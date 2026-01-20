V Davosu bohatí mluví o „globálních hrozbách“. Zde je důvod, proč mlčí o té největší z nich
20. 1. 2026
Ekonomická nerovnost je jádrem všech hlavních problémů lidstva, ale nejbohatší lidé odmítají čelit systému, který jim přináší výhody.
Tento týden se stovky vládních představitelů, hlav států a vedoucích podnikatelů scházejí na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Budou diskutovat o řešeních největších rizik a problémů světa.
Vše však nasvědčuje tomu, že se na jejich zasedání opět nebude řešit největší hrozba pro lidstvo a planetu: neoliberální kapitalismus.
Všechny formy kapitalismu se vyznačují rozsáhlým soukromým vlastnictvím společností a primátem zisku. Specifická neoliberální forma kapitalismu, která se od konce 70. let 20. století stala dominantní, má však další rysy: privatizaci společností, které byly dříve ve veřejném vlastnictví; přesun moci od pracovníků k majitelům kapitálu; a snížení daní pro podnikatele a nejbohatší, píše ekonomika a filozofka Ingrid Robeyns.
Přechod od smíšených ekonomik v rámci sociálních demokracií k neoliberálnímu kapitalismu vedl k výraznému nárůstu koncentrace bohatství na vrcholu, což nyní narušuje (a v některých případech dokonce ničí) naše demokracie. Absence trvalé diskuse o neoliberálním kapitalismu v elitních kruzích je nelogická, protože je hlavní příčinou dalších problémů, které budou v Davosu projednávány.
Minulý týden WEF v rámci přípravy na setkání v Davosu zveřejnilo svou zprávu o globálních rizicích pro rok 2026. Odborníci byli požádáni, aby z poskytnutého seznamu vybrali rizika, která považují za největší pro svět. Geoekonomická konfrontace, dezinformace a sociální polarizace jsou považovány za tři největší rizika pro příští dva roky. Za období 10 let jsou třemi nejvýznamnějšími riziky extrémní povětrnostní podmínky, ztráta biologické rozmanitosti a kolaps ekosystémů a kritické změny v systémech Země.
Nerovnost v příjmech a bohatství je na sedmém místě. Analýza ve zprávě ji prezentuje jako nejdůležitější faktor, protože souvisí s většinou ostatních rizik. To je jistě platné pozorování. Komentář ve zprávě však neposkytuje dobré pochopení toho, v čem přesně spočívá problém nerovnosti. WEF redukuje nerovnost na pocity občanů, kteří se cítí vyloučeni a jsou nespokojeni se svými omezenými možnostmi sociální mobility.
Ekonomická nerovnost však ve své podstatě souvisí s mnohem zásadnějšími otázkami. Jde o to, kdo dostane jaký podíl z toho, co společně vyprodukujeme. Neoliberální ideologie se svým zaměřením na jednotlivce a zvýšení efektivity konkurence nás vede k přesvědčení, že bohatství lze připsat individuálnímu úsilí. To je však mýtus.
Ekonomika je složitý ekosystém propojených procesů, ve kterém oblasti s největšími zisky závisí na jiných oblastech, které vytvářejí podmínky pro to, aby to bylo možné. Bez lidí pracujících ve veřejném sektoru pro společné dobro, jako jsou (často špatně placení) pracovníci v péči o děti, učitelé a lékaři a sestry ve zdravotnictví, by neexistovala produktivní pracovní síla, která by spoluvytvářela zisky podnikatelů.
V posledních desetiletích se propast mezi bohatými a chudými prohloubila, což vedlo k dalšímu zbohatnutí majitelů kapitálu a dalšímu ochuzování pracovníků. Daně se také přesunuly z kapitálu na práci a možnosti nejbohatších lidí platit téměř žádné daně se zvětšily. To je také důvod, proč jsou občané rozhořčeni – a právem.
Jak jsem podrobně zdokumentovala ve své knize Limitarianism: The Case Against Extreme Wealth (Limitarismus: Argumenty proti extrémnímu bohatství), ekonomická nerovnost souvisí také se zvýšením sociálních, ekologických a politických škod způsobených miliardáři a centimilionáři (lidmi, jejichž bohatství se odhaduje na 100 milionů dolarů nebo více). Abychom to však mohli vidět, potřebujeme systémovou analýzu základů naší politické ekonomie. A bohužel nemáme žádný důvod věřit, že k tomu v Davosu dojde. Dokud se vyhýbáme otázce, zda neoliberální kapitalismus přináší to, co chceme, a nedokážeme brát vážně otázku, zda existují lepší systémy, nelze klíčové problémy světa správně pochopit, natož vyřešit.
Nyní také velmi dobře víme, co můžeme očekávat, pokud se nezabýváme nárůstem extrémní koncentrace bohatství. Ekonomický historik Guido Alfani ve své knize As Gods Among Men píše, že extrémní bohatství bylo v historii tolerováno, protože nejbohatší lidé pomáhali společnosti v kritických momentech, zatímco dnes vidíme hlavně opak. Luke Kemp, který ve své knize Goliath’s Curse analyzuje 5000 let vzestupu a pádu civilizací, vidí stejný trend směřující ke kolapsu globálního kapitalismu.
Podle Kempa máme před sebou dvě cesty: buď budeme svědky globálního kolapsu společnosti, nebo radikálně změníme způsob, jakým organizujeme naše společnosti. Kemp také považuje ekonomickou nerovnost za klíčový faktor při předpovídání kolapsu společnosti.
A to vše se děje, zatímco my jen přihlížíme, jednoduše proto, že politické a ekonomické elity nejsou ochotny vést upřímnou debatu o tom, jaký ekonomický systém potřebujeme.
Pokud se na setkáních, jako je to v Davosu, ani nemluví o kapitalismu, jak mohou naši představitelé začít kapitalismus zpochybňovat? Zpráva o globálních rizicích neobsahuje ani jedinou zmínku o kapitalismu (natož o socialismu, sociální demokracii nebo jiných relevantních pojmech). Neříká nic o rozsáhlých znalostech, které existují v akademické sféře (a mimo ni) o nevýhodách kapitalismu a možnostech alternativních ekonomických systémů.
Elita shromážděná v Davosu zdá se zapomíná, že ekonomický systém, včetně společností, finančních institucí a dalších ekonomických aktérů, neexistuje sám pro sebe. Ekonomická činnost existuje proto, aby zajistila, že všichni lidé mohou žít dobrý a smysluplný život ve spravedlivé společnosti a v rámci ekologických limitů planety. Neoliberální kapitalismus nám to neposkytuje. Proč tedy nediskutujeme o tom, zda existuje lepší alternativa?
Odpověď na tuto otázku je, že elity, které se scházejí v Davosu, těží z neoliberálního kapitalismu a podařilo se jim rozšířit falešnou ideologii, která tvrdí, že je to pro nás všechny nejlepší možný systém. Mají velký zájem na zachování systému, který jim přináší bohatství, postavení a moc. Stále větší podíl bohatství vytvořeného v rámci neoliberálního kapitalismu připadá na nejbohatší 1 % obyvatel. Zbývající majitelé bohatství z nejbohatších 10 % jsou také odměňováni za to, že pracují na plný úvazek na ochraně peněz na vrcholu pyramidy bohatství. Dělají to tím, že pracují v tom, co vědci nazývají „průmysl obrany bohatství“.
To je to, co potřebujeme vědět o rostoucí ekonomické nerovnosti. A v elitních kruzích se o tom stále téměř nemluví. Protože kdyby se o tom mluvilo, lidé z ekonomické elity by pak neměli jinou možnost, než se podívat na svá aktiva a portfolia a položit si nepříjemnou otázku: jsem součástí problému?
Zdroj v angličtině ZDE
