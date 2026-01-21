Trump ruší hrozbu cel a prohlašuje, že vznikl „rámec budoucí dohody“ o Grónsku
21. 1. 2026
Americký prezident chválí „velmi produktivní schůzku“ s šéfem NATO Markem Ruttem, ruší cla na evropské spojence a dodává, že dohoda bude zahrnovat „Golden Dome“ a „práva na těžbu nerostných surovin“
Po „velmi produktivním setkání“ s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem Donald Trump prohlásil, že oba „vytvořili rámec budoucí dohody týkající se Grónska a vlastně celé arktické oblasti“.
Prezident dodal, že pokud bude dohoda uzavřena, neuloží cla, která měla vstoupit v platnost v únoru, několika spojeneckým zemím, které se postavily proti požadavkům administrativy na anexi Grónska.
„Probíhají další diskuse týkající se Zlaté kopule, která se vztahuje k Grónsku,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social. „Další informace budou k dispozici v průběhu diskusí.“
Poznamenal, že viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff se budou účastnit probíhajících jednání a budou podávat zprávy Trumpovi.
Švédská ministryně zahraničí Maria Stenergardová dnes uvedla, že je „dobré“, že Donald Trump ustoupil od cel proti členům NATO, „kteří podpořili Dánsko a Grónsko“.
„Požadavky na přemístění hranic se setkaly s zaslouženou ostrou kritikou,“ uvedla ve svém prohlášení. „Proto jsme také opakovaně prohlásili, že se nenecháme vydírat. Zdá se, že naše spolupráce se spojenci měla účinek.“
Trump říká, že dohoda o Grónsku zahrnuje „Golden Dome“ a „práva na těžbu nerostných surovin“ pro USA
Prezident nezveřejnil žádné informace o „rámci“ budoucí dohody o Grónsku, kterou oznámil na sociálních médiích. V rozhovoru pro CNBC však uvedl, že dohoda bude zahrnovat zapojení NATO do jeho vytouženého systému protiraketové obrany známého jako „Golden Dome“ a také „práva na těžbu nerostných surovin“ pro USA.
Když se moderátor Joe Kernen zeptal, jak dlouho bude dohoda platit, Trump odpověděl: „Navždy.“ Zopakoval však, že k dosažení svého cíle nemá v úmyslu použít sílu.
Trhy se zotavují poté, co Trump zrušil cla na evropské spojence kvůli Grónsku
Akcie ve středu poskočily, krátce poté, co prezident oznámil, že zruší cla na evropské spojence po vytvoření „rámce budoucí dohody“ o Grónsku.
Průmyslový index Dow Jones vyskočil o více než 700 bodů, tj. o 1,6 %. Index S&P 500 poskočil o 1,5 % a index Nasdaq vzrostl o 1,7 %, tj. o téměř 400 bodů.
Bílý dům reagoval na zprávu, že vystoupení Gavina Newsoma na „krbové besedě“ v Davosu bylo na nátlak Trumpovy vlády zrušeno sponzorem akce.
„Nikdo v Davosu neví, kdo je ten třetířadý guvernér Newscum a proč se potuluje po Švýcarsku, místo aby řešil mnoho problémů, které způsobil v Kalifornii,“ uvedla mluvčí Anna Kelly.
21letá žena, která je v osmém měsíci těhotenství a nachází se ve zdravotním ohrožení, bude ve středu odpoledne deportována z Atlanty, uvedl právník zabývající se lidskými právy, který žádá o nouzovou pomoc pro svou klientku.
„Snažíme se jí zajistit okamžitou lékařskou péči, kterou potřebuje,“ řekl Anthony Enriquez, viceprezident pro advokacii a soudní spory v Kennedy Human Rights Center, jehož klientka, Zharick Daniela Buitrago Ortiz, je na pokraji deportace do Kolumbie.
„Okamžitě podáváme žalobu, abychom zachovali status quo a zajistili, že naše klientka dostane potřebnou lékařskou péči,“ řekl.
Když Kennedy Human Rights Center kontaktovalo Guardian, uvedlo, že Buitrago Ortizová se v současné době nachází na mezinárodním letišti v Atlantě a čeká na let do Kolumbie.
Mluvčí Imigračního a celního úřadu (ICE) v Atlantě potvrdil, že deportace je na spadnutí a že žena se nachází na letišti, a žádost o komentář postoupil kanceláři úřadu v El Pasu. Guardian se obrátil na úřad s žádostí o podrobnosti.
Ortizová a její matka překročily v listopadu hranici v Texasu a požádaly o azyl, uvedl Enriquez. V rámci slyšení o „věrohodném strachu“, které je součástí oficiální žádosti o azyl, řekly imigračnímu soudci, že Ortizové otec byl zabit poté, co veřejně vystoupil proti korupci.
„Matka byla shledána jako osoba s věrohodným strachem a bylo jí povoleno podat žádost o azyl,“ řekl Enriquez. „Naše klientka nebyla a byl jí vydán příkaz k urychlenému vyhoštění.“
Kancelář kalifornského guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že jeho účast na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve středu byla zrušena pod tlakem Trumpovy administrativy, podle informací z kanceláře guvernéra.
Newsom měl původně ve středu jednat s časopisem Fortune na akci sponzorované USA House, oficiálním sídlem země na výročním setkání ve Švýcarsku. Ale před začátkem neformální diskuse se jeho tým vyjádřil, že USA House podlehl politickému tlaku Trumpovy administrativy a guvernérovi vstup odepřela.
„Pod tlakem Bílého domu a ministerstva zahraničí USA House (církev působící jako oficiální pavilon USA) nyní odepřela vstup @CAGovernor Gavinovi Newsomovi, aby mohl hovořit s médii poté, co ho Fortune – oficiální mediální partner – pozval k vystoupení,“ uvedla kancelář guvernéra v prohlášení zveřejněném na svém oficiálním účtu.
Newsom sdílel toto prohlášení na sociálních médiích a dodal: „Jak slabý a ubohý musíte být, abyste se tak bál neformální besedy?“
Podle kanceláře Newsoma byl guvernér pozván časopisem Fortune k účasti na „neformální besedě“ po projevu prezidenta v USA House minulý týden. V pondělí jeho kancelář pozvání přijala. Krátce před začátkem programu však guvernérův tým oznámil, že představitel USA House informoval jeho kancelář, že účast Newsoma již „neodpovídá“ programu po projevu. Jako náhrada byl pozván na neoficiální „večerní recepci“ v pavilonu později toho večera.
Kalifornská republikánská strana požádala Nejvyšší soud USA, aby zablokoval opatření k přerozdělení volebních obvodů, které voliči schválili v listopadu a které by mohlo přinést až pět křesel ve Sněmovně reprezentantů ve prospěch demokratů.
V naléhavém podání strana požádala soudkyni Elenu Kaganovou, která je přidělena k devátému okruhu v dozorčí funkci, aby dohlížela na naléhavá podání, aby vydala předběžné opatření před 9. únorem, kdy začíná období podávání kandidatur v Kalifornii pro primární volby v červnu 2026.
Nová mapa byla schválena voliči jako protiváha podobnému opatření k přerozdělení volebních obvodů v Texasu, jehož cílem bylo posílit republikány. Federální soud 14. ledna zamítl argument odpůrců, že Kalifornie při přerozdělování hranic kongresových obvodů nezákonně použila rasový faktor.
„Kalifornie nemůže vytvářet okrsky na základě rasy a státu by nemělo být dovoleno uzamknout okrsky, které porušují federální zákon,“ řekl Corrin Rankin, předseda kalifornské republikánské strany. „Naše mimořádná žádost žádá nejvyšší soud, aby nyní zastavil návrh 50, než se demokraté pokusí vyčkat a donutit kandidáty a voliče žít s neústavními kongresovými okrsky.“
Lisa Cook: „Dokud budu působit ve Federálním rezervním systému, budu dodržovat zásadu politické nezávislosti.“
V prohlášení vydaném po projednání u Nejvyššího soudu Lisa Cook uvedla:
V této věci jde o to, zda Federální rezervní systém bude stanovovat klíčové úrokové sazby na základě důkazů a nezávislého úsudku, nebo zda podlehne politickému tlaku.
Výzkumy a zkušenosti ukazují, že nezávislost Federálního rezervního systému je nezbytná pro plnění mandátu Kongresu v oblasti cenové stability a maximální zaměstnanosti. Proto se Kongres rozhodl izolovat Federální rezervní systém od politických hrozeb a zároveň jej učinit odpovědným za plnění tohoto mandátu.
Dokud budu působit ve Federálním rezervním systému, budu hájit princip politické nezávislosti ve službách amerického lidu.
Ve své replice generální prokurátor John D. Sauer uzavřel, že standard pro prokázání neefektivnosti, zanedbání povinností nebo zneužití úřední moci (INM), který je obvykle vyžadován pro propuštění úředníků prezidentem, se v tomto případě neuplatňuje. Poznamenal, že standard „z důvodu“ „dává prezidentovi větší volnost a poskytuje úředníkovi menší ochranu“.
Stojí za zmínku, že Paul Clement během dnešního soudního jednání ohledně odvolání guvernéra Federálního rezervního systému pravidelně tvrdil, že tyto standardy jsou totožné.
Sauer dodal, že „skutečně neexistuje žádná opora pro tvrzení, že při posuzování obvinění proti Cookové nelze zohlednit pochybení před nástupem do funkce, pokud jde o standard příčiny“.
Soudci se opět zdají být znepokojeni tím, že Cooková nedostala dostatečné oznámení, aby mohla na obvinění proti ní reagovat.
Soudce Jackson se Clementa zeptal, zda oznámení prostřednictvím příspěvku na sociálních médiích bylo adekvátním příkladem řádného procesu.
