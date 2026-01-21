Zelenskyj: Ukrajina obdržela potřebné rakety pro protivzdušnou obranu jen den před ruským útokem
21. 1. 2026
Útoky byly vedeny na Kyjev, Kyjevskou oblast, Vinnycu, Dněpropetrovskou oblast, Oděsu, Záporoží, Poltavu, Sumy a další oblasti. Opravárenské týmy, Státní služba pro mimořádné události Ukrajiny a všechny potřebné síly jsou zapojeny všude, ujistil prezident.
"Ruský útok zahrnoval značné množství balistických a řízených střel. Více než 300 útočných dronů. Naše protivzdušné obranné síly pracovaly na významném počtu cílů. Den před tímto útokem jsme konečně obdrželi potřebné rakety, což výrazně pomohlo. Každý balíček podpory se počítá. Rakety pro Patriot, NASAMS a další systémy protivzdušné obrany jsou kriticky potřebné. Přímým úkolem celého našeho diplomatického systému je zajistit, aby Ukrajina měla dostatek protivzdušných obranných systémů. A partneři by v tom neměli selhat, protiletadlové rakety jsou skutečnou ochranou životů lidí," napsal Zelenskyj.
Podle něj úřady na příštím konferenčním hovoru energetického sektoru určí úplné podrobnosti následků útoku a potřebné zdroje k obnovení dodávek elektřiny, topení a vody. Podle prezidenta je nejtěžší situace nyní v Kyjevě, kde je značný počet obytných budov bez vytápění.
"Je důležité, aby svět o tom nemlčel. Rusko nemůže být na stejné úrovni jako ostatní země světa, dokud je rozhodnuto pouze zabíjet a zneužívat lidi. Nyní všichni ukrajinští úředníci, všichni odpovědní za práci státních institucí, regionálních a místních úřadů, ukrajinských energetických společností – všichni by měli být na Ukrajině, pracovat, pomáhat lidem a snažit se stabilizovat situaci," dodal Zelenskyj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
