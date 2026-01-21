V blábolivém, sebepochvalném skoro dvouhodinovém projevu plném lží zesílil Trump požadavek na anexi Grónska, ale vyloučil použití síly
21. 1. 2026
Trump v Davosu sdělil představitelům podnikatelské a politické sféry, že jeho země potřebuje vlastnictví Grónska, aby mohla bránit tento „nezabezpečený ostrov“
(Pozn. JČ. Poslouchal jsem to. Bylo to utrpení...)
Donald Trump v blábolivém, sebepochvalném skoro dvouhodinovém (!!) projevu v Davosu, plném lží, zintenzivnil své požadavky na anexi Grónska, ale uvedl, že USA nepoužijí sílu k zabrání toho, co nazval „velkým, krásným kusem ledu“.
Trump si v Davosu neustále pletl Island a Grónsko. Buď je to známka stáří, nebo pracuje podvědomí a Islanďané by meli Velikánovi poslat nějaký dárek. Velrybí hamburger by byl nejlepší... 🍷🐈⬛ pic.twitter.com/s3FyW3r5Gd— petr fischer (@petrfischer3) January 21, 2026
V projevu před tisíci představiteli podnikatelské a politické sféry na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském lyžařském středisku americký prezident uvedl, že „usiluje o okamžitá jednání, aby se znovu projednala akvizice Grónska Spojenými státy“.
„Nechci použít sílu. Nepoužiji sílu. Jediné, co USA požadují, je místo zvané Grónsko,“ řekl. „Můžete říct ano a my vám budeme velmi vděční. Nebo můžete říct ne a my si to zapamatujeme.“
Trump odůvodnil svůj požadavek odkazem na úspěchy USA ve druhé světové válce a globálnímu publiku řekl: „Bez nás byste teď všichni mluvili německy, nebo možná trochu japonsky.“
Němčina je ve Švýcarsku hlavním jazykem... :)
Trump in Davos, Switzerland:— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) January 21, 2026
"Without us, right now you'd all be speaking German".
German is the main language of Switzerland. pic.twitter.com/gp7nAQXwi4
Trump uvedl, že Dánsko bylo Německem obsazeno „po pouhých šesti hodinách bojů“, což vedlo USA k zásahu „za velkých nákladů a výdajů“. Trval na tom, že pouze USA jsou nyní schopny bránit „tento obrovský, nezabezpečený ostrov“.
Trump řekl: „K jeho obraně potřebujete vlastnické právo. Nemůžete ho bránit na základě nájemní smlouvy. Kdo by sakra chtěl bránit licenční smlouvu nebo nájemní smlouvu?“
V několika bodech se Trump zdál plést si Grónsko s Islandem, když tvrdil, že „Island“ způsobil v úterý pokles cen akcií – kdy trhy klesly v důsledku jeho hrozby uvalit nová cla na osm evropských zemí.
Předání Grónska USA by nepředstavovalo hrozbu pro NATO, řekl a pochválil jeho „vynikajícího generálního tajemníka“ a pozdravil Marka Rutteho v publiku.
Trump se však opakovaně vracel ke svému argumentu, že USA mají prý od NATO nevýhodnou dohodu, protože financují ochranu jiných evropských zemí. „Dáváme tolik a dostáváme tak málo na oplátku.“ Zcela pominul, že článek 5 smlouvy NATO byl aktivován pouze jednou, a to na obranu USA po útocích z 11. září 2001.
Trump naznačil, že zatímco USA jsou připraveny bránit spojence z NATO, tato podpora nemusí být oplacena. „Jsme tu pro NATO na 100 %. Nejsem si jistý, jestli oni budou pro nás.
V nesouvislém projevu prezident také tvrdil, že dosáhl historického hospodářského vzestupu ve své zemi, a odmítl myšlenku, kterou nazval „novým zeleným podvodem“, tedy přechodem z fosilních paliv na čistou energii, akce proti hrozbě globálního oteplování.
„Chci, aby se Evropě dařilo, chci, aby se dařilo Velké Británii; sedí na jednom z největších zdrojů energie na světě a nevyužívají ho,“ řekl. „Po celé Evropě jsou větrné mlýny, jsou všude, a jsou to smolaři.“
Vypočítal seznam toho, co podle něj prý byly ekonomické úspěchy USA během prvních 12 měsíců jeho druhého funkčního období. Patřila mezi ně „prakticky nulová inflace“, klesající ceny benzínu a rychlý ekonomický růst.
Prezident tvrdil, že za jeho demokratického předchůdce Joea Bidena „jsme byli mrtvou zemí. Nyní jsme nejžhavější zemí na světě.“
Trump dorazil ve středu do Švýcarska s zpožděním, protože porucha elektrického systému v letadle Air Force One ho donutila přestoupit do jiného letadla, ale uvolnil si program, aby mohl včas vystoupit na tomto významném setkání.
Prezidentova hrozba z víkendu, že uloží represivní cla osmi evropským zemím, které podle něj blokují jeho nárok na Grónsko, dominovala diskusím v Davosu tento týden.
Mark Carney, kanadský premiér, využil svůj úterní projev v Davosu k varování středně velkých zemí, aby se sjednotily tváří v tvář „nátlaku“ USA. „Střední mocnosti musí jednat společně, protože pokud nejsme u stolu, jsme na jídelním lístku,“ řekl.
Trump se ve svém projevu přímo zaměřil na Carneyho a tvrdil, že Kanada měla od USA „spoustu výhod zdarma“. „Kanada žije díky USA: pamatuj si to, Marku, až příště budeš dělat svá prohlášení.“
Carney byl jen jedním z řady terčů v projevu, který trval přes hodinu. Mezi dalšími byli Švýcarsko, francouzský prezident Emmanuel Macron, odcházející předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a americká kongresmanka Ilhan Omar zastupující volební okrsek, kde žijí Somálci, v Minnesotě.
Naproti tomu Trump řekl, že má „velmi dobré vztahy s [ruským] prezidentem [Vladimirem] Putinem a prezidentem Si [Jinpingem z Číny]“.
Zdroj v angličtině ZDE
