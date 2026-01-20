Tisková konference s izraelským ministrem Sa´arem narušena demonstranty
20. 1. 2026
TZ iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
V Praze 20.1. 2026 – Několik desítek demonstrujících se dnes v dopoledních hodinách sešlo před Černínským palácem v Praze, aby projevilo své znechucení nad přijetím izraelského ministra zahraničí Gid'ona Sa'ara českým ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
V rozeslané tiskové zprávě pořadatelé uvedli, že izraelští váleční zločinci patří před Mezinárodní trestní soud v Haagu, nikoliv do reprezentativních sálů Černínského paláce. Připomněli, že na ministerského předsedu Izraele je vydán mezinárodní zatykač za páchání válečných zločinů a Izrael je Mezinárodním soudním dvorem v Haagu, stejně jako mezinárodními lidskoprávními organizacemi včetně těch izraelských, viněn z páchání zločinu genocidia na palestinském lidu. Organizátoři zároveň vznesli otázku, jak se shoduje česká zahraniční politika hlásící se k dvoustátnímu řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu s podbízením se izraelskému ministru, který vznik palestinského státu odmítá.
Shodnou-li se dnes ministři za izraelskou vládní stranu Likud a česká strana Motoristé sobě na posilování vzájemných vztahů, nelze to vidět jinak než jako posilování stran krajní pravice, která se u nás projevuje též relativizací, či přímo adorací nacistické symboliky, zatímco v Izraeli pokračující vyhlazovací politikou vůči Palestincům. Je proto absurdní, když ministr Macinka, jsa vyrušen ve své sebeprezentaci na tiskové konferenci s ministrem Sa’arem venku stojícími demonstranty propalestinské solidarity, je začne nejapně označovat za antisemity. Pokud už někdo ve světě posiluje antisemitismus, je to izraelská vláda svými válečnými zločiny vůči Palestincům, a pokud už je někdo odpovědný za nárůst antisemitismu u nás, je to česká vláda svou podporou izraelských válečných zločinů.
Nedospělost české zahraniční politiky se ukazuje právě v ponižujícím postavení vůči Izraeli a jeho zaslepené podpoře, kterou převzal ministr Macinka od svého předchůdce Lipavského a kterou hodlá dále rozvíjet, stejně jako ji převzal premiér Babiš od předchozího premiéra Fialy. Je úsměvné, když chce dnes ministr Macinka posilovat vztahy s izraelským režimem, který ještě včera obviňoval z prolévání „potoků, řek a veleřek krve“, a když dnes hodlá stěhovat českou ambasádu do Jeruzaléma, když ještě včera tuto věc označoval za „blbost, absurdní šaškárnu a bezpečnostní riziko“. Svědčí to buďto o slabém charakteru ministra Macinky, či o jeho lehké vydíratelnosti, každopádně o nezpůsobilosti zastávat tak vysoký a odpovědný post, jakým ministr zahraničí je. Leda bychom si měli myslet, že k oportunistické podpoře Izraele je Petr Macinka veden touhou „udržet si moc“ – máme-li si vypůjčit slova, která on sám ještě nedávno adresoval právě podporovatelům Izraele, usilujícím o přesun české ambasády do Jeruzaléma.
Ne naším jménem!
– Za spravedlivý mír na Blízkém východě
