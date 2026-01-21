"Udělejte si zásoby jídla aspoň na pět dní"
21. 1. 2026
Nielsen považuje použití vojenské síly za nepravděpodobné, ale říká, že "jej nelze zcela vyloučit".
Postoj vlády vychází z toho, že americký prezident Donald Trump veřejně neodmítá použití ekonomického nebo vojenského tlaku k nastolení kontroly nad Grónskem. V této souvislosti se úřady ostrova rozhodly posílit přípravy na krizové situace.
Zejména bude vytvořeno velitelství pro koordinaci civilní připravenosti za účasti vládních oddělení, Grónské policie, Arktického velení a dalších struktur. Jeho úkolem bude připravit společnost na možné přerušení dodávek elektřiny, komunikací a dalších klíčových služeb.
Egede vyzval občany, aby měli doma zásobu jídla alespoň na pět dní. Podle něj vláda také vypracuje informační kampaň s doporučeními pro obyvatelstvo ohledně opatření v nouzových situacích.
Zdroj v dánštině: ZDE
Diskuse