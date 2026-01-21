Varování od Gavina Newsoma Evropě
21. 1. 2026
America’s allies and business leaders need to understand this:— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 20, 2026
There’s no diplomacy with Donald Trump.
Get off your knees and grow a spine. pic.twitter.com/epAphL4CYn
Poslouchejte.
A přestaňte být spoluviníky. Je čas se postavit na nohy a být pevní, mít páteř. Nemůžu snést tuhle spoluvinu. Lidé před ním padají na kolena. Měl jsem přivézt hromadu chráničů kolen pro všechny světové vůdce. A doufám, že lidé chápou, jak uboze to na světové scéně vypadá. Alespoň z amerického pohledu je to trapné.
Co by tedy měli Evropané dělat?
Evropané by se měli sami rozhodnout, co budou dělat. Jedna věc, kterou ale dělat nemohou, je to, co dělali dosud. A trpěli tím. Tenhle člověk si s lidmi zahrává. A je to trapné.
Evropané si myslí, že je to diplomacie a že to...
Tohle je diplomacie s Donaldem Trumpem? Je to T-Rex. Vy se s ním kamarádíte, nebo on vás sežere. Jedno nebo to druhé. Evropané by mohl být sežráni, pokud budou pokračovat touto cestou, musí stát pevně, být jednotní, ale podívejte, před rokem měli jsme mít tuto konverzaci a oni ji neměli, dobře, a teď za to platíte cenu, přesně tak, jak by každý objektivní pozorovatel předvídal, že kde dnes budeme, tenhle chlap je demoliční koule, doufám, že si lidé uvědomují, s čím máme co do činění, je to kód červená, myslím, vy stále hrajete podle všech pravidel. Všichni, svět s tímhle chlapem. Je bez zábran. Je to zákon džungle. Je to pravidlo úsvitu. A doufám, že si svět uvědomuje, čemu čelíme. Myslím tím, že je to vážné. Tenhle chlap není šílený. Je velmi záměrný. Ale je bez zábran. A je vyšinutý. Cílem je cokoli, co on chce. Cílem je svět podle jeho představ. Je to narcista. Chci říct, není to žádná rada, je to zdravý rozum. Proč lidé nedělají to, co říkají veřejně, co říkají v soukromí? Proč prostě nedělají to, co vědí, že je správné? Všichni o něm mluví za jeho zády, smějí se mu. A mezitím se mu podbízejí. Je to trapné. Vždyť jste vzorem pro generace našich dětí. To není diplomacie. To je hloupost.
Neskončí to vojenským řešením?
Nevím. Kdo ví, co se v tomto ohledu stane. Ale u Donalda Trumpa jste viděli, co se stalo s Madurem. Viděli jste, co se děje na amerických ulicích. Viděli jste, co se stalo ve státě Kalifornie. Nasadil 700 aktivních mariňáků. Loni je neposlal do zahraničí. Poslal je do amerického města, druhého největšího města ve Spojených státech amerických. Má 100 500 aktivních lidí, členů armády v pohotovosti. Jste Minneapolis. Tenhle chlap je policejní had. Máte chlapa oblečeného v uniformě SS. Děláte z něj Grega Pavina. Nebezpečného? Vidíte tohohle chlapa, Grega Pavina? Vidíte, co se děje s ICE a tajnou policií a maskovanými muži, mizejícími lidmi? Probuďte se. Kde sakra všichni byli? Přestaňte s tou pitomou diplomacií, s nějakými zdvořilostmi a s tím, že to nějak všichni vyřešíme. Takže říkám jednu věc soukromě a jinou veřejně. Mějte nějakého špióna, sakra, postavte se...
, ale vy nemluvíte jasně
Nejsem křesťan, co to je, posloucháte mě?
