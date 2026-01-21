Trumpovy kroky obrátily bývalé spojence proti Spojeným státům
21. 1. 2026
Washington již nemá v úmyslu hrát roli garanta globální bezpečnosti, kterou vykonával téměř 80 let po 2. světové válce.
Spojené státy záměrně opouštějí systém aliancí a mezinárodních závazků a dávají přednost politice síly a přímého tlaku. Americká vojenská síla, která dříve byla základem stability, je nyní využívána k rozbití starého systému. To vede ke vzniku nebezpečného multipolárního světa, který je podobný éře před rokem 1945 – s velkými soupeřícími mocnostmi, vlivovými sférami a vysokou pravděpodobností válek.
Odborníci varují, že za nových podmínek Spojené státy nebudou mít žádné spolehlivé spojence. Evropa a asijské země, čelící ztrátě amerických bezpečnostních záruk, budou nuceny posílit vlastní ozbrojené síly, včetně možného návratu k jadernému odstrašení. V důsledku toho se bývalí partneři Washingtonu mohou stát nezávislými centry moci, která budou Spojené státy vnímat s nedůvěrou nebo nepřátelstvím.
Zvláštní obavy vzbuzuje kurz Bílého domu ohledně Evropy. Trumpova administrativa požaduje, aby spojenci převzali obranu kontinentu, zatímco vedou obchodní války a ohrožují územními nároky. To nutí země EU k rozsáhlému zbrojení a růstu nacionalismu, což může zničit poválečnou architekturu evropské bezpečnosti.
Podobné procesy probíhají i v Asii. Japonsko, Jižní Korea a Austrálie stále více pochybují o spolehlivosti Spojených států a zvažují scénáře dobrovolného vojenského odstrašení na pozadí vzestupu Číny a nestability v regionu.
Myšlenka "mírové multipolarity" je iluze: historická zkušenost ukazuje, že takové systémy byly mnohem krutější a konfliktnější. V nepřítomnosti amerického vedení se přístup ke zdrojům, obchodním trasám a strategickým regionům opět stává předmětem mocenského boje.
Odmítnutí role Spojených států jako globálního lídra nepovede ke snížení nákladů, ale k jejich růstu jak pro Ameriku, tak pro celý svět. Již došlo ke zničení předchozího systému a jeho důsledky budou v následujících letech patrné.
Zdroj v angličtině: ZDE
