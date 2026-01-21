Evropské země kvůli Trumpovým hrozbám začaly omezovat sdílení zpravodajských informací se Spojenými státy
21. 1. 2026
Bezpečnostní vztahy mezi Spojenými státy a Velkou Británií jsou nyní na nejnižší úrovni od 50. let, což představuje riziko pro evropskou bezpečnost. NATO se obává, že administrativa prezidenta Trumpa může využít citlivé informace v kontextu tlaku na Dánsko a Grónsko.
Jeden z vysoce postavených zdrojů v alianci uvedl, že nedůvěra a autocenzura v NATO vzrostly a řada evropských zemí dokonce omezila neformální kontakty s americkými kolegy. Delegace z Velké Británie, Francie, Německa, Norska a dalších zemí již pracují v hlavním městě Grónska, Nuuku, na plánech na posílení spojenecké vojenské přítomnosti v regionu.
Přesto britský premiér Keir Starmer uvedl, že Londýn hodlá udržovat úzkou spolupráci se Spojenými státy v oblasti zpravodajství a označil to za hlavní prvek národní bezpečnosti.
Odborníci poznamenávají, že to, co se děje, by mohlo být nejvážnější zkouškou anglo-amerických zpravodajských vztahů od Suezské krize v roce 1956 a přimět Spojené království k užší koordinaci s evropskými spojenci.
