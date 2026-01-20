Macron v Davosu hovoří o posunu směrem k „světu bez pravidel“
V úterý, po týdnech agresivních výhrůžek Trumpa, že zabere rozsáhlý arktický ostrov, který je z velké části autonomní součástí Dánska, francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že dává přednost „respektu před tyranem“ a „právnímu státu před brutalitou“.
Macron na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku prohlásil, že nyní „není čas na nový imperialismus nebo nový kolonialismus“, a kritizoval „zbytečnou agresivitu“ Trumpova slibu uvalit cla na země, které se staví proti převzetí Grónska Spojenými státy.
USA se snaží „oslabit a podrobit Evropu“ tím, že požadují „maximální ústupky“ a ukládají cla, která jsou „zásadně nepřijatelná – tím spíše, když jsou používána jako páka proti územní suverenitě“, uvedl.
Trump v posledních týdnech zintenzivnil své snahy o získání Grónska a prohlásil, že USA převezmou kontrolu nad rozlehlým arktickým ostrovem „tak či onak“ a: „Teď je ten správný čas a bude to provedeno!!!“
Předsedkyně Evropské komise uvedla, že Trumpova hrozba uvalit 10% clo na dovozy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemska a Finska, pokud tyto země neustoupí od svých námitek proti jeho plánům, je „chybou“.
Ursula von der Leyenová zpochybnila Trumpovu důvěryhodnost a poznamenala, že EU a USA „se v červenci loňského roku dohodly na obchodní dohodě a v politice, stejně jako v podnikání, platí, že dohoda je dohoda. Když si přátelé podají ruce, musí to něco znamenat.“
Evropané, dodala, „považují obyvatele USA nejen za své spojence, ale i za své přátele“. Varovala před uvržením vztahů do „spirály úpadku“, ale uvedla, že reakce EU bude v případě nutnosti „neúprosná, jednotná a přiměřená“.
Belgický premiér Bart De Wever uvedl, že Evropa se nachází „na křižovatce“ a Trump „překračuje tolik červených čar“, že kontinent se musí postavit na vlastní obranu, jinak „ztratí svou důstojnost... to nejcennější, co v demokracii můžete mít“.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že Evropa si „nemůže dovolit být slabá“ v postoji vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
V příspěvku na X napsal:
Mnichovanství je vždy známkou slabosti. Evropa si nemůže dovolit být slabá – ani vůči svým nepřátelům, ani vůči spojencům.
Mnichovanství znamená žádné výsledky, pouze ponížení.
Evropská asertivita a sebevědomí se staly nutností.
NATO „by skončilo v popelu dějin“, kdyby nebylo mě, říká Trump
Donald Trump právě zveřejnil příspěvek na Truth Social, ve kterém tvrdí, že „žádná osoba ani prezident neudělal pro NATO více než prezident Donald J. Trump“.
Dodal:
„Kdybych nepřišel, NATO by teď neexistovalo!!!
Bylo by v popelu dějin.
Je to smutné, ale PRAVDA!!! Prezident DJT“
Poněkud matoucí je, že dříve také znovu zveřejnil – příspěvek, ve kterém tvrdil, že Čína a Rusko jsou „strašáci“ a „skutečnou hrozbou“ jsou OSN, NATO a islám.
Litevský prezident Nausėda vyzývá k dohodě mezi EU a USA o bezpečnosti Arktidy, aby se ukončily napětí kolem Grónska
Litevský prezident Gitanas Nausėda navrhl, že dohoda o sdílení odpovědnosti za bezpečnost Arktidy a severního Atlantiku by mohla nabídnout východisko z patové situace mezi Spojenými státy a Evropou ohledně Grónska.
V rozhovoru pro agenturu Reuters Nausėda uvedl, že spor o Grónsko zastínil válku na Ukrajině a nahrává Rusku, a vyzval Washington, aby spor deeskaloval.
„Nejlepším výsledkem by bylo dohodnout se na společné odpovědnosti za bezpečnost arktické oblasti a severoatlantické oblasti. Je to možné dosáhnout? Měli bychom se snažit jít touto cestou, protože je to nejlepší řešení,“ řekl.
Evropský parlament zmrazí ratifikaci obchodní dohody mezi EU a USA v reakci na hrozby Donalda Trumpa uvalit cla na evropské země, které se staví proti jeho převzetí Grónska.
Evropský parlament měl v nadcházejících týdnech hlasovat o zavedení 0% cel na průmyslové zboží z USA, což je klíčová součást dohody podepsané Ursulou von der Leyenovou a Donaldem Trumpem na jeho golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku loni v létě.
Vysocí poslanci Evropského parlamentu ve výboru pro mezinárodní obchod by měli ve středu oznámit formální pozastavení ratifikace dohody z Turnberry, poté co došlo k dohodě mezi největšími politickými skupinami, uvedl zdroj z Evropského parlamentu.
Bylo to jasné poté, co vůdce největší politické skupiny Evropského parlamentu, středopravicové Evropské lidové strany, o víkendu oznámil, že schválení 0% cel pro USA musí být pozastaveno.
„EPP je pro obchodní dohodu mezi EU a USA, ale vzhledem k hrozbám Donalda Trumpa ohledně Grónska není schválení v této fázi možné,“ řekl Manfred Weber po Trumpově oznámení.
Socialisté, centristé a zelení již dříve požadovali pozastavení dohody kvůli Trumpovým hrozbám vůči Grónsku.
Stubb říká, že nedávné rozhovory o Grónsku „mi dávají trochu naděje“ na nalezení cesty z napjaté situace
„Poslední rozhovory, které jsem na toto téma vedl v posledních dvou až třech hodinách – tak rychle se věci mění v novém světě zahraniční politiky – mi dávají trochu naděje, že najdeme řešení,“ řekl Stubb.
Macron vzkazuje Gróňanům „plnou podporu“
Reportér dánské veřejnoprávní televize DR krátce hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem po jeho projevu v Davosu a požádal ho o krátký vzkaz pro obyvatele Grónska.
Francouzský prezident odpověděl:
„Plnou podporu. Stojíme při vás, miluji vaši zemi.“
Dodal, že „Dánové a Gróňané jsou skvělí lidé“, a poznamenal, že „tam byl před několika měsíci“, v červnu.
Newsom, jeden z favoritů mezi demokratickými kandidáty na prezidenta v roce 2028, v úterý na Světovém ekonomickém fóru v Davosu novinářům řekl, že Evropané jsou Trumpem „manipulováni“ a že jejich snahy o vyjednávání s ním „nejsou diplomacií, ale hloupostí“.
„Je čas se vzchopit, je čas začít jednat vážně a přestat být spoluviníky,“ řekl novinářům. „Nemohu tuto spoluvinu akceptovat. Lidé se podbízejí. Měl jsem přinést chrániče kolen pro všechny světové vůdce... je to ubohé.“
Newsom pravidelně navrhuje, aby američtí politici, kteří se Trumpovi podbízejí, dostali chrániče kolen – aby se jim lépe klekalo – a prodává je na svém webu. „Pro všechny, kteří se nyní plazí před Trumpem v republikánské červené barvě,“ zní reklama na chrániče kolen, které nesou kopii Trumpova podpisu. „Za nízkou cenu vaší duše.“
Evropští lídři odsoudili „nový kolonialismus“ Donalda Trumpa, a varovali, že kontinent stojí na křižovatce, protože americký prezident prohlásil, že se nevzdá svého cíle ovládnout Grónsko.
Kanada „pevně stojí“ za Grónskem a Dánskem a podporuje jejich „jedinečné právo“ rozhodovat o budoucnosti Grónska, říká Carney
Mezitím kanadský premiér Mark Carney nastiňuje své myšlenky, které podle něj nejlépe definoval finský prezident Alexander Stubb jako „realismus založený na hodnotách“.
To je zajímavá souvislost a stojí za zmínku, že Carney za tento termín konkrétně děkuje Stubbovi – velmi vlivné osobnosti evropské politiky a jednomu z mála evropských lídrů, kteří pravidelně hovoří s americkým prezidentem Trumpem.
„Naším cílem je být principiální i pragmatičtí.
Principiální v našem závazku k základním hodnotám, suverenitě, územní celistvosti, zákazu použití síly, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s Chartou OSN, a respektování lidských práv, a pragmatičtí v uznání toho, že pokrok je často postupný, že zájmy se liší a že ne každý partner bude sdílet všechny naše hodnoty.“
Carney říká, že na Ukrajině zůstává Kanada „klíčovým členem“ Koalice ochotných a oddaným členem NATO.
Obrací se také k Grónsku a říká:
„Stojíme pevně za Grónskem a Dánskem a plně podporujeme jejich jedinečné právo rozhodovat o budoucnosti Grónska.“
Za to sklízí potlesk.
Říká také, že Kanada „důrazně odmítá“ cla uvalená na Grónsko a vyzývá k jednání o vyřešení těchto rozdílů v názorech.
V otázkách a odpovědích říká, že ačkoli bezpečnostní diskuse o zabezpečení Arktidy jsou legitimně důležité, věří, že „lepší výsledky přinesou diskuse, které byly katalyzovány neobvyklým způsobem“.
Říká, že „Rusko je bezpochyby hrozbou v Arktidě“ a „dělá spoustu hrozných věcí“, přičemž využívá této příležitosti k odsouzení jeho pokračujících útoků na Ukrajinu.
Říká však, že „v této fázi je hrozba spíše potenciální než skutečná“ a „chceme, aby to tak zůstalo“.
