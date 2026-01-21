Vojenské modely kanadské reakce na hypotetickou americkou invazi připomínají Afghánistán
21. 1. 2026
Kanadské ozbrojené síly vytvořily model hypotetické vojenské invaze USA do Kanady a možné reakce země, která zahrnuje taktiky podobné těm, které byly použity proti Rusku a později proti silám vedeným USA v Afghánistánu, uvedli dva vysocí vládní představitelé.
Předpokládá se, že je to poprvé za století, kdy kanadské ozbrojené síly vytvořily model amerického útoku na tuto zemi, jsou zakládajícím členem Severoatlantické aliance a partnerem USA v kontinentální protivzdušné obraně.
Vojenský model je konceptuální a jedná se o teoretický rámec, nikoli vojenský plán, který je konkrétní a krok za krokem vypracovanou směrnicí pro provádění operací.
Globe and Mail neuvádí žádné úředníky, kteří nebyli oprávněni veřejně diskutovat o vojenském uvažování v této záležitosti. Úředníci i řada odborníků říkají, že je nepravděpodobné, že by Trumpova administrativa nařídila invazi do Kanady.
Globe tento týden informoval, že Kanada zvažuje vyslání malé skupiny vojáků do Grónska, aby se připojila ke skupině osmi evropských zemí, které pořádají vojenská cvičení jako projev solidarity s Dánskem, jehož územím samosprávný ostrov je.
Americký prezident Donald Trump opakovaně vyzývá spojence v NATO k získání Grónska a hrozí uvalením cel na evropské země, které převzetí odmítají. Tyto hrozby eskalovaly po jeho útoku na Venezuelu a zajetí prezidenta Nicoláse Madura začátkem tohoto měsíce.
Trump také opakovaně uvažoval o tom, že Kanada se stane 51. státem. O víkendu NBC informovala, že Trump si v posledních týdnech stále častěji stěžuje svým poradcům na zranitelnost Kanady vůči americkým protivníkům v Arktidě. Steve Bannon, bývalý Trumpův hlavní stratég, který zůstává prezidentovi blízký, řekl, že Kanada se "rychle mění" a stává se "nepřátelskou" vůči Spojeným státům.
Dva vysocí vládní představitelé uvedli, že vojenští plánovači modelují americkou invazi z jihu a očekávají, že americké síly překonají kanadské strategické pozice na pevnině i na moři během týdne, možná i za dva dny.
Kanada podle nich nemá dostatek vojenského personálu ani sofistikované vybavení potřebné k odrazení od konvenčního amerického útoku. Armáda si tedy představuje nekonvenční válku, při níž by malé skupiny nepravidelných vojenských nebo ozbrojených civilistů sáhly po léčkách, sabotážích, dronové válce nebo taktikách úderu a ústupu.
Jeden z představitelů uvedl, že model zahrnuje taktiky, které afghánští mudžáhidi používali při útocích na ruské vojáky během sovětsko-afghánské války v letech 1979–1989. Šlo o stejné taktiky, jaké používal Tálibán ve své dvacetileté válce proti USA a spojeneckým silám, mezi něž patřila i Kanada. Mnoho z 158 kanadských vojáků zabitých v Afghánistánu v letech 2001 až 2014 bylo zasaženo improvizovanými výbušnými zařízeními neboli IED.
Cílem taktiky by podle představitele bylo způsobit americkým okupačním silám masové ztráty.
Modelování poskytuje dosud nejzajímavější pohled na úroveň hodnocení hrozeb, o které Kanada nyní aktivně diskutuje ve vztahu k Trumpově administrativě.
Jeden z představitelů však poznamenal, že vztahy s americkou armádou zůstávají pozitivní a obě země spolupracují na účasti Kanady na novém kontinentálním obranném systému, tzv. "Zlaté kopuli", na obranu proti ruským nebo čínským raketám.
Armáda také provedla modely raketových útoků z Ruska nebo Číny na kanadská města a kritickou infrastrukturu.
Vojenští plánovači si představují americký útok, který by následoval jasné signály americké armády, že partnerství obou zemí v NORAD, Severoamerickém velitelství pro obranu vzdušného a kosmického prostoru, končí a USA mají nové rozkazy k násilnému dobytí Kanady.
Povinná vojenská služba je zatím vyloučena, ale úroveň obětí, která by byla od Kanaďanů vyžadována, zůstává ústředním tématem, uvedli představitelé. Generálka Jennie Carignan, náčelnice generálního štábu, již oznámila záměr vytvořit záložní sílu dobrovolníků o více než 400 000 mužích. Úředníci uvedli, že by mohli být ozbrojeni nebo požádáni o zásah, pokud by se USA staly okupační mocností.
Vysoký představitel ministerstva obrany uvedl, že Kanada bude mít maximálně tři měsíce na přípravu na invazi na pevnině a moři. První náznaky, že byly vyslány rozkazy k invazi, by měly pocházet od varování americké armády, že Kanada již nemá společnou politiku ochrany nebe se Spojenými státy, uvedl zdroj.
Toto narušení společné obranné dohody by pravděpodobně znamenalo, že Francie nebo Británie, státy s jadernými zbraněmi, budou vyzvány, aby poskytly podporu a obranu Kanadě proti USA.
The Globe neuvádí jméno vysokého obranného představitele, který nebyl oprávněn diskutovat o kanadských válečných modelovacích scénářích.
Generálmajor v důchodu David Fraser, který velel kanadským jednotkám v Afghánistánu spolu se Spojenými státy, uvedl, že Kanada by také mohla použít drony a zbraně na ničení tanků, podobně jako Ukrajinci proti Rusům, aby v únoru 2022 ztlumili jejich invazi.
Fraser řekl, že je nemyslitelné, že kanadští plánovači museli vypracovat scénář americké invaze. Cokoli pan Trump udělá s Grónskem a možná i s Mexikem, bude mít vliv na jakýkoli kanadský scénář, řekl.
Kanada však může počítat s podporou evropských zemí, Británie, Japonska, Jižní Koreje a dalších demokratických zemí.
"Víš, že když půjdeš po Kanadě, svět půjde po tobě, ještě víc než po Grónsku. Lidé se zajímají o to, co se stane s Kanadou, na rozdíl od Venezuely," řekl Fraser. "V Kanadě byste dokonce mohli vidět německé lodě a britská letadla, aby posílily suverenitu země."
Fraser řekl, že Kanada by měla okamžitě umístit více vojenských prostředků na sever, aby si mohla nárokovat své právo na tento region.
Pokud by hrozba ze strany USA byla vážná, řekl, že kanadští vojáci by byli rozmístěni podél hranice, i když neexistuje reálná možnost, že by Kanada mohla USA vojensky porazit.
Povstalecké taktiky by byly nejlepší způsob, jak se vypořádat s americkými invazními silami, řekl.
"Existuje kvantový rozdíl mezi obranou jiné země, jako to dělali Kanaďané v Afghánistánu, a obranou Windsoru v Ontariu. Nepřekročíte tu hranici, protože všichni jsou vaši nepřátelé," dodal pan Fraser.
Generálporučík v důchodu Mike Day, který vedl Kanadské velitelství speciálních sil a působil jako hlavní strategický plánovač budoucnosti kanadských ozbrojených sil, řekl, že je "namyšlené" si myslet, že Američané skutečně napadnou Kanadu.
Ale uznal, že kanadské ozbrojené síly se nemohou postavit největší a nejsofistikovanější armádě světa. Řekl však, že USA by měly velké potíže obsadit zemi velikosti Kanady.
"Konvenční invazi bychom neodolali. Na omezenou dobu bychom byli schopni bránit velmi malou civilní populaci, podobně velkou jako Kingston," řekl.
"Navzdory velikosti americké armády však nemají dostatečnou strukturu sil, aby obsadili, natož ovládli každé větší městské centrum v Kanadě."
"Jejich jedinou nadějí by byl ruský postup do Kyjeva a naděje, že to vyjde a zbytek země kapituluje, jakmile uchopí moc v Ottawě," dodal. "Stejně jako u Ukrajiny by mi přišlo nepředstavitelné, že bychom se vzdali, kdyby nám obsadili hlavní město."
Gaëlle Rivard Piché, výkonná ředitelka Konference obranných asociací, uvedla, že nevidí situaci, kdy by USA zaútočily na Kanadu. Ale také řekla, že je zásadní, aby Kanada výrazně posílila své obranné schopnosti.
"Jasné signály našemu sousedovi na jihu, že chceme a jsme ochotni a schopni rychle být důvěryhodným spojencem, který je schopen se bránit, zajistit naši vlastní národní bezpečnost a naši obranu, bude hrát odstrašující roli vůči možné ochotě Spojených států ovládat část Kanady nebo napadnout část Kanady, " řekla.
Politoložka z Torontské univerzity Aisha Ahmad uvedla, že Kanada musí výrazně posílit své schopnosti obrany vlasti, bez ohledu na potenciální hrozbu USA na hranici.
"Čím lépe Kanada přijme tento přístup k obraně vlasti, tím méně pravděpodobné je, že se všechny tyto hrozné scénáře, které nikdo nechce, někdy stanou," řekla.
Američtí generálové by si byli vědomi, že Kanaďané by se bránili invazi a použili taktiky, které budou nejúčinnější, uvedla.
"Věřím, že na jih od naší hranice jsou inteligentní generálové, kteří by mohli velmi snadno identifikovat toto rizikové prostředí."
Zdroj v angličtině: ZDE
