Západní sankce vyřídily ruský lunární program
21. 1. 2026
Důvod byl jednoduchý. Sankce zavedené po Putinovi za obsazení ukrajinského Krymu zabránily ruské vesmírné agentuře získat většinu avioniky potřebné pro let na Měsíc. A jakmile to bylo jasné, skoro všechny lunární prvky byly odstraněny z federálního vesmírného programu pro období 2016 až 2025.
Prozatím může Rusko pouze sledovat, jak jiné země dosahují pokroku, na který nemá. A restartování ruských lunárních snah bude obtížné a zabere čas, protože celý projekt byl suspendován už tak dlouho.
Zdroj v ruštině: ZDE
