Trump vztekle reagoval na vstřícný dopis od norského a finského premiéra
19. 1. 2026
Norský deník VG píše, že viděl původní zprávu zaslanou norským premiérem Jonasem Gahr Støre a finským prezidentem Alexandrem Stubbem, která zřejmě vedla Trumpa k tomu, aby odpověděl svým výbušným dopisem o Nobelovi a Grónsku.
Zpráva, zaslaná formou textové zprávy, zní:
„Vážený pane prezidente, vážený Donalde – ohledně kontaktů přes Atlantik – ohledně Grónska, Gazy, Ukrajiny – a Vašeho včerejšího oznámení o clech. Znáte náš postoj k těmto otázkám. Domníváme se však, že bychom všichni měli usilovat o uklidnění situace a deeskalaci – kolem nás se děje tolik věcí, že musíme držet pohromadě. Navrhujeme vám, abychom si dnes později zavolali – společně nebo každý zvlášť – dejte nám vědět, co vám vyhovuje! S pozdravem – Alex a Jonas.“
Norská VG, která později potvrdila pravost dopisu u Støreho, uvádí, že Trump odpověděl za méně než půl hodiny a poslal rozzlobený dopis, v němž píše, že po odmítnutí Nobelovy ceny míru „již necítí povinnost myslet čistě na mír".
„Evropa musí zintenzivnit své úsilí“, aby odrazila hrozby USA týkající se cel a zajistila, že k nim nedojde, říká francouzský ministr financí
Francouzský ministr financí a hospodářství Roland Lescure varoval, že Evropa „musí zintenzivnit své úsilí“, aby reagovala na Trumpovy hrozby týkající se cel, a varoval před „nejistou“ budoucností.
„Spojenec, přítel 250 let, zvažuje použití cel. Nemáme rádi cla, ale rozhodně nemáme rádi používání cel jako geopolitické zbraně,“ řekl při příjezdu na zasedání Euroskupiny v Bruselu po boku svého německého protějšku Larse Klingbeila.
„Nechceme, aby cla byla používána jako zbraň, a nesmí být,“ řekl.
„Evropa musí zintenzivnit své úsilí. Evropa musí být silná a musí zajistit, aby se [navrhované] hrozby nestaly realitou.“
Dodal, že v nadcházejících dnech „musí být využita každá minuta, každá hodina, každý den, aby se tak nestalo“.
„Kdyby k tomu došlo, již jsme řekli, že bychom byli schopni reagovat, ale dnes jde o to zajistit, že jsme dostatečně důvěryhodní, dostatečně silní a schopni společně říct „ne“, aby k tomu nedošlo, a my zajistíme, aby k tomu nedošlo.“
Málo známý dokument USA z roku 1916 uznává zájmy Dánska v Grónsku
K Trumpovu tvrzení, že „neexistují žádné písemné dokumenty“ o vlastnictví Grónska Dánskem, by mu někdo mohl ukázat tuto deklaraci podepsanou v roce 1916 tehdejším americkým ministrem zahraničí Robertem Lensingem, vydanou v souvislosti s dohodou mezi USA a Dánskem o obchodu s West Indies.
„Při dnešním podpisu úmluvy o postoupení dánských Západních Indií Spojeným státům americkým má podepsaný ministr zahraničí Spojených států amerických, řádně zmocněný svou vládou, tu čest prohlásit, že vláda Spojených států amerických nebude mít námitky proti tomu, aby dánská vláda rozšířila své politické a ekonomické zájmy na celé Grónsko.
Robert Lansing.
New York, 4. srpna 1916“
Evropský parlament informuje o plánech na plenární zasedání tohoto týdne v souvislosti s obnoveným zájmem o obchodní dohodu s USA
Evropský parlament uspořádá dnes odpoledne tiskovou konferenci, na které vysvětlí program plenárního zasedání tohoto týdne, vzhledem k očekávanému rozhodnutí zastavit ratifikační proces obchodní dohody s USA z loňského léta.
V sobotu večer Evropská lidová strana, Socialisté a demokraté a skupina Renew poslanců Evropského parlamentu uvedly, že si nemyslí, že by měla být ratifikována podle plánu tento týden, vzhledem k hrozbám Donalda Trumpa uvalit další cla na šest zemí EU spolu s Norskem a Spojeným královstvím.
Vůdce Patrioti pro Evropu Jordan Bardella také vyzval k pozastavení obchodního rámce dohodnutého na Trumpově skotském golfovém hřišti.
Merz zopakoval zásady územní celistvosti a suverenity Dánska a Grónska a varoval před důsledky pro NATO
Merz také říká, že ačkoli sdílí „dlouhodobé“ obavy USA o bezpečnost Arktidy, nemůže ignorovat skutečnost, že USA tam kdysi měly „více než 30 000“ vojáků a nyní jich tam mají „méně než 200“, takže „ani vlastní analýza hrozeb USA není tak dramatická, jak se prezentuje“.
Upozorňuje však, že to neznamená, že by se situace v budoucnu nemohla rychle vyhrotit, proto je důležité, aby evropští spojenci v NATO udělali více pro ochranu regionu, který v příštích letech „určitě“ bude předmětem větší pozornosti.
Zároveň však opakuje svůj dřívější názor o nutnosti dodržovat zásady územní celistvosti a suverenity Grónska a Dánska.
Říká, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby přesvědčil USA, aby je neporušovaly, protože „to by mělo další důsledky, včetně spolupráce v rámci NATO“, a doufá, že tuto otázku vyřeší diplomatickou cestou.
Zajímavé je, že Merz také říká, že USA nemohly být misí v Grónsku překvapeny, protože byla předem projednána v radě NATO za přítomnosti zástupce USA.
Říká, že byla dokončena podle plánu a nikdy neměla být skutečným vojenským nasazením, ale pouze průzkumnou misí s cílem zjistit, co je třeba udělat.
Merz říká, že se soustředí na to, aby Trumpa přesvědčil, aby neukládal cla na Grónsko
Požádán, aby poskytl více informací o své strategii vůči Trumpovi, Merz říká, že Trump opakovaně vyhrožuje zavedením cel a často je také zavádí, ale někdy se mu dá to rozmluvit.
Říká, že to je jeho strategie od nástupu do úřadu v květnu loňského roku a bude v ní pokračovat
Chceme se pokud možno vyhnout eskalaci, říká Merz, který doufá, že bude moci hovořit s Trumpem a dalšími na fóru v Davosu
Na další dotaz v rámci otázky a odpovědi Merz říká, že o víkendu hovořil s dalšími lídry a ti se shodli, že „chceme pokud možno zabránit jakékoli eskalaci tohoto sporu“.
Říká, že tento týdenní summit v Davosu by měl nabídnout dostatek příležitostí k další diskusi a že se ve středu „pokusí setkat s Trumpem“ – ale říká, že „jak je v Davosu zvykem“, jeho program ještě není definitivně stanoven.
Neochotně říká, že EU by v případě potřeby mohla reagovat svými opatřeními, ale nechce to a doufá, že se to podaří vyřešit diplomatickou cestou.
„Pokud budeme konfrontováni s cly, která považujeme za nepřiměřená, můžeme reagovat,“ poznamenává a dodává, že tato otázka bude projednána během čtvrtečního mimořádného summitu EU.
Opakuje dřívější stanovisko EU, že zmrazení protiopatření zvažovaných loni v létě vyprší 6. února, a proto by mohla vstoupit v platnost následující den (12:18).
Opakovaně však zdůrazňuje, že to není záměrem, protože doufá, že transatlantický obchod bude pokračovat bez přerušení.
Merz je také dotázán na jednotu EU v této otázce, protože některé země, jako Itálie nebo Polsko, se minulý týden nezúčastnily vojenského nasazení v Grónsku.
Říká, že se k němu připojily hlavně severské země, a zdůrazňuje – stejně jako Meloni a Starmer – že šlo pouze o „průzkumnou misi“, která je nyní ukončena
Vyjadřuje naději, že EU v této věci dosáhne shody, a poznamenává, že „se možná ve středu setkáme v Davosu v různých konfiguracích, abychom koordinovali náš přístup“.
Merz říká, že Grónsko a Dánsko mohou „počítat s naší solidaritou“, a varuje Trumpa, aby neprosazoval cla
Merz neztrácí čas a již ve svém úvodním projevu hovoří o Trumpovi, clech a Grónsku, přičemž poznamenává, že „svět je v pohybu a my se mu musíme přizpůsobit“.
Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz hovoří vedle Gordona Schniedera, hlavního kandidáta CDU pro nadcházející zemské volby v Porýní-Falcku, během tiskové konference v sídle CDU v Berlíně, Německo. Fotografie: Annegret Hilse/Reuters
Poznamenává Trumpovy komentáře, v nichž „požaduje větší vliv na Grónsko“, a jako hlavní důvod uvádí bezpečnost na severu.
Říká, že v zásadě sdílí jeho hodnocení rizik a že partneři NATO by měli pro bezpečnost v regionu udělat více, jak poznamenává s ohledem na průzkumnou misi Bundeswehru v Grónsku o víkendu. Říká, že jakékoli rozhodnutí o potenciální účasti Německa v jakémkoli dalším mnohonárodním rámci bude přijato „v patřičném čase“.
Zároveň však dává jasně najevo svou podporu Grónsku a Dánsku a říká, že mohou „počítat s naší solidaritou“.
„Jsme připraveni podpořit jednání s USA, jejichž základem by měly být vždy zásady suverenity a územní celistvosti,“ uvádí.
Rovněž uvádí, že mezi evropskými lídry panuje „široká shoda“ na tom, že „další hrozby zavedením cel neposílí transatlantické vztahy, ale naopak je oslabí“ a poškodí ekonomiky obou stran.
Uvádí, že důraz je kladen na udržení jednotné Evropy a NATO, a dodává, že bude v kontaktu jak s Trumpem, tak s partnery z EU.
Mezitím grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že nejnovější Trumpovy výroky „nemění“ konsensus, který se vytvořil na podporu práva Grónska na sebeurčení své budoucnosti.
„Nenecháme se zastrašit. Trváme na dialogu, respektu a mezinárodním právu,“ uvedl v příspěvku na Facebooku, který doplnil fotografiemi z demonstrací, které se konaly minulý týden v Grónsku.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen se účastní demonstrace, na které se sešla téměř třetina obyvatel města, aby protestovala proti plánům amerického prezidenta převzít Grónsko.
Rovněž uvedl, že nadcházející setkání s generálním tajemníkem NATO Rutte v Bruselu je obzvláště „důležité“ pro diskusi o bezpečnosti Arktidy v rámci aliance a dodal, že ministryně zahraničních věcí území Vivian Motzfeldt „má mou plnou podporu a jsem si jist, že jasně a s velkou důstojností vyjádří naše stanovisko“.Pokud Trump uvalí cla, EU „má k dispozici nástroje“, aby mohla reagovat a „udělat vše potřebné“ k ochraně svých zájmů, konstatuje blok
Zástupce hlavního mluvčího Komise a vedoucí obchodní sekce EU Olof Gill však dodává, že „pokud budou hrozící cla uvalena, Evropská unie má k dispozici nástroje a je připravena reagovat, protože uděláme vše potřebné k ochraně ekonomických zájmů EU“.
Poté však opakuje dřívější tvrzení, že „naší prioritou je dialog, nikoli eskalace“, a že dialog EU s USA „pokračuje na všech úrovních“.
Říká však:
„Někdy je nejodpovědnější formou vedení zdrženlivost.“
Uvádí, že neví o žádných plánech na setkání Trumpa s von der Leyenovou, ale poznamenává, že oba budou tento týden v Davosu.
„Věříme, že bychom měli pracovat na tom, aby se tato [hrozba zavedení cel] zmírnila a eskalace ustala,“ řekli Trumpovi norští a finští lídři – podle médií
EU vydala „rozhodně diplomatické prohlášení“ k obchodním jednáním s USA
EU dnes vydala rozhodně diplomatické prohlášení, v němž vyzývá všechny strany k zachování klidu, zatímco lídři se snaží mezi sebou a s Bílým domem vyřešit krizi kolem Grónska, aby se za dva týdny nevyhrotila v plnohodnotnou obchodní válku.
„Snažíme se zachovat klid,“ řekl novinářům mluvčí Evropské komise pro obchod Olof Gill na pondělní denní tiskové konferenci v Bruselu. „Prioritou je zde dialog, nikoli eskalace a vyhýbání se otázce cel.“
„Lídři EU intenzivně konzultují. Kromě toho pokračuje dialog s USA na všech úrovních,“ řekl.
„Někdy je nejzodpovědnějším projevem vedení zdrženlivost,“ dodal.
Potvrdil, že balíček protiopatření v hodnotě 93 miliard eur, na kterém se loni dohodli, by mohl vstoupit v platnost 7. února, pokud Donald Trump splní svou hrozbu a 2. února zavede 10% cla.
Jeho odpovědi měly za cíl zmírnit rétoriku po slovní válce, kterou rozpoutala Trumpova hrozba zavést cla proti Velké Británii, Norsku a šesti zemím EU, které minulý týden podpořily koordinovanou vojenskou přítomnost v Grónsku.
V bezprecedentní konfrontaci s dlouholetým, nyní nespolehlivým spojencem francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že žádné zastrašování nebude fungovat, zatímco švédský premiér Ulf Kristersson varoval, že EU se nenechá „vydírat“, a norský premiér Jonas Gahr Støre varoval, že „mezi spojenci není místo pro výhrůžky“.
Prezident Trump bude ve středu v Davosu, ale zatím nejsou plánována žádná setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, uvedl Gill,
Gill, který byl opakovaně tázán na otázku, zda se postavit Trumpovi buď odvetnými opatřeními v hodnotě 93 miliard eur, nebo aktivací dosud nepoužitého nástroje proti nátlaku, jasně vyjádřil postoj EU, že lídři chtějí krizi vyřešit co nejdříve prostřednictvím jednání.
„Myslím, že z včerejšího příspěvku prezidenta na sociálních médiích bylo zcela jasné, že cílem je zabránit eskalaci, najít funkční řešení a v konečném důsledku zabránit zavedení těchto cel, která nemají žádný pozitivní účinek a nakonec poškodí pouze spotřebitele, zejména americké spotřebitele. Proto se snažíme tomuto výsledku zabránit.“
Šéfka zahraniční politiky EU Kallas se dnes setká s dánskými a grónskými politiky
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas se dnes setká s dánským vicepremiérem a ministrem obrany Troelsem Lundem Poulsenem a grónskou ministryní zahraničí Vivian Motzfeldtovou, jak právě potvrdila Komise.
Dánsko-grónská dvojice se dnes také samostatně setká s Markem Ruttem z NATO v sídle NATO.
EU potvrzuje přijetí pozvání k účasti na Trumpově „mírové radě“ pro Gazu
Evropská komise mezitím potvrdila, že její předsedkyně Ursula von der Leyenová obdržela dopis s pozváním k účasti na Trumpově „mírové radě“ pro Gazu.
„Předsedkyně je v úzkém kontaktu s lídry EU ohledně všech geopolitických záležitostí a jsem si jist, že diskuse na toto téma budou během týdne pokračovat. Naším cílem je dosáhnout míru, a zejména chceme přispět k komplexnímu plánu na ukončení konfliktu v Gaze.“
Není jasné, zda pozvání přijme, či nikoli.
Mimořádný summit EU o transatlantickém summitu je naplánován na čtvrtek večer
Nyní máme trochu jasnější představu o mimořádném summitu Evropské rady plánovaném na tento týden, který by měl začít ve čtvrtek v 19:00 místního času.
„Snažíme se zachovat klid“ je možná nejlepším shrnutím dosavadní reakce EU na Trumpa.
EU „podniká všechny možné kroky, aby zabránila nejhoršímu scénáři“ a „eskalaci“ cel
Gill dnes opakuje hlavní poselství EU, že blok „podniká všechny možné kroky, aby zabránil nejhoršímu scénáři, tj. eskalaci ... a snažíme se zachovat klid, být pevní, vážní a zodpovědní“.
„Protože podle nás tak vypadá vedení.“
Čelí dalším otázkám ohledně nástroje EU proti nátlaku a říká, že „jeho primárním cílem je sloužit jako odstrašující prostředek“ a „někdy stačí jen zmínit možnost silnějšího nástroje, aby se dosáhlo požadovaného účinku“.
EU tvrdí, že současné zmrazení odvetných opatření proti USA v hodnotě 93 miliard eur vyprší 6. února a že nové americké cla by mohly začít platit hned následující den
Gill z EU také poskytuje o něco více podrobností o možném kroku EU k odvetě proti USA, a to uvolnění balíčku v hodnotě 93 mld. EUR, který byl přijat v létě a který byl pozastaven po dohodě mezi EU a USA ve Skotsku.
Říká, že pozastavení balíčku vyprší 6. února a že je to „automatické“.
„Pokud Komise po konzultaci s členskými státy prostřednictvím obvyklého postupu nepřijme opatření k prodloužení pozastavení, pozastavení skončí a opatření vstoupí v platnost 7. února.“
Říká, že v této věci zatím nebylo přijato „žádné rozhodnutí“, protože lídři konzultují další kroky, ale takový je postup.
Dodává, že se zaměřují na to, aby se zabránilo eskalaci a našlo se řešení, které bude vyhovovat všem zúčastněným stranám.
„Pokud bych měl shrnout, čeho chce Komise v této věci dosáhnout: chceme zajistit, aby byla zachována maximální jednota a solidarita EU, abychom byli v co nejsilnější pozici pro dosažení výsledků.“
Emmanuel Macron uspořádá v poledne schůzku o obraně a národní bezpečnosti, na které se bude mimo jiné diskutovat o Grónsku.
Očekává se, že německý Friedrich Merz bude také hovořit o Grónsku a clech na domácí akci brzy odpoledne.
Trump pozval ruského prezidenta Putina, aby se připojil k „Radě míru“ pro Gazu, uvádí Kreml
Nejnovější komentáře Kremlu – v podstatě hrající na Trumpovu odhodlanost zajistit si místo v historii – přicházejí těsně poté, co ruská administrativa také potvrdila, že ruský prezident Vladimir Putin byl pozván, aby se připojil k „Radě míru“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, která má dohlížet na správu a rekonstrukci poválečné Gazy.
Peskov novinářům řekl, že Rusko se snaží „vyjasnit všechny nuance“ této nabídky s Washingtonem, a to v souvislosti s mediálními zprávami o určitých neobvyklých podmínkách členství v tomto orgánu.
Kreml tvrdí, že Trump by „určitě vešel do dějin“, pokud by převzal Grónsko
Kreml mezitím uvedl, že je těžké nesouhlasit s odborníky, kteří tvrdí, že americký prezident Donald Trump by se zapsal do historie Spojených států a celého světa, pokud by převzal kontrolu nad Grónskem, informovala agentura Reuters.
„Zde je možná možné abstrahovat od toho, zda je to dobré nebo špatné, zda to bude v souladu s parametry mezinárodního práva nebo ne,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov, ale uvedl, že by se to „určitě zapsalo do historie“.
Tisková konference Starmera o Grónsku
Britský premiér Keir Starmer trvá na tom, že „jakékoli rozhodnutí o Grónsku náleží výhradně obyvatelům Grónska a Dánska“, a kritizoval Trumpův plán uvalit cla na spojence jako „zcela nesprávný“ (10:26) v jednom ze svých dosud nejostřejších komentářů k americkému prezidentovi.
Když byl na tuto otázku dotázán, trval na tom, že jeho přístup přinesl miliardy liber v investicích a že bezpečnostní spolupráce s USA zajišťuje bezpečnost Velké Británie způsoby, o kterých nemůže vždy hovořit.
Za zmínku stojí také Starmerův komentář, že si nemyslí, že Trump skutečně zvažuje vojenskou akci na Grónsku.
„Vlastně ne. Myslím si, že to lze vyřešit a mělo by se to vyřešit klidnou diskusí.“
Navzdory tomu, že Starmerův tón je výrazně odlišný a mnohem mírnější než tón ostatních lídrů EU, trvá na tom, že v reakci EU a Spojeného království existuje „řádná jednota a koordinace“.
„Včera večer jsem hovořil s řadou lídrů EU, hovořil jsem s Ursulou von der Leyenovou a mám v úmyslu tak učinit znovu, buď dnes, nebo zítra, abychom byli v úzkém souladu. V naší reakci panuje správná jednota a koordinace.
O tom, co přesně budou dělat dál, rozhodnou v průběhu dneška a v následujících dnech, ale my s nimi velmi úzce spolupracujeme.“
Ale stejně jako během celé tiskové konference i tentokrát znovu vybírá části, ve kterých s Trumpem souhlasí, když říká: „Evropa musí udělat více v oblasti obrany a bezpečnosti.“
Zajímavé je také to, jak Starmer přebírá návrh novináře, že Trump možná špatně pochopil evropský tlak na přesun části (omezeného) vojenského personálu do Grónska jako krok proti němu, a ne jako způsob, jak ukázat, že naslouchají a chtějí se zapojit do jeho argumentů o důležitosti zabezpečení Arktidy.
Říká: „To je jedna z věcí, o kterých jsem včera diskutoval s prezidentem Trumpem, ... ty síly, které tam byly jasně proto, aby posoudily a pracovaly na riziku ze strany Rusů.“
Myslím, že italská Giorgia Meloni, jedna z nejlepších Trumpových poradkyň v Evropě, byla první vůdkyní, která o víkendu přednesla tento příběh jako jakýsi únikový východ pro všechny zúčastněné, a zdá se, že to nabírá na obrátkách.
Znamená to ale, že by vůbec nereagoval, pokud by Trump své hrozby ohledně cel splnil?
Zřejmá otázka však zní: co když nyní nebo v budoucnu zjistíme, že tento mírný přístup prostě nefunguje a nebude fungovat?
Starmer neodpovídá na otázky, zda by Spojené království reagovalo odvetnými cly proti USA
V náznaku toho, jaká by mohla být reakce Spojeného království, Starmer říká, že „cla by neměla být v souvislosti s eskalací takto používána proti spojencům“.
Ale i přesto, že byl na tento bod již dvakrát dotázán, neřekl, zda by Spojené království reagovalo odvetnými opatřeními, pokud by Trump své hrozby ohledně cel splnil.
Hodně se mluví o nutnosti nabídnout konzistentní reakci, ale ve skutečnosti není jasné, zda je to ano, nebo ne.
Říká, že „cla nejsou v zájmu nikoho“ a že se jim chce vyhnout, ale neříká, co by udělal, kdyby byly nevyhnutelné v důsledku Trumpových kroků.
Spojené království bude „pragmatické“, ale ne „pasivní“, říká Starmer
Starmer také říká, že postoj Spojeného království je být pragmatický a nehrát na publikum nebo navrhovat grandiózní gesta, ale pracovat v zákulisí, aby se dosáhlo nějaké dohody.
Říká:
„Británie je pragmatická země. Usilujeme o dohodu. Věříme v partnerství, upřednostňujeme řešení před slogany a nebudeme se oddávat komentářům a gestikulující politice, které škodí britskému lidu. Být pragmatický však neznamená být pasivní. Partnerství neznamená opustit principy. Proto je důležité jasně říci, na čí straně stojíme, co zastáváme a kde leží naše zájmy.
Zdroj v angličtině ZDE
