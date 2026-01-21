Mluvte hystericky a mějte po ruce velký klacek
21. 1. 2026
Ve svém druhém funkčním období doprovází Trumpovy výhrůžky emocionální a agresivní přístup k zahraniční politice, píše Adam Gabbatt
Theodore Roosevelt, 26. prezident Spojených států, charakterizoval svůj přístup k mezinárodním vztahům jako „mluvte tiše a mějte po ruce velký klacek“. Tento přístup mu v roce 1906 vynesl Nobelovu cenu míru za jeho roli při ukončení rusko-japonské války.
V posledních dnech se do popředí dostává vlastní pohled Donalda Trumpa na diplomacii, který by se dal charakterizovat takto: mluvit hystericky a vyhrožovat použitím (a někdy skutečně použít) velký klacek. Tento svérázný přístup k politice zatím Trumpovi Nobelovu cenu za mír nepřinesl, i když prezident mnohokrát prohlásil, že mu to vůbec nevadí.
Ano, místo toho, aby mu přinesl ocenění (vymyšlené fotbalové ceny nepočítaje), Trumpova politika znepokojuje klíčové spojence USA svými stále agresivnějšími snahami o dobytí Grónska. Toto téma dominovalo přípravám na jeho projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve středu, kdy Trump přednesl pochybný argument, proč by USA měly mít právo na Grónsko, které je součástí dánského království.
Trump tvrdil, že USA mají na Grónsko nárok, protože pomohly bránit arktické území během druhé světové války a poté, podle jeho slov, „ho vrátily“ Dánsku. To není pravda, ale fakta Trumpa málokdy zdržují.
Trump, který v některých částech svého projevu označil Grónsko za Island, také argumentoval, že USA by měly získat Grónsko, protože přispěly k NATO a podle Trumpa „za to nedostaly absolutně nic“.
Trump dodal: „Je to velmi malá žádost ve srovnání s tím, co jsme jim dávali po mnoho a mnoho desetiletí. Problém s NATO je však v tom, že my jsme tu pro ně na 100 %, ale nejsem si jistý, zda oni by byli pro nás. Kdybychom jim zavolali: ‚Pánové, jsme napadeni. Jsme napadeni tou a tou zemí‘, znám je všechny velmi dobře. Nejsem si jistý, zda by přišli.“
Trumpův projev naznačil, že americký prezident ví málo o historii vztahů mezi USA a NATO: Článek 5 NATO, který ukládá každému členskému státu povinnost přijít na pomoc jinému členskému státu, byl uplatněn pouze jednou: v roce 2001, po 11. září, kdy země NATO přišly na pomoc USA. Bylo to od amerického prezidenta pobuřující tvrzení, které bez okolků ignorovalo stovky tisíc evropských vojáků, kteří sloužili po teroristických útocích na USA.
Přesto však projev přinesl i určitou úlevu, když Trump ve snaze zmocnit se Grónska prohlásil, že „nepoužije sílu“, což bylo v rozporu s předchozími prohlášeními Bílého domu.
Vzhledem k Trumpovu emocionálnímu přístupu k zahraniční politice existoval oprávněný důvod k obavám. Trump opakovaně a hlasitě vyhrožoval Nicolási Madurovi, tehdejšímu venezuelskému prezidentovi, a varoval ho, že by si neměl „hrát“, než napadne zemi a zajme Madura: což je jistě opakem mírného slova a tvrdého přístupu. Podobný postup zvolil před útokem na Írán, potenciálně v rozporu s mezinárodním právem.
V případě Grónska pokračuje Trumpova nevyrovnaná diplomacie, když prezident před Davosem prohlásil, že „není cesty zpět“ od dobytí ostrova. Sdílel komentáře, ve kterých tvrdil, že OSN a NATO představují pro USA větší hrozbu než Čína nebo Rusko.
V Evropě však velký klacek zatím použit nebyl. Místo toho Trump pohrozil, že EU potrestá ekonomicky, přičemž alkoholový průmysl se ocitl bezmocně vtažen do sporu, když Trump pohrozil uvalením 200% cla na víno a šampaňské – Trump sám alkohol nepije, ale žije ve svém nově zbohatlém soukromém klubu, kde se zdá, že lidé to pijí.
Na oplátku EU prohlásila, že se pomstí uvalením cel na americkou whisky, která se z velké části vyrábí v republikánských státech, což by mohlo rozladit Evropany, kteří budou nuceni platit více za svůj bourbon. EU již dříve uvalila cla na americké pivo, ale vzhledem k tomu, že většina z něj není dobrá, Evropany to pravděpodobně příliš netrápilo.
Během svého prvního funkčního období většina Trumpových výhrůžek vyšla naprázdno. Ve svém druhém funkčním období je však nemožné ignorovat tak horkokrevného prezidenta, který prokázal, že má zálibu v zahraničních zásazích. Zůstává otázkou, jak daleko Trump zajde v obtěžování hlavních spojenců Ameriky.
Diskuse