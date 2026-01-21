Trump promluví k světovým politikům uprostřed patové situace v Grónsku po „menším elektrickém problému” v letadle Air Force One

21. 1. 2026

čas čtení 4 minuty
 

Trump „pravděpodobně přijde o tři hodiny později”  

Trump je opět ve vzduchu a míří do Davosu

Prezident Trump je opět ve vzduchu a míří do Davosu, informuje CNN. Podle tiskového oddělení Bílého domu se nové letadlo začalo rozjíždět po ranveji ve 12:02.

Trump „pravděpodobně přijede s tříhodinovým zpožděním“

Trump pravděpodobně přijede s tříhodinovým zpožděním, naznačuje Scott Bessent v návaznosti na problém s Air Force One.

Ministr financí dodává, že ještě neviděl aktualizovaný harmonogram po přesunu prezidenta do náhradního letadla.Trump měl pronést svůj speciální projev v 14:30 středoevropského  času – to se v programu zatím nezměnilo...

Bessent: Francouzský rozpočet je v troskách
Otázka: Kancelář prezidenta Macrona uvedla, že chce cvičení NATO v Grónsku. Jaký je váš názor?


Bessent se zaměří na francouzského prezidenta a odpověděl: 

Pokud je to vše, co prezident Macron musí udělat, když je francouzský rozpočet v troskách,
 navrhoval bych, aby se zaměřil na jiné věci pro francouzský  lid.

Na otázku týkající se energetiky Scott Bessent kritizuje evropské země za výstavbu  plynovodu Nord Stream 2 a nákup ruské ropy, což Putinovi poskytlo finanční prostředky na financování války s Ukrajinou. A pokud jde o obchodní dohody, Bessent říká, že Evropa by měla odstranit obchodní bariéry uvnitř Evropy i své vnější obchodní bariéry, a argumentuje:
 
Evropa  je regulační bažina, která je postavena na byrokracii a vrstvení 
předdpisů, které omezují ekonomickou aktivitu.

Bessent: Grónsko musí být součástí USA
Scott Bessent dále říká, že USA žádají své spojence, aby pochopili, že „Grónsko musí být součástí Spojených států“.
Připomíná novinářům v Davosu, že USA koupily Americké Panenské ostrovy od Dánska během první světové války, a dodává:

Připomenu všem, že Dánsko zůstalo během první světové války neutrální.
 
Bessent: Dánsko je irelevantní
Otázka: Obávají se USA, že institucionální investoři v Evropě, jako například dánské penzijní fondy, by mohli opustit trh s americkými státními dluhopisy?

Bessent tuto otázku odbývá slovy: Velikost dánských investic do amerických státních dluhopisů je, stejně jako samotné Dánsko, irelevantní.

Pokračuje:
Je to méně než 100 milionů dolarů. Dluhopisy prodávají už roky. Vůbec se tím nezabývám.

Scott Bessent  ostře kritizuje kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.

Na otázku ohledně včerejšího tvrzení Newsoma, že je Bessent „samolibý člověk“, Bessent
 odpoví, že guvernér je možná „jediný Kaliforňan, který ví o ekonomice méně 
než Kamala Harrisová“ .
 


Bessent říká, že Newsom je tento týden v Davosu se svým „miliardářským sponzorem“ 
Alexem Sorosem, a obviňuje ho, že „se stýká“ s globální elitou, zatímco Kalifornie má největší populaci bezdomovců v Americe.

Dodává: Hanba mu. Je příliš samolibý, příliš sebestředný a příliš ekonomicky negramotný, aby něco věděl.

Bessent: Velká Británie nás zklamala v případě Diego Garcia
Otázka: Chystáte se zahájit obchodní válku s Evropou a stojí za to riskovat americkou ekonomiku kvůli Grónsku?
Scott Bessent říká, že „si není jistý“, jaké poselství vyslalo osm evropských zemí, které se rozhodly vyslat vojáky do Grónska.
Prezident Trump dal jasně najevo, že USA nebudou outsourcovat svou národní bezpečnost, dodává.
A obviňuje „našeho partnera, Spojené království“, že „nás zklamalo v otázce základny na Diego Garcia“, když ji předalo Mauriciu.
Bessent říká, že by si všichni měli „hluboce nadechnout“, sednout si a počkat, až Trump dorazí do Davosu, a vyslechnout si jeho argumenty.
 
Myslím, že se nechají přesvědčit.

Bessent  naznačuje, že by bylo „velmi zklamáním“, kdyby Švýcarsko začalo napodobovat politiku EU v oblasti „správy, byrokracie a ekonomické  sklerózy“.

Nastínil, jak americká vláda prosazuje  vyrovnání mezinárodního obchodu – což podle něj bylo „dávno 
potřebné“. Bessent nastínil,  jak se deficit mezinárodního obchodu USA snižuje „bezprecedentním tempem“, přičemž říjnové údaje o obchodu ukazují, že deficit obchodu klesl na nejnižší úroveň od roku 2009. Argumentuje tím, že svět je bezpečnější a prosperující, když je Amerika silná. A vytvořil termín „grow baby, grow“,  kterým naznačuje, že růst je jedinou cestou ven z dluhů, které se nahromadily v globální ekonomice.


Zdroj v angličtině ZDE
 

1
Vytisknout
841

Diskuse

Obsah vydání | 21. 1. 2026