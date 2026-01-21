Západní sankce vyřídily ruský lunární program

21. 1. 2026

Do roku 2014 mělo Rusko plány přepravit lid na Měsíc, které byly pokročilejší než u Číny a USA, říká Ivan Mojsejev. Ale když byly v důsledku Putinových kroků na Ukrajině zavedeny západní sankce proti ruské vesmírné agentuře, způsobilo to odstranění téměř všech lunárních prvků z vesmírného programu Moskvy.

Důvod byl jednoduchý. Sankce zavedené po Putinovi za obsazení ukrajinského Krymu zabránily ruské vesmírné agentuře získat většinu avioniky potřebné pro let na Měsíc. A jakmile to bylo jasné, skoro všechny lunární prvky byly odstraněny z federálního vesmírného programu pro období 2016 až 2025.

Prozatím může Rusko pouze sledovat, jak jiné země dosahují pokroku, na který nemá. A restartování ruských lunárních snah bude obtížné a zabere čas, protože celý projekt byl suspendován už tak dlouho.

Zdroj v ruštině: ZDE

