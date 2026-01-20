Trump je na světové scéně izolován
Dnes jsem sledoval Světové ekonomické fórum v Davosu ve Švýcarsku. Řeknu to rovnou: pro Spojené státy to byl ponižující den, píše Ben Meiselas. Režim Donalda Trumpa přijel s očekáváním úcty. Myslel si, že Trump úspěšně donutil naše spojence, aby mu líbali prsten. Místo toho se setkal s otevřenou výtkou, zrušenými schůzkami a rostoucím globálním odporem.
Světoví lídři odmítají spolupracovat s Trumpem poté, co včera v noci zveřejnil soukromé textové zprávy od Emmanuela Macrona, včetně zpráv zpochybňujících Trumpovu fixaci na Grónsko. Macron dal jasně najevo, že se s Trumpem v Davosu po těchto únicích nesetká. Trump škody ještě zhoršil zveřejněním soukromých zpráv od generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, čímž dal spojencům najevo, že žádná konverzace s ním není bezpečná.
Místo aby Trump situaci uklidnil, ještě ji eskaloval. Zveřejnil mapy znázorňující kontrolu USA nad Kanadou, Grónskem, Kubou a Venezuelou, zaútočil na Spojené království kvůli dohodě, kterou jeho vlastní administrativa dříve podpořila, a sdílel obrázky, na nichž jsou americké vlajky nad Grónskem vedle JD Vance a Marca Rubia. Poté prohlásil, že NATO a OSN jsou „skutečnými“ nepřáteli Spojených států, a zároveň zesílil účty spojené s QAnon.
Trhy dnes ráno okamžitě reagovaly na Trumpův chaos. Akcie klesly, výnosy dluhopisů vzrostly a úlevy na hypotečních sazbách se vypařily, když investoři vstřebali důsledky Trumpových hrozeb a nevyzpytatelné politiky.
V ostrém kontrastu s tím představitelé v Davosu vyzařovali stabilitu a jednotu. Kanadský premiér Mark Carney jednoznačně prohlásil, že Kanada stojí na straně Grónska a Dánska v otázce suverenity Arktidy, a znovu potvrdil neochvějný závazek vůči NATO.
Carney na fóru řekl: „Americká hegemonie zejména pomohla zajistit veřejné statky, otevřené námořní trasy, stabilní finanční systém, kolektivní bezpečnost... tato dohoda již nefunguje. Řeknu to na rovinu. Nacházíme se uprostřed zlomu, nikoli přechodu... v poslední době začaly velmoci využívat ekonomickou integraci jako zbraň. Cla jako páka...“
Evropští lídři se přidali. Macron varoval před šikanou a zdůraznil, že síla Evropy spočívá v právním státě a předvídatelnosti. Belgický premiér odmítl podřízenost a prohlásil, že důstojnost je v demokracii nejcennějším aktivem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila plány na významný nárůst evropských investic v Grónsku, čímž přímo reagovala na Trumpovy výhrůžky.
Trumpovi vlastní úředníci izolaci jen prohloubili. Ministr obchodu Howard Lutnick odmítl obavy ohledně Grónska a s viditelnou arogancí poučoval evropské ministry, což vyvolalo zjevné nepohodlí v panelu. Ministr financí Scott Bessent zašel ještě dál, když hovořil o clech vázaných na „vzdání se“ Grónska Dánskem a odmítl myšlenku, že by Evropa mohla ekonomicky reagovat. Bessent v podstatě řekl světu, aby Trumpovu agresi prostě přijal. Dodal: „Jak jsem řekl 2. dubna (v den osvobození), nejhorší věc, kterou mohou země udělat, je eskalace proti Spojeným státům.“ Tento postoj se v zahraničí setkal s nedůvěrou.
Není divu, že Kanada i Grónsko se v současné době připravují na scénář, ve kterém Spojené státy napadnou jejich země.
Trump poté pozval Vladimira Putina a Alexandra Lukašenka do své takzvané „Rady míru“, což vedlo ukrajinského prezidenta k okamžitému odmítnutí této myšlenky s tím, že nebude sedět v mírové radě s někým, kdo napadl jeho zemi. Na otázku ohledně Macronova odmítnutí spolupráce Trump odpověděl hrozbou 200% cla na francouzské víno a šampaňské.
Napadl také Spojené království kvůli dohodě o ostrov+ Diego Garcia, a to navzdory jasným, zdokumentovaným prohlášením jeho vlastní administrativy, která tuto dohodu podporuje. Tento rozpor podtrhuje, proč spojenci říkají, že s ním nemohou obchodovat. Proč uzavírat dohodu, když ji Trump nebude dodržovat?
Kalifornský guvernér Gavin Newsom ve svém projevu v Davosu poukázal na globální vzorec spoluviny a vyzval lídry, aby zůstali pevní, a varoval, že z amerického pohledu je současné dění trapné.
Taková je situace v úterý odpoledne. Spojené státy nejsou izolovány svými spojenci, ale Trumpovým bezohledným chováním, výhrůžkami a zradou důvěry.
