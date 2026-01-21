Zmatený Trump se potýkal s katastrofálním projevem v Davosu
Je jasné, že Trump chtěl působit silně a dominantně. Místo toho působil slabě, vyšinutě, senilně, pomalu a uboze, píše Ben Meiselas.
Od chvíle, kdy dorazil, působil Trump nejistě a dezorientovaně. Naši výzkumníci sdíleli videoklip, na kterém Trump po přistání nejistě kráčí. Připomnělo mi to, jak se potácel, když šel pozdravit Vladimira Putina na Aljašce. Okamžitě bylo jasné, že Trump není fyzicky v pořádku.
To udalo tón nejistému projevu, který se rychle zvrhl v zmatek, nepřátelství vůči spojencům, otevřenou bigotnost a nesrozumitelnou řeč – a to vše před zraky celého světa, který to sledoval s hrůzou a pocitem trapnosti.
Trump nejprve zaútočil na NATO a zpochybnil, zda by spojenci USA přišli na obranu Ameriky, navzdory výslovným vzájemným obranným závazkům NATO. Trval na tom, že zatímco Spojené státy budou vždy bránit jiné země, on si „není jistý“, zda ony budou bránit nás. Tato známá stížnost ignorovala desítky let historie aliance a skutečnost, že klauzule kolektivní obrany NATO byla uplatněna pouze jednou, po útocích z 11. září, na podporu Spojených států.
Projev pak sklouzl do naprostého zmatku. Trump opakovaně zaměňoval Grónsko a Island, v jednom okamžiku vinil „Island“ z poklesu akciového trhu a současně argumentoval, že Grónsko by mělo být převzato Spojenými státy. Grónsko redukoval na „kus ledu“ a tvrdil, že USA ho musí zcela vlastnit, přičemž trval na tom, že ochrana NATO nebo dánská suverenita jsou nedostatečné. Podle Trumpa funguje obrana pouze v případě, že Spojené státy mají „správný nárok a vlastnictví“, čímž odmítl aliance a smlouvy.
Toto téma nátlaku pokračovalo, když Trump varoval Dánsko a další země, že pokud odmítnou jeho požadavky, „budeme si to pamatovat“. Situaci vykreslil jako volbu mezi poslušností a odvetou.
Trump pak obrátil svůj hněv na Kanadu, když prohlásil, že tato země „by bez Spojených států neexistovala“, a obvinil ji z nevděku. Výslovně vyzdvihl Marka Carneyho a varoval ho, aby si pamatoval Trumpova slova poté, co Carney pronesl důraznou řeč, v níž se ohradil proti Trumpovým výhrůžkám. Implikace byla jasná: nesouhlas s Trumpem bude potrestán, a to i v případě jednoho z nejbližších spojenců Ameriky. Trumpovo zmínka o Carneym však jen připomněla brilantní projev, který kanadský premiér pronesl před stejným publikem jen o den dříve. Carney byl vůdce. Státník. Trump byl klaun. Hanba. Ostudný.
Projev se stal temnějším, když Trump zahájil rasistické útoky na somálské přistěhovalce a somálské Američany. Tvrdil, že lidé ze Somálska mají „vyšší IQ, než jsme si mysleli“ kvůli údajným podvodům, a zároveň je označil za „lidi s nízkým IQ“. Později argumentoval, že Minnesota dokázala, že Západ nemůže „hromadně dovážet kultury, které nikdy nedokázaly vybudovat vlastní úspěšnou společnost“, a Somálsko označil za „selhávající stát“.
Trump také oživil své nepravdivé tvrzení, že volby v roce 2020 byly zmanipulované, když davu v Davosu řekl, že „to teď všichni vědí“, a naznačil, že stíhání je na spadnutí.
Následovaly ekonomické lži. Trump prohlásil, že ceny potravin, náklady na energii, nájemné, úrokové sazby hypoték a splátky za auta rychle klesají. Nic z toho není pravda. Americkou ekonomiku vykreslil jako „chaotickou“, kterou sám opravil, což je opět odtržené od reality.
Během celého projevu byl Trumpův projev přerývaný a napjatý. Chlubil se, že ho lídři NATO kdysi nazývali „tatínkem“, a pak si stěžoval, že to přestali dělat, když mluvil o převzetí Grónska. Posmíval se evropským spojencům tvrzením, že bez Spojených států by všichni „mluvili německy a trochu japonsky“, čímž zredukoval oběti druhé světové války na vulgární pointu. Mumlal a ztrácel nit. Nebylo to hezké.
Trump tvrdil, že prosperita Švýcarska existuje hlavně díky Spojeným státům, a vyprávěl příběh o tom, jak pokáral švýcarskou vůdkyni, která namítala proti masivním clům. Řekl, že její odmítnutí „mu lezlo na nervy“, protože mu pořád říkala „ne“. To jsou slova tyrana.
Chlubil se, že přivezl zpět bitevní lodě připomínající druhou světovou válku, a naznačil, že moderní výroba raket je tak neefektivní, že by to jeho řidič zvládl lépe.
Také si přisvojil vlastnictví technologie protiraketové obrany a řekl, že Benjaminu Netanjahuovi řekl, aby přestal přisuzovat zásluhy za „Zlatou kopuli“, protože se jedná o „naši technologii“.
Ke konci Trump naznačil, že jediným způsobem, jak by Spojené státy mohly získat Grónsko, by bylo „nadměrné použití síly a násilí“, než prohlásil, že sílu nepoužije, a trval na tom, že ji použít nechce. Byla to jen jedna z jeho mnoha nesmyslných protikladností. Poté tvrdil, že nepotřebuje důkazy, aby uvěřil konspiračním teoriím o genocidě bílých v Jižní Africe, a řekl, že prostě ví, že se to děje.
Trumpův projev byl slabý. Byl nevyrovnaný. Byl nebezpečný. Vypadal, že je skutečně tělesně i duševně nemocný. Trump zničil naše spojenectví a vykreslil suverenitu jako volitelnou, rasismus jako politiku a lži jako pravdu. Na pódiu, které mělo odrážet globální spolupráci a stabilitu, místo toho předvedl stížnosti, zastrašování a zmatek. Davos neprokázal sílu ani vůdčí schopnosti. Ukázal, jak je Trump stále nevyrovnaný a bezohledný a proč jeho přítomnost na světové scéně nadále znepokojuje spojence a ztrapňuje Spojené státy.
