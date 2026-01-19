Trump na otázku, zda by použil sílu k zabrání Grónska, odpověděl „bez komentáře“
19. 1. 2026
Trump doporučil, že Evropa by se měla soustředit na Rusko a Ukrajinu
V krátkém telefonickém rozhovoru s NBC News americký prezident Donald Trump odmítl odpovědět na otázku, zda by vyloučil zabrání Grónska silou.
„Bez komentáře,“ řekl televizní stanici.
Samostatně také zopakoval svou frustraci z Norska ohledně Nobelovy ceny míru a řekl, že „Norsko ji zcela ovládá, navzdory tomu, co říkají“.
„Rádi říkají, že s tím nemají nic společného, ale mají s tím společného všechno,“ dodal.
Trump také vyjádřil svou frustraci z toho, že se evropští lídři soustřeďují na Grónsko, když řekl:
„Evropa by se měla soustředit na válku s Ruskem a Ukrajinou, protože, upřímně řečeno, vidíte, kam je to dostalo. Na to by se Evropa měla soustředit – ne na Grónsko.“
Trumpův projev v Davosu je naplánován na středu odpoledne
Jak právě zmínil Bessent: Trump by měl vystoupit v Davosu ve středu v 14:30 místního času (13:30 britského času), takže si tento termín zapište do kalendáře.
Soudě podle posledních několika dní to bude pravděpodobně dost výbušné.
Americký ministr financí Bessent říká, že Trumpova slova o Grónsku je třeba brát vážně, a varuje před „velmi nerozumnou“ odvetou
Americký ministr financí Scott Bessent právě hovořil s novináři v Davosu, kde se chystá zahájení Světového ekonomického fóra.
S šátkem s americkou vlajkou řekl, že USA se soustředí na vyslání jasného signálu, že „America first neznamená America alone“ (Amerika na prvním místě neznamená Amerika sama) a „prezident Trump bude hovořit o tom, jak vypadá americké vedení ve světě“.
Říká, že se bude soustředit na „podporu růstu a deregulaci“.
Ohledně Grónska uvedl, že není informován, protože byl na cestách, ale „je tu spousta příchozích“ hovorů a „všichni by měli brát prezidenta vážně“.
Řekl, že neví nic o Trumpově dopise norskému Støreovi, ale že je „absolutní výmysl“ naznačovat, že prezident rozhodoval o budoucnosti Grónska „kvůli Nobelově ceně“.
„Prezident považuje Grónsko za strategický aktiv pro Spojené státy. Nebudeme outsourcovat bezpečnost naší hemisféry nikomu jinému.“
Zaznělo také varování: na otázku ohledně možné odvetné reakce evropských partnerů v oblasti obchodu odpověděl, že by to bylo „velmi nerozumné“.
Dánský ministr obrany a grónský ministr zahraničí se setkávají s Kallasovou z EU a Rutte z NATO v Bruselu
Mezitím se dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a grónská ministryně zahraničí Vivian Motzfeldt setkávají v Bruselu s šéfkou zahraniční politiky EU Kaja Kallasovou.
Oba se dnes také pravděpodobně setkají s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, přičemž dánský tisk naznačuje, že by poté mohli uspořádat tiskovou konferenci
Dánský ministr zahraničí v Londýně na jednáních o bilaterálních vztazích a Grónsku
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen je dnes odpoledne v Londýně, kde se setkává se svou britskou kolegyní Yvette Cooperovou.
V krátkém prohlášení před schůzkou, o kterém informoval dánský tisk, řekl, že chce poděkovat Velké Británii za její pokračující podporu Dánsku a Grónsku.
Lze však předpokládat, že za zavřenými dveřmi budou mít mnohem více co říct, když začnou připravovat plán, jak přimět Trumpa, aby upustil od svých požadavků ohledně Grónska.
Hrozby USA jsou „zbytečné a nezodpovědné“, říká nizozemský ministr a vyzývá k „deeskalaci“
Mezitím nizozemský ministr financí Eelco Heinen uvedl, že hrozby USA uvalit cla na Grónsko jsou „zbytečné a nezodpovědné“, a vyjádřil naději, že v nejbližších dnech dojde k „deeskalaci“.
„Je to zbytečné, protože jsme součástí stejné aliance. Provádíme stejné analýzy hrozeb. Jsme ochotni spolupracovat. A je to nezodpovědné, protože to poškodí světovou ekonomiku a není to v zájmu obou kontinentů. Nejdůležitější tedy je, abychom situaci deeskalovali,“ řekl.
Odmítl se vyjádřit k tomu, zda je EU připravena nasadit svůj nástroj proti nátlaku, a řekl: „Nebudu hovořit o hrozbách, ale všechny možnosti jsou samozřejmě na stole, ale já chci konstruktivní dialog.“
„Musíme situaci uklidnit a pokračovat odtud,“ řekl.
Irský ministr financí vyzývá k „chladné hlavě“ v diskusích s USA o hrozbách cel
Mezitím v Bruselu irský vicepremiér a ministr financí Simon Harris vyzval k „chladné hlavě“ v diskusích o reakci EU na Trumpovy hrozby cel.
Zdůraznil, že Evropa „neusiluje o konfrontaci s nikým“, ale že to byl Trump, kdo „se rozhodl ohrozit Evropu dodatečnými cly, která mají velmi významný destabilizující účinek“.
Varoval, že „destabilizující účinek by mohl být potenciálně obrovský“.
Uvedl, že „chceme vést dialog chladnou a klidnou formou“ pro další jednání s USA, ačkoli poznamenal, že blok je připraven „reagovat odpovídajícím způsobem, bude-li to nutné“. ”
Dánsko v příštích hodinách posílí vojenskou přítomnost v Grónsku v rámci cvičení
Mezitím několik dánských médií informuje o plánech na posílení dánské vojenské přítomnosti v Grónsku v příštích hodinách.
Veřejnoprávní vysílatel DR uvádí, že dánské ozbrojené síly potvrdily, že se bude jednat o „významnou“ přítomnost, aniž by v této fázi poskytly další podrobnosti.
Televizní stanice TV2 informovala dříve, že vojáci se očekávají v Kangerlussuaqu v Grónsku později večer, spolu s dánským náčelníkem armády Mjr Gn Peterem H. Boysenem.
Dánská armáda také zveřejnila první fotografii ze svých vojenských cvičení v poloautonomním území a uvedla v příspěvku zveřejněném včera večer, že její vojáci pracují na „zacházení se zbraněmi v mrazivých teplotách, větru a sněhu“.
Zdroj v angličtině ZDE
