Carney citoval v Davosu Václava Havla
21. 1. 2026
🇨🇦 PM Carney quotes from Václav Havel’s great essay The Power of the Powerless in Davos. ✌️— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) January 20, 2026
pic.twitter.com/ud1CuEToIl
Kanadský premiér cituje Havlova zelináře z Moci bezmocných? Ani si nemusel koupit globus... Přitom mohl klidně vybrat něco z Klause, Zemana, Babiše, taky spousta nesmrtelných obrazů a myšlenek... ✌️😎— petr fischer (@petrfischer3) January 21, 2026
Carney: V roce 1978 český disident Václav Havel, později prezident, napsal esej s názvem Moc bezmocných. A v ní položil jednoduchou otázku: Jak se komunistický systém udržuje při životě? A jeho odpověď začala zelinářem. Každé ráno dá ten prodavač do výlohy svého obchodu nápis: Proletáři celého světa, spojte se. On v to nevěří. Nikdo v to nevěří. Ale on tam dá to heslo stejně, aby se vyhnul problémům. Aby dal najevo, že je poslušný, že je ochoten dělat, co režim chce. A protože všichni pracovníci obchodů ve všech ulicích dělají totéž, systém dokáže přežít. Nejen používáním násilí, ale prostřednictvím účasti obyčejných lidí na rituálech, o nichž oni soukromě vědí, že jsou falešné. Havel to charakterizoval jako život ve lži. Moc systému nepochází z toho, že by měl pravdu, ale z ochoty všech chovat se tak, jako by režim měl pravdu. A jeho nepevnost pochází z téhož zdroje. Když třeba i jen jediná osoba přestane tohle dělat, když zelinář odstraní své heslo, iluze se začne rozpadat.
Přátelé, je čas, aby firmy a státy začaly svá hesla odstraňovat. Po desítky let! (Potlesk)
Celý Carneyho projev v Davosu nám poslal Milan Lelek:
Toto je projev kanadského premiéra z Davosu, o kterém mluví polovina světa.
Projev kanadského premiéra Marka Carneyho
Děkuji, Larry. Začnu ve francouzštině a poté přejdu zpět do angličtiny.
[Následující text je přeložen z francouzštiny]
Děkuji, Larry. Je mi potěšením i povinností být s vámi dnes večer v tomto klíčovém okamžiku, který Kanada a svět prožívají.
Dnes budu hovořit o zlomu světového řádu, o konci pohodlné iluze a o začátku drsné reality, v níž geopolitika, geopolitika velkých, dominantních mocností, již nepodléhá žádným hranicím ani omezením.
Síla slabších začíná poctivostí.
Zdá se, že si denně připomínáme, že žijeme v době soupeření velmocí, že se hroutí řád založený na pravidlech, že silní si mohou dělat, co mohou, a slabí musí trpět, co musí.
A tento Thukydidův aforismus je prezentován jako nevyhnutelný, jako přirozená logika mezinárodních vztahů, která vždy převládá.
Vzhledem k této logice existuje silná tendence zemí se přizpůsobovat, aby se vyhnuly konfliktu, v naději, že konformita přinese bezpečnost.
No, nepřinese.
Jaké tedy máme možnosti?
V roce 1978 napsal český disident Václav Havel, budoucí prezident, esej s názvem „Moc bezmocných“, ve které položil jednoduchou otázku: Jak se komunistickému systému podařilo přežít?
A jeho odpověď začala u zelináře.
Každé ráno si tento obchodník věší do výlohy ceduli: „Pracující celého světa, spojte se!“ Nevěří tomu, nikdo tomu nevěří, ale stejně to nechává být, aby se vyhnul problémům, aby signalizoval konformitu, aby se přizpůsobil. A protože každý obchodník na každé ulici dělá totéž, systém se udržuje – nejen násilím, ale i účastí obyčejných lidí na rituálech, o kterých tajně vědí, že jsou špatné.
Síla systému není založena na jeho pravdě, ale na ochotě každého předstírat, že je, a jeho křehkost pramení ze stejného zdroje. Pokud byť jen jeden člověk přestane předstírat, pokud zelinář sundá svou ceduli, iluze se začne hroutit. Přátelé, je načase, aby korporace a země sundaly své cedule.
Po celá desetiletí země jako Kanada vzkvétaly v rámci toho, co jsme nazývali mezinárodním řádem založeným na pravidlech. Připojili jsme se k jeho institucím, chválili jsme jeho principy, těžili jsme z jeho předvídatelnosti. A proto jsme pod jeho ochranou mohli prosazovat zahraniční politiku založenou na hodnotách.
Věděli jsme, že narativ mezinárodního řádu založeného na pravidlech je částečně falešný: nejsilnější se v případě potřeby vyjmou, obchodní pravidla budou vymáhána asymetricky. A věděli jsme, že mezinárodní právo se uplatňuje s různou mírou přísnosti v závislosti na totožnosti obviněného nebo oběti.
Takže jsme si ceduli pověsili do výlohy. Účastnili jsme se rituálů a do značné míry jsme se vyhýbali odsuzování rozporu mezi rétorikou a realitou.
Tato smlouva už nefunguje. Aby bylo jasno: Jsme svědky hluboké trhliny, nikoli přechodu.
V posledních dvou desetiletích řada krizí ve financích, zdravotnictví, energetice a geopolitice nemilosrdně odhalila rizika extrémní globální integrace. V poslední době však velké mocnosti stále častěji využívají ekonomickou integraci jako zbraň, cla jako páku, finanční infrastrukturu jako nátlak a dodavatelské řetězce jako zranitelnosti, které je třeba zneužít.
Nelze žít v iluzi vzájemného prospěchu z integrace, když vede k podmanění.
Tento impuls je pochopitelný. Země, která se nedokáže sama uživit, zajistit si energii nebo se bránit, má jen málo alternativ. Když pravidla již nenabízejí ochranu, stává se sebeobrana nezbytnou.
Měli bychom si však být jasní, kam to vede.
Svět plný pevností bude chudší, křehčí a méně udržitelný. A je tu ještě jedna pravda: Pokud se velké mocnosti vzdají i jen zdání pravidel a hodnot, aby mohly nerušeně prosazovat svou moc a zájmy, bude stále obtížnější replikovat výhody transakčního systému.
Hegemonické mocnosti nemohou donekonečna monetizovat své vztahy.
Uzavřou pojištění a rozšíří své možnosti, aby obnovili svou suverenitu – suverenitu, která byla kdysi založena na pravidlech, ale stále více se spoléhá na schopnost odolávat tlaku.
Tento prostor ví, že se jedná o klasické řízení rizik. Řízení rizik má svou cenu, ale náklady na strategickou autonomii, na suverenitu, lze také sdílet.
Společné investice do odolnosti jsou levnější než to, aby si každý budoval vlastní pevnost. Společné standardy snižují fragmentaci. Doplňkovost se sčítá. A otázkou pro středně velké mocnosti, jako je Kanada, není, zda se přizpůsobíme nové realitě – musíme. Otázkou je, zda se přizpůsobíme pouhým postavením vyšších zdí, nebo zda se odvážíme udělat něco ambicióznějšího.
Kanada byla mezi prvními, kdo slyšel budíček, který nás přiměl k zásadní změně našeho strategického směřování.
Jinými slovy, chceme jednat principiálně i pragmaticky – principiálně v našem závazku k základním hodnotám, suverenitě, územní celistvosti, zákazu použití síly (s výjimkou případů, kdy je to v souladu s Chartou OSN) a respektu k lidským právům; pragmaticky v uznání, že pokrok je často postupný, že zájmy se liší a že ne každý partner sdílí všechny naše hodnoty.
Proto se angažujeme široce, strategicky a s otevřenou myslí. Aktivně se stavíme před svět takový, jaký je, spíše než abychom čekali na svět, který si přejeme vytvořit.
Jinými slovy, chceme jednat široce a strategicky. Přehodnocujeme naše vztahy tak, aby jejich hloubka odrážela naše hodnoty, a upřednostňujeme širokou angažovanost, abychom maximalizovali náš vliv s ohledem na současnou globální dynamiku, související rizika a budoucí výzvy.
Tuto sílu budujeme doma.
Od nástupu mé administrativy do úřadu jsme snížili daně z příjmu, kapitálových výnosů a firemních investic. Odstranili jsme všechny federální obchodní bariéry mezi provinciemi. Urychlujeme investice do energetiky, umělé inteligence, kritických surovin, nových obchodních koridorů a dalších oblastí ve výši 1 bilionu dolarů. Do konce tohoto desetiletí zdvojnásobujeme naše výdaje na obranu a zároveň posilujeme náš domácí průmysl.
A rychle diverzifikujeme naše mezinárodní aktivity. Dohodli jsme se na komplexním strategickém partnerství s EU, včetně připojení k SAFE, evropské dohodě o nákupu obranného vybavení. Během šesti měsíců jsme podepsali dalších 12 obchodních a bezpečnostních dohod na čtyřech kontinentech. V posledních dnech jsme navázali nová strategická partnerství s Čínou a Katarem. Vyjednáváme dohody o volném obchodu s Indií, ASEAN, Thajskem, Filipínami a Mercosurem.
Pokud jde o suverenitu v Arktidě, pevně stojíme po boku Grónska a Dánska a plně podporujeme jejich jedinečné právo určovat si vlastní budoucnost Grónska.
Náš závazek k článku 5 Smlouvy o NATO zůstává neochvějný. Proto spolupracujeme s našimi spojenci v NATO, včetně Seversko-baltské brány, na dalším zabezpečení severního a západního křídla Aliance. Toho je dosahováno mimo jiné prostřednictvím bezprecedentních investic Kanady do radaru za horizontem, ponorek, letadel a pozemních sil – včetně těch nasazených v ledu.
Kanada důrazně odmítá cla na Grónsko a vyzývá k cíleným rozhovorům k dosažení našich společných cílů v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktidě.
Nejde o naivní multilateralismus ani o spoléhání se na zavedené instituce. Jde o budování efektivních koalic – problém po problému – s partnery, kteří sdílejí dostatek společné řeči, aby mohli jednat společně.
V některých případech se to bude týkat drtivé většiny národů.
Vytvoří se tak hustá síť vazeb v oblasti obchodu, investic a kultury, ze které se můžeme opřít tváří v tvář budoucím výzvám a příležitostem.
Řekl bych však také, že velmoci si v současné době mohou dovolit jednat samostatně. Disponují velikostí trhu, vojenskou kapacitou a vlivem k diktování podmínek. Střední mocnosti to naopak nedělají.
Pokud však s hegemonickou mocností jednáme pouze bilaterálně, jednáme z pozice slabosti. Přijímáme, co se nabízí. Soutěžíme mezi sebou o to, kdo je nejvstřícnější.
To není suverenita. Je to vykonávání suverenity a zároveň akceptování podřízenosti. Ve světě soupeření velmocí čelí země mezi nimi volbě: buď budou soupeřit o přízeň, nebo se spojí, aby se vydaly třetí, efektivní cestou.
Nesmíme se nechat zaslepit vzestupem vojenské síly a přehlížet skutečnost, že síla legitimity, integrity a pravidel zůstává, i když je používáme společně – což mě vrací k Havlovi.
Zaprvé to znamená nazývat realitu jejím jménem. Musíme přestat odvolávat se na mezinárodní řád založený na pravidlech, jako by stále fungoval tak, jak bylo slíbeno. Musíme to nazývat tím, čím to je: systémem eskalující rivality velmocí, v němž ti nejmocnější sledují své vlastní zájmy a využívají ekonomickou integraci jako páku.
Znamená to jednat důsledně a uplatňovat stejné standardy na spojence i soupeře. Když střední mocnosti kritizují ekonomické zastrašování z jedné strany, ale mlčí, když přichází z druhé, necháváme si ceduli viset ve výloze.
Znamená to budovat to, v co údajně věříme, místo čekat na obnovení starého řádu. Znamená to vytvářet instituce a dohody, které fungují tak, jak je popsáno. A znamená to omezit vliv, který umožňuje nátlak – tedy budovat silnou domácí ekonomiku. To by mělo být pro každou vládu nejvyšší prioritou.
Takže, Kanada. Kanada má to, co svět chce. Jsme energetická velmoc. Máme obrovské zásoby kritických nerostů. Máme nejlépe vzdělané obyvatelstvo na světě. Naše penzijní fondy patří k největším a nejzkušenějším investorům na světě. Jinými slovy, máme kapitál, talent… a vládu s obrovskou finanční silou, abychom jednali rozhodně. A máme hodnoty, o které mnoho dalších usiluje.
Kanada je pluralitní společnost, která funguje. Naše veřejné prostory jsou živé, rozmanité a svobodné. Kanaďané jsou i nadále oddáni udržitelnosti. Jsme stabilním a spolehlivým partnerem ve světě, který je vším, jen ne tím. Partnerem, který buduje a cení si dlouhodobých vztahů.
Vytahujeme ceduli z výlohy. Víme, že starý řád se nevrátí. Neměli bychom truchlit nad jeho odchodem. Nostalgie není strategie, ale věříme, že z této trhliny můžeme vybudovat něco většího, lepšího, silnějšího a spravedlivějšího. To je úkol mocností Středu, zemí, které mají ve světě pevností nejvíce co ztratit a nejvíce získat skrze skutečnou spolupráci.
Mocní mají svou moc.
Ale i my máme něco – schopnost skoncovat s iluzemi, nazývat realitu jejím jménem, budovat naši sílu doma a jednat společně.
Toto je cesta Kanady. Volíme si ji otevřeně a sebevědomě a je otevřená každé zemi, která si přeje jít s námi. Děkujeme.
Diskuse