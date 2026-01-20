Svaz průmyslu a sociální demokracie a vlastizrada splývají, protože euro
20. 1. 2026 / Boris Cvek
Bude smírnější k Babišovi. Bude muset bojovat o voliče demokratů, takže se asi pustí do požírání STAN, TOP09 atd. A půjde jí to? Dostali jsme nějaké zhodnocení selhání Fialovy vlády? Nedostali. Jen obecné fráze. Nový předseda Kupka má navíc ve straně velmi slabou podporu a nového prvního místopředsedu v celostátní politice vidíme poprvé. Zásadní signál mohou přinést už komunální volby v Praze letos na podzim, tak možná proto ho tam zvolili. Bude to masakr mezi piráty, ODS, TOP09, Praha sobě…
Ale vraťme se k panu Drobilovi. Nějakou dobu dělal vyslance Svazu průmyslu a dopravy pro zavedení eura. Ano, Svaz průmyslu a dopravy chce euro. Šokuje vás to? Čekali byste, že jen pošuci mohou chtít euro? Vidíte, že euro je v ČR beznadějné téma? To můžeme brát jako bilanci působení pana Drobila a stran, které dlouhodobě euro prosazují, aniž by pro to za ta léta, co byli u moci jako součást Fialovy vlády, něco udělaly. Mám na mysli STAN, lidovce, piráty, TOP09. Čili mohli bychom vyčítat Svazu průmyslu, panu Drobilovi, prozápadním politikům neschopnost a selhání.
Jenže situace je už mnohem dále. Vlivný poslanec Libor Vondráček za tzv. svobodné (ale proč psát tzv., vždyť to by se muselo zmínit u lidovců, socialistů atd. taky – málokoho lidi zajímají méně než lidovce, málokdo je méně socialistou než socialisté) vyčítá na svém FB panu Drobilovi, že usiloval o likvidaci české koruny, a jeho zvolení tedy znamená, že ODS se vydala cestou sociální demokracie. Podle pana Vondráčka je pravicová politika založená na hájení české suverenity (to jsou ti svobodní, liberálové!). A to je v rozporu se zavedením eura. Svazu průmyslu chce tedy zničit českou suverenitu. Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko nejsou suverénní země! Ano, tak daleko jsme došli. Svaz průmyslu a sociální demokracie (už dávno neexistuje, to be sure!) a vlastizrada splývají, protože euro.
