Francie odmítla pozvání do Trumpovy "mírové rady"
21. 1. 2026
Macronova kancelář to vysvětlila obavou, že by orgán měl příliš široké pravomoci a šel by za hranice přechodného řízení Pásma Gazy, čímž by podkopal rámec OSN.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrault upřesnil, že stanovy rady umožňují jejímu předsedovi, tedy Trumpovi, schvalovat členství, volit svého nástupce a vetovat rozhodnutí většiny členů.
Barro zdůraznil, že takové pravomoci jsou "velmi vzdálené Chartě OSN" a vyvolávají vážné obavy.
Média píší, že kontroverze kolem Trumpových rad vzniká kvůli příspěvku 1 miliardy dolarů pro země, které chtějí zůstat trvalými členy déle než tři roky. Navzdory kritice pozvaly Spojené státy Německo, Velkou Británii, Albánii, Argentinu, Egypt, Maďarsko, Indii, Turecko, Vietnam a dokonce i Rusko, aby se připojily k radě. Výkonný výbor bude tvořit bývalý britský premiér Tony Blair, americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův zeť Jared Kushner a prezident Světové banky Ajay Banga.
Zdroj v angličtině: ZDE
