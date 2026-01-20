Přehled tzv. mírového úsilí Trumpovy administrativy ve věci ruské agrese na Ukrajině
20. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
14. únor 2025: viceprezident Vance na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásil, že skutečné nebezpečí pro Evropu nepředstavuje Rusko, ale cenzura a potlačování svobody slova. Myslím, že Putin musel být velmi spokojený.
18. únor 2025: ministři zahraničí Spojených států Rubio a Lavrov se osobně setkali v Rijádu. Když si Ukrajina stěžovala, že nebyla na jednání pozvána, prezident Trump reagoval tím, že tu válku nikdy neměla začínat.
28. únor 2025: prezident Trump veřejně pokáral prezidenta Zelenského při osobním setkání v Bílém domě za nedostatek vděčnosti a respektu.
15. duben 2025: Bezprostředně po krvavém ruském útoku na ukrajinské město Sumy Trump prohlásil, že si Ukrajina neměla začínat válku s někým, kdo je dvacetkrát větší.
24. duben 2025: Po masivním ruském útoku na Kyjev napsal prezident Trump na svou sociální síť: Vladimíre, přestaň.
30. duben 2025: Byla podepsána ukrajinsko-americká dohoda o nerostných surovinách. Mělo to znamenat pokračování americké podpory Ukrajině. V červenci, srpnu a prosinci prezident Trump opakovaně prohlásil, že z USA na Ukrajinu neproudí žádné peníze, naopak spojenci Ukrajiny kupují americké zbraně pro Ukrajinu za své peníze. „Už peníze neutrácíme. Teď nám platí oni skrze NATO.“ Splnil tak to, co prohlásil Orbán při návštěvě Mar-a-Lago v březnu 2024: prezident Trump ukončí tu válku tím, že nedá Ukrajině ani penny.
16. květen 2025: přímé setkání delegací Ukrajiny a Ruska proběhlo v Istanbulu. Prezident Trump prohlásil, že Zelenskyj a Putin se okamžitě sejdou. Je leden 2026 a nestalo se tak. A nikoho už nezajímá, co Trump kdy říkal.
8. srpen 2025: vypršelo ultimátum, které dal Trump Rusku, aby okamžitě zastavilo útoky na Ukrajinu. Rusko tak neučinilo a Trump pozval Putina na osobní setkání na Aljašce, kde mu 15. srpna tleskal na červeném koberci. 21. srpna pak Rusko zasáhlo americkou továrnu v Mukačevě.
23. září 2025: Prezident Trump prohlásil, že kdyby evropské země a NATO chtěly, Ukrajina by dávno dobyla zpět všechno, co jí Rusko vzalo.
20. listopad 2025: americký vyslanec Witkoff a ruský vyslanec Dmitrijev bez jakékoli konzultace s Ukrajinou nebo evropskými zeměmi NATO vypracovali dvacet osm bodů obsahující mírový plán, podle něhož se Ukrajina musí vzdát Donbasu, musí zavést do Ústavy, že nevstoupí do NATO, musí do sto dní uspořádat volby, musí omezit armádu na 600 tisíc vojáků. Trump dal Ukrajině ultimátum do 27. listopadu, aby návrh přijala. Pak ultimátum odvolal a dojednal s Ukrajinou nějakou kompromisní variantu, kterou Rusko odmítlo. A mír stále není.
Leden 2026: prezident Trump se pokouší rozvrátit NATO a EU úsilím o získání Grónska, hrozbou sankcí zemím západní Evropy atd. A zve Putina do mírové rady, která má spravovat Gazu.
