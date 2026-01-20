Trump říká, že „není cesty zpět“ ohledně Grónska, poté co unikly soukromé zprávy od Macrona
20. 1. 2026
Americký ministr financí Bessent vyzývá Evropu, aby nemstila Trumpovým clům proti Evropě
Trump se v rušné noční relaci na Truth Social zaměřil na Velkou Británii, Francii, Macrona a Grónsko.
Zdá se, že americký prezident Donald Trump měl podle amerického času rušný večer s telefonem v ruce.
V noci Trump:
- zaútočil na Velkou Británii, kterou posměšně nazval „brilantním“ spojencem, za „šokující“ plán předat suverenitu nad Chagosovými ostrovy Mauriciu (navzdory předchozí podpoře USA) a řekl, že je to jeden z „mnoha“ důvodů, proč Grónsko „musí být získáno“
- Unikly soukromé textové zprávy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a šéfa NATO Marka Rutteho, ve kterých diskutují o Trumpových nejnovějších politických krocích
- Trump vyhrožoval Francii 200% cly na francouzské víno a šampaňské kvůli Macronovu odmítnutí připojit se k „mírové radě“ v Gaze, řekl o Macronovi, že „nikdo ho nechce, protože brzy odejde z úřadu“
- Zopakoval svůj záměr převzít Grónsko jako „nezbytné pro národní a světovou bezpečnost“ a řekl, že „není cesty zpět“.
- Zveřejnil umělou inteligencí generovaný obrázek, na kterém vztyčuje americkou vlajku na Grónsku, a řekl, že je to „území USA, založené v roce 2026“, několik dní poté, co se americká delegace dohodla s dánským ministrem zahraničí, že jednání budou probíhat za zavřenými dveřmi, a ne prostřednictvím výhružných zpráv na sociálních médiích.
- Kromě toho se zdálo, že jeho ministr financí Scott Bessent v Davosu provokoval Evropany, když řekl, že „nejprve vytvoří obávanou evropskou pracovní skupinu, která se jeví jako jejich nejúčinnější zbraň“, než budou moci podniknout odvetná opatření v oblasti obchodu (£), a varoval je před jakýmikoli kroky namířenými proti americké administrativě.
Americký ministr financí Bessent vyzývá Evropu, aby nereagovala na Trumpova cla proti Evropě ve věci Grónska
Americký ministr financí Scott Bessent vyzval evropské země, aby se nereagovaly odvetou na obchodní cla, která USA oznámily v souvislosti s grónskou krizí.
Ve svém projevu v Davosu během Světového ekonomického fóra Bessent řekl, že země a společnosti by měly počkat a „nechat věci plynout“, poté co Trump pohrozil 25% cly proti řadě evropských zemí v rámci svého úsilí o získání autonomního dánského území.
Vzhledem k tomu, že globální akciové trhy klesly v důsledku politické nejistoty, Bessent naznačil, že odvetná cla by byla nerozumná, a poukázal na loňskou válku cel, která vypukla mezi USA a Čínou.
V dubnu loňského roku Trumpovo oznámení cla vyvolalo na globálních akciových trzích zmatek, než některé země uzavřely obchodní dohody a trhy se později v roce zotavily a dosáhly rekordních maxim, částečně díky boomu umělé inteligence.
Bessent na tiskové konferenci na výročním setkání světových politiků v Davosu řekl: „Řekl bych, že se jedná o stejný druh hysterie, jaký jsme zažili 2. dubna. Panovala panika.“
Bessent řekl: „Všechny zde přítomné vyzývám, aby se uklidnili, zhluboka se nadechli a nechali věci volně plynout. Nejhorší, co mohou země udělat, je eskalace proti Spojeným státům.
„To, čím prezident Trump vyhrožuje Grónsku, se velmi liší od ostatních obchodních dohod. Proto bych všechny země vyzval, aby se držely svých obchodních dohod. Dohodli jsme se na nich a poskytují velkou jistotu.“
Bessent uvedl, že nevěří, že evropské země budou reagovat na grónskou krizi odvetnými opatřeními proti USA prodejem svých amerických dluhopisů.
Bessent tvrdil, že předpovědi, že Evropa by mohla přestat půjčovat USA a zbavit se svých amerických státních dluhopisů, jsou „falešným příběhem“, který odporuje logice.
Bessent obvinil média, že se „chytila“ zprávy Deutsche Bank o této otázce a že jsou „hysterická“.
„Myslím si, že je to zcela falešný příběh. Odporuje jakékoli logice a nemohu s ním více nesouhlasit,“ dodal.
Velká Británie brání dohodu o Chagosových ostrovech před Trumpovou kritikou
Velká Británie reagovala na Trumpovu ostrou kritiku dohody o Chagosových ostrovech – což je významný odklon od předchozí podpory dohody ze strany USA – a brání ji jako zásadní pro národní bezpečnost Velké Británie.
Uvedla, že „jsme jednali, protože základna na Diego Garcia byla ohrožena poté, co soudní rozhodnutí oslabila naši pozici a zabránila by jejímu zamýšlenému fungování v budoucnosti“.
Vládní prohlášení také všem důrazně připomnělo, že dohoda „byla veřejně přivítána USA“.
Velká Británie tvrdí, že „nikdy neudělá kompromis v otázce národní bezpečnosti“ poté, co Trump označil dohodu o Chagos za „akt velké hlouposti“ .
Trump nyní prohlásil, že po svém telefonátu s Ruttem z NATO uspořádá „setkání různých stran“ ohledně Grónska – ať už to znamená cokoli a ať už se ho zúčastní kdokoli.
Veřejné prohlášení Donalda Trumpa, že dohoda o britském souostroví Chagos byla „aktem velké hlouposti“, vážně ztrapní britského premiéra Keira Starmera, který se snažil prezidenta uklidnit, aby získal výhodné obchodní podmínky a udržel si přízeň Washingtonu, který je tak důležitý (někteří by řekli až nebezpečně) pro národní bezpečnost a obranu Spojeného království.
Včera Starmer bagatelizoval možnost odvetných cel vůči USA poté, co Trump pohrozil uvalením nových daní na spojence z NATO, pokud nebude uzavřena dohoda o Grónsku.
Keir Starmer připomněl USA, že aliance jsou založeny na partnerství, „nikoli na nátlaku“.
Během narychlo svolané tiskové konference v pondělí Starmer řekl, že „obchodní válka není v zájmu nikoho“ a že „aliance vydrží, protože jsou založeny na respektu a partnerství, nikoli na nátlaku“.
V ojedinělé přímé kritice Trumpa Starmer také uvedl, že uvalení „cel na spojence za prosazování kolektivní bezpečnosti spojenců NATO je špatné“.
Britský premiér uvedl, že během víkendového telefonátu vyzval Trumpa, aby našel řešení „založené na partnerství, faktech a vzájemném respektu“.
Trump, povzbuzen nedávným zajetím bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, v operaci, která je obecně považována za porušení mezinárodního práva, zesílil svou rétoriku ohledně Grónska, převážně samosprávné části členského státu NATO Dánska, o kterém prezident říká, že si ho USA „tak či onak“ vezmou.
Osm evropských zemí, na které se vztahují Trumpova cla (Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Spojené království), varovalo před „nebezpečnou sestupnou spirálou“ a uvedlo, že „plně solidárně stojí“ za Dánskem a Grónskem proti hrozbám anexie.
Co obsahovala dohoda mezi Spojeným královstvím a Chagosovými ostrovy?
V květnu 2025 podepsalo Spojené království dohodu o postoupení suverenity nad Chagosovými ostrovy Mauriciu, ale pronajalo si největší z nich, Diego Garcia, na 99 let, aby tam mohla pokračovat v provozu společná vojenská základna USA a Spojeného království.
Dohoda byla uzavřena po dlouhých jednáních, která byla zahájena za předchozí konzervativní vlády poté, co Mezinárodní soudní dvůr v roce 2019 vydal poradní stanovisko, že Spojené království by mělo postoupit svou kontrolu nad ostrovy.
Kromě zřízení fondu ve výši 40 milionů liber pro obyvatele Chagos, kteří byli z ostrovů vyhnáni, se Spojené království zavázalo platit Mauriciu během 99leté dohody nejméně 120 milionů liber ročně, což v hotovosti představuje celkovou částku nejméně 13 miliard liber.
V květnu loňského roku britská vláda souhlasila s převedením svrchovanosti nad Chagosovými ostrovy na Mauricius a zpětným pronájmem strategické vojenské základny na ostrově Diego Garcia za více než 100 milionů liber ročně.
Konzervativci označili dohodu za „akt národního sebepoškozování“, který podle strany zvýšil zranitelnost Británie vůči Číně kvůli jejím vazbám na Mauricius.
Britský premiér Keir Starmer tehdy dohodu energicky obhajoval s tím, že „neexistuje alternativa“, protože je „nedílnou součástí využívání britského vlivu k zajištění naší bezpečnosti doma“, a označil ji za „jeden z nejvýznamnějších příspěvků, které poskytujeme v rámci našich bezpečnostních vztahů se Spojenými státy“. .
Spojené království koupilo Chagosovy ostrovy v roce 1968 za 3 miliony liber a násilně vysídlilo až 2 000 lidí, aby uvolnilo místo pro základnu britských a amerických ozbrojených sil, což je obecně považováno za zločin proti lidskosti a hanebný příklad poválečného kolonialismu.
Dohoda z roku 2025 ještě nebyla ratifikována britskou vládou a nebyla implementována do vnitrostátního práva.
Trump říká, že rozhodnutí Velké Británie předat suverenitu nad Chagosovými ostrovy je „velkou hloupostí“
Americký prezident Donald Trump naznačil, že rozhodnutí Velké Británie postoupit Chagosovy ostrovy Mauriciu je jedním z důvodů, proč chce převzít Grónsko.
V příspěvku na Truth Social uvedl, že plán Velké Británie předat svrchovanost nad Chagosovými ostrovy Mauriciu je „aktem VELKÉ HLUPOSTI“. Uvedl:
Je šokující, že náš „brilantní“ spojenec v NATO, Spojené království, v současné době plánuje předat ostrov Diego Garcia, kde se nachází důležitá americká vojenská základna, Mauriciu, a to BEZ JAKÉHOKOLIV DŮVODU.
Není pochyb o tom, že Čína a Rusko si tohoto aktu naprosté slabosti všimly. Jedná se o mezinárodní mocnosti, které uznávají pouze SÍLU, a proto jsou Spojené státy americké pod mým vedením nyní, po pouhém jednom roce, respektovány jako nikdy předtím.
To, že Spojené království rozdává nesmírně důležité území, je aktem VELKÉ HLOUPOSTI a je dalším z dlouhé řady důvodů národní bezpečnosti, proč je nutné získat Grónsko.
Dánsko a jeho evropští spojenci musí UDĚLAT SPRÁVNOU VĚC. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. PREZIDENT DONALD J. TRUMP.
Trumpovy komentáře znamenají významný obrat od jeho postoje, když Spojené království podepsalo dohodu loni v květnu. Starmer tehdy řekl: „Prezident Trump přivítal dohodu spolu s dalšími spojenci, protože chápou strategický význam této základny a vědí, že nemůžeme ustoupit těm, kteří by nám chtěli ublížit.“ Americký ministr zahraničí Marco Rubio také dohodu pochválil a řekl, že odráží „trvalou sílu vztahů mezi USA a Spojeným královstvím“.
Textová zpráva Macrona sdílená Trumpem na Truth Social je autentická, tvrdí zdroj
Textová zpráva od Emmanuela Macrona, kterou Donald Trump sdílel na své platformě Truth Social jako screenshot, byla autentická, uvedl v úterý ráno zdroj blízký francouzskému prezidentovi.
„To dokazuje, že francouzský prezident hájí ve veřejném i soukromém životě stejnou linii,“ uvedl zdroj citovaný agenturou Reuters.
Macron Trumpovi sdělil, že by mohl zorganizovat schůzku po Davosu v Paříži ve čtvrtek odpoledne, jak vyplývá ze zprávy.
Trumpova odpověď, pokud nějaká byla, nebyla součástí screenshotu.
Trump říká, že „není cesty zpět“ ohledně Grónska
Donald Trump uvedl, že měl „velmi dobrý“ telefonický rozhovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem ohledně Grónska.
Americký prezident také řekl, že souhlasil se schůzkou různých stran v Davosu na Světovém ekonomickém fóru (WEF), aniž by upřesnil, o které strany se jedná, informuje agentura Reuters.
„Jak jsem všem velmi jasně řekl, Grónsko je nezbytné pro národní a světovou bezpečnost,“ uvedl Trump v úterý v příspěvku na Truth Social.
Není cesty zpět – v tom se všichni shodují!
Trump dříve novinářům řekl, že USA budou na WEF jednat o získání Grónska, protože Dánsko nedokáže toto území ochránit.
Shrnutí
V předvečer očekávaného vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve středu americký prezident zopakoval své hrozby, že si Grónsko vezme, a naznačil, že Evropa by „neměla příliš odporovat“.
Také pohrozil 200% cly na francouzské víno a šampaňské, aby přiměl Emmanuela Macrona, aby se připojil k jeho „mírové radě“ pro Gazu „mírové radě“.
Trump se podle agentury Reuters ve středu setká s globálními obchodními lídry v Davosu, kde jeho přítomnost výrazně ovlivní každoroční setkání globální elity ve švýcarském letovisku.
Obchodní lídři – včetně generálních ředitelů z oblasti finančních služeb, kryptoměn a poradenství – byli pozváni na recepci po Trumpově zvláštním projevu na fóru, uvedla agentura s odvoláním na zdroje.
Kongresový sál, místo konání výročního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku v roce 2026. Fotografie: Xinhua/Shutterstock
Klíčové události:
- Trump řekl o evropských lídrech ohledně svého pokusu o koupi Grónska: „Nemyslím si, že budou příliš odporovat. Musíme to mít. Musí to udělat. “
- Trump, který by měl do Davosu dorazit ve středu, zveřejnil na své platformě Truth Social obrázek toho, co podle něj je „poznámka prezidenta Emmanuela Macrona“, ve které Macron údajně říká: „Nechápu, co děláte s Grónskem.“ Macron také říká: „Pokusme se vytvořit něco velkého“ a že může ve čtvrtek uspořádat schůzku G7 v Paříži, přičemž navrhuje také večeři s Trumpem v ten samý den.
- Čínu v Davosu zastupuje vicepremiér He Lifeng, který má v úterý pronést projev.
-
Úterní program Světového ekonomického fóra zahrnuje také projevy Macrona, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a kanadského premiéra Marka Carneyho.
