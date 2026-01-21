Americké ministerstvo spravedlnosti předvolalo demokraty z Minnesoty obviněné z maření činnosti ICE
Mezi politiky, kteří obdrželi předvolání, jsou guvernér Minnesoty Tim Walz a starosta Minneapolis Jacob Frey
Ministerstvo spravedlnosti v úterý předvolalo několik vysokých úředníků z Minnesoty v rámci vyšetřování, zda se úředníci z Minneapolis spolčili s cílem mařit činnost federálních imigračních úřadů v tomto státě.
Předvolání poslané do kanceláře starosty Minneapolis Jacoba Freye požaduje pokyny a zásady týkající se prosazování imigračních zákonů v Minnesotě od loňského roku. Požaduje také komunikaci týkající se těchto zásad s jinými státními orgány, jakož i dokumenty související s „bráněním, identifikací nebo sledováním imigračních úředníků“.
Předvolání obdržela také kancelář guvernéra Minnesoty Tima Walze, uvedla jeho kancelář. Předvolání údajně obdržely také kanceláře generálního prokurátora státu Keitha Ellisona, prokurátorky okresu Hennepin Mary Moriarty, starosty St. Paul Kaohly Her a prokurátora okresu Ramsey Johna Choi.
„Když federální vláda zneužívá svou moc k zastrašování místních představitelů za to, že dělají svou práci, měl by se tím zabývat každý Američan. Neměli bychom žít v zemi, kde se lidé bojí, že federální orgány budou využívány k politickým účelům nebo k potlačování místních hlasů, s nimiž nesouhlasí,“ uvedl Frey ve svém prohlášení. „V Minneapolis se nebudeme bát. Rozumíme rozdílu mezi správným a špatným a jako starosta budu i nadále vykonávat práci, ke které jsem byl zvolen: zajišťovat bezpečnost naší komunity a hájit naše hodnoty.“
Walz řekl, že se nenechá zastrašit.
„Toto vyšetřování ministerstva spravedlnosti, vyvolané požadavky na zodpovědnost tváří v tvář násilí, chaosu a zabití Renee Goodové, neusiluje o spravedlnost. Je to stranické podvracení. Obyvatelé Minnesoty se více zajímají o bezpečnost a mír než o nepodložené právní taktiky zaměřené na zastrašování veřejných činitelů, kteří stojí bok po boku se svou komunitou,“ uvedl ve svém prohlášení.
Ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje úředníky a tvrdí, že se spikli, aby bránili federálním imigračním agentům. Právní experti uvedli, že toto tvrzení je chabé.
„Ministerstvo spravedlnosti je mimo kontrolu. Trestný čin bránění federálním agentům vyžaduje fyzické násilí. Vyjádření nesouhlasu s tím, jak je ICE nasazována, není trestný čin,“ napsala v pátek na X Barbara McQuade, bývalá americká prokurátorka pro východní okres Michiganu.
