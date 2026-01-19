Taková ostuda
19. 1. 2026 / Bohumil Kartous
čas čtení < 1 minuta
Taková ostuda. A víte proč? Protože Babiš doufá, že si bude moct udělat selfie s králem Ubu v Mar-a-Lago. Král Ubu, středoevropský šašek a dvě figuríny v pravidelné péči plastické chirurgie. Proto se nemůže postavit za evropské spojence, ačkoliv Česko žádné jiné nemá. Tohle je ten “proevropský kurz”, kterým se tolik naivů chlácholilo v domnění, že Babiš z něj přece neuhne. On ale žádný kurz nedržel a nedrží, je to jen otázka prospěchu z konstelace podmínek v daném okamžiku. Jako kdysi “proevropský” Fico. Je to politováníhodný tvor, který nejbližší spojenectví prodá za pouhou naději, že svým přihlouplým fanouškům nadělí obrázek z Floridy s několika nesouvislými větami ve staroslověnštině.
