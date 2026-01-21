Trump promluví k světovým politikům uprostřed patové situace v Grónsku po „menším elektrickém problému” v letadle Air Force One
21. 1. 2026
Trump „pravděpodobně přijde o tři hodiny později”
Trump je opět ve vzduchu a míří do Davosu
Prezident Trump je opět ve vzduchu a míří do Davosu, informuje CNN. Podle tiskového oddělení Bílého domu se nové letadlo začalo rozjíždět po ranveji ve 12:02.
Trump pravděpodobně přijede s tříhodinovým zpožděním, naznačuje Scott Bessent v návaznosti na problém s Air Force One.
Ministr financí dodává, že ještě neviděl aktualizovaný harmonogram po přesunu prezidenta do náhradního letadla.Trump měl pronést svůj speciální projev v 14:30 středoevropského času – to se v programu zatím nezměnilo...
Bessent: Francouzský rozpočet je v troskách
Otázka: Kancelář prezidenta Macrona uvedla, že chce cvičení NATO v Grónsku. Jaký je váš názor?
Na otázku týkající se energetiky Scott Bessent kritizuje evropské země za výstavbu plynovodu Nord Stream 2 a nákup ruské ropy, což Putinovi poskytlo finanční prostředky na financování války s Ukrajinou. A pokud jde o obchodní dohody, Bessent říká, že Evropa by měla odstranit obchodní bariéry uvnitř Evropy i své vnější obchodní bariéry, a argumentuje:
Evropa je regulační bažina, která je postavena na byrokracii a vrstvení
předdpisů, které omezují ekonomickou aktivitu.
Bessent: Grónsko musí být součástí USA
Scott Bessent dále říká, že USA žádají své spojence, aby pochopili, že „Grónsko musí být součástí Spojených států“.
Připomíná novinářům v Davosu, že USA koupily Americké Panenské ostrovy od Dánska během první světové války, a dodává:
Připomenu všem, že Dánsko zůstalo během první světové války neutrální.
Bessent: Dánsko je irelevantní
Otázka: Obávají se USA, že institucionální investoři v Evropě, jako například dánské penzijní fondy, by mohli opustit trh s americkými státními dluhopisy?
Pokračuje:
Je to méně než 100 milionů dolarů. Dluhopisy prodávají už roky. Vůbec se tím nezabývám.
Scott Bessent ostře kritizuje kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.
Could this smug man be more out of touch? https://t.co/GUqqi5KoNB— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 20, 2026
Bessent říká, že Newsom je tento týden v Davosu se svým „miliardářským sponzorem“
Bessent: Velká Británie nás zklamala v případě Diego Garcia
Otázka: Chystáte se zahájit obchodní válku s Evropou a stojí za to riskovat americkou ekonomiku kvůli Grónsku?
Scott Bessent říká, že „si není jistý“, jaké poselství vyslalo osm evropských zemí, které se rozhodly vyslat vojáky do Grónska.
Prezident Trump dal jasně najevo, že USA nebudou outsourcovat svou národní bezpečnost, dodává.
A obviňuje „našeho partnera, Spojené království“, že „nás zklamalo v otázce základny na Diego Garcia“, když ji předalo Mauriciu.
Bessent říká, že by si všichni měli „hluboce nadechnout“, sednout si a počkat, až Trump dorazí do Davosu, a vyslechnout si jeho argumenty.
Myslím, že se nechají přesvědčit.
Bessent naznačuje, že by bylo „velmi zklamáním“, kdyby Švýcarsko začalo napodobovat politiku EU v oblasti „správy, byrokracie a ekonomické sklerózy“.
Nastínil, jak americká vláda prosazuje vyrovnání mezinárodního obchodu – což podle něj bylo „dávno
potřebné“. Bessent nastínil, jak se deficit mezinárodního obchodu USA snižuje „bezprecedentním tempem“, přičemž říjnové údaje o obchodu ukazují, že deficit obchodu klesl na nejnižší úroveň od roku 2009. Argumentuje tím, že svět je bezpečnější a prosperující, když je Amerika silná. A vytvořil termín „grow baby, grow“, kterým naznačuje, že růst je jedinou cestou ven z dluhů, které se nahromadily v globální ekonomice.
