administrativy Donalda Trumpa narušily vládní plány: průměrná cena ruské ropy klesla na 39 dolarů místo plánovaných 59 dolarů, což donutilo úřady fond znovu otevřít.
Od 16. ledna do 5. února, aby kompenzovalo nedostatek příjmů z ropy a plynu, Ministerstvo financí prodává zahraniční měnu a zlato za 12,8 miliardy rublů denně – rekordní rychlostí za celé období těchto transakcí. Pokud ceny ropy a směnný kurz rublu zůstanou na současné úrovni, do konce roku bude z fondu odebráno 2,5 bilionu rublů – tedy 60 % zbývajících prostředků, odhadují analytici VTB.
Na konci loňského roku klesly příjmy z rozpočtu na ropu a plyn o čtvrtinu a staly se nejnižšími od pandemie, přičemž deficit aktualizoval rekord a překonal původní plány pětkrát – dosáhl 5,7 bilionu rublů. V rozpočtu na rok 2026 vláda plánuje snížit deficit na 3,8 bilionu rublů zvýšením DPH a daní pro malé podniky, ale při současných cenách ropy se tento plán pravděpodobně nenaplní: deficit rozpočtu pravděpodobně zůstane asi 5–5,5 bilionu rublů, předpovídá Gazprombank.
Tlak na rozpočtové příjmy je vyvíjen snížením vývozu ropy kvůli problémům s námořní dopravou a snížením poptávky po ruských uhlovodících kvůli sankcím.
Zdroj v ruštině: ZDE
