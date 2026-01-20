Bludný kruh chudoby – slabé instituce a silní oligarchové
20. 1. 2026 / Arnošt Kult
čas čtení 3 minuty
Tento velmi stručný příspěvek navazuje na dřívější úvahu „Když lid ztratí odvahu, mocní ztratí svědomí“ (Britské listy, 6. 1. 2026). Autor tohoto článku byl též silně ovlivněn nedávnými dramatickými událostmi ve Venezuele.
Chudoba není biologickým osudem ani „rasovým“ předpokladem. Je důsledkem stavu institucí – jejich síly, legitimity a schopnosti chránit občany před svévolí mocných. Tam, kde instituce nefungují, kde se korupce stává normou a vzdělání luxusem, vzniká prostředí, v němž se bohatství koncentruje v rukou úzké vrstvy oligarchů. Jakmile se tato vrstva propojí s politickou mocí, vzniká extraktivní režim – systém, který vysává zdroje od mnoha k několika málo „vyvoleným“.
Extraktivní instituce jako kořen chudoby
Kniha Why Nations Fail ukazuje rozdíl mezi inkluzivními institucemi, které umožňují širokou účast občanů, a extraktivními institucemi, které koncentrují moc a bohatství. Mnohé rozvojové země zdědily extraktivní struktury z koloniální éry – a domácí elity je po odchodu kolonizátorů jen převzaly. Výsledkem je bludný kruh: slabé instituce, korupce, koncentrace bohatství, a nakonec pak ještě slabší instituce.
V takovém prostředí je vzdělání nebezpečné, protože vzdělaný občan klade otázky. Proto může neoliberální dogma „státu co nejméně“ v těchto zemích napáchat obrovské škody – tam, kde stát nefunguje, není co zmenšovat.
Oligarchie není jedinou hrozbou: Aristoteles varuje i před tyranií
Aristoteles rozlišoval dvě zvrácené formy vlády: oligarchii a tyranii. Oligarchie korumpuje instituce, tyranie je přímo ničí. Moderní tyranie – diktátorský režim – potlačuje média, soudy, opozici i občanskou společnost. Nedávné příklady, jako vývoj ve Venezuele, ukazují, že tyranie není minulostí. Oligarchie a tyranie mají společný kořen: slabé instituce a rezignovaní občané.
Lhostejnost ke korupci je kulturním jedem
Korupce není jen ekonomický problém. Je to signál, že „na pravidlech nezáleží“. Aristoteles by řekl, že tam, kde občané rezignují, stávají se idiótai – lidmi uzavřenými do soukromí, s nezájmem o dění v polis (obci). A tam, kde občané rezignují, mocní ztrácejí svědomí.
Může se to stát i v Česku?
Česko není rozvojová země, ale není ani imunní. Eroze institucí začíná nenápadně: když se občané smiřují s tím, že „krade se všude“, když se veřejná debata mění v marketing, když se oligarchické struktury propojují s politikou a médii, když se cynismus stává národním sportem.
Extraktivní instituce vznikají tam, kde lidé přestanou věřit, že mají sílu věci změnit. A právě zde platí motto: „Když lid ztratí odvahu, mocní ztratí svědomí“.
Závěr
Chudoba není osud, ale důsledek kolapsu institucí. Instituce nejsou abstraktní – jsou to lidé, jejich odvaha a jejich ochota být občany, ne pouhými soukromníky. Kolaps institucí otevírá cestu nejen k oligarchii, ale i k tyranii. Budoucnost není dána. Platí jednoduché pravidlo: „Tam, kde občané mlčí, mluví peníze. Tam, kde občané jednají, vzniká spravedlivá a prosperující polis.“
181
Diskuse