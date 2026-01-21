Válka proti Ukrajině odhaluje Putinovo popírání ruských dějin
Sama tato událost je pozoruhodná, ale jako každé datum je spíše symbolická než nutná. Proto bych ji rád využil pouze jako příležitost k zamyšlení nad rolí této války – a jejího jediného autora – v dějinách Ruska a nad tím, co dnes určuje jejich nepopiratelnou jedinečnost.
Velmi zvláštní role leningradského gopnika a jeho politika se projevují alespoň v pěti situacích.
První okolnost
Poprvé v dějinách Ruska byla zahájena dlouhá vyhlazovací válka proti národu, který byl dlouho součástí státu, za jehož dědice se moderní Kreml prohlašuje.
Liší se od všech ostatních konfliktů, které se jí mohou zdát podobné:
- od dobytí Novgorodu a Pskova Ivanem III. a Vasilijem III., tím, že tehdy agresorem bylo moskevské knížectví, které nikdy nebylo součástí jednoho státu s dobytými územími;
- od událostí občanské války v letech 1918–1920 tím, že ta druhá byla konfliktem mezi různými sociálními a politickými skupinami a nebyla to mezistátní válka v doslovném slova smyslu;
- od útoků sovětského Ruska na nezávislé Polsko v roce 1920 a Finsko v roce 1940 — tím, že obě tyto války byly krátkodobé a skončily do určité míry porážkou agresora nebo neúspěchem jeho plánů;
- od "osvobození" západní Ukrajiny a Běloruska v roce 1939 – v kontextu plánů na obsazení dohodnutých s nacistickým Německem.
Válka na Ukrajině – která jako celek samozřejmě netrvá 1 420 dní, ale téměř 12 let – je revanšistickou agresí v její nejčistší podobě, která nikdy předtím nebyla pro Rusko typická: představuje bolestivou reakci na úpadek země, kterému její elity nejsou schopny zabránit, ale který nemohou přijmout. Je to tak zjevné potvrzení utrpení celého národa, že je velmi těžké najít v historii analogii.
Stojí za zmínku, že v situaci postkoloniálního úpadku – který nastal v historii mnoha velkých národů – byli nejúspěšnější ti, kteří proces brali jako samozřejmost a viděli v něm důvod k přehodnocení své role, a ne ti, kteří odolávali nevyhnutelnému až do konečného úpadku a zničení. Putin se stal tím, kdo řídil dějiny Ruska podle druhé možnosti.
Druhá situace
To je vlastně první pokus definovat Rusko ne jako národ, ale jako nacistický stát – projevuje se velmi otevřeně. Kreml bojuje nejen a ne tolik o území – bojuje za zničení ukrajinského lidu, ukrajinské identity, ukrajinské kultury, tedy dělá přesně to, co vyhlásili (a skutečně dělali) nacisté 20. století.
Rusko, i jako koloniální říše, nikdy nevypadalo tak nepřátelsky vůči anektovaným národům: samozřejmě nebudu popírat rusifikaci "nových území" říše v 18.–19. a 20. století, natož zapomínat na vyhlazení národní inteligence během let Stalinových represí, ale prvek začlenění části obyvatelstva a části elit imperiální periferie byl vždy přítomen. A také určitá tolerance vůči jejich kulturám.
Dnes je vše ukrajinské prezentováno jako zcela nepřátelské – "jiné", proti čemuž je postavena nová identita Ruska jako forma organizace "ruského státotvorného národa", který má právo potlačovat všechny ostatní národy pod svou vládou. Tímto způsobem Rusko nejenže nevzdává svou imperiální podstatu, ale snaží se posunout ze stavu složené říše, jaká byla v předrevolučních a sovětských dobách, ke stavu říše, která popírá všechny rozdíly mezi svými částmi.
To je nacistická podstata Putinova režimu, která se plně projevila během války s Ukrajinou, a je provázena obrovskými otřesy pro celé Rusko, protože se již projevuje potlačováním jeho jednotlivých národů, vzhledem k našim časům zdivočelým postojem k nesouhlasu a obecně jakékoliv "jinakosti" až po sexuální a genderovou identitu, a stále zuřivějším kázáním vlastní výjimečnosti – zatímco, opakuji znovu, technologický úpadek a morální úpadek jsou zřejmé. Obojí může Putinův kurz jen urychlit.
Třetí okolnost
Během války, kterou zahájil, se Putinovi podařilo dosáhnout něčeho, co v historii Ruska dosud nebylo vidět – smrti stovek tisíc (a možná i více) Rusů na bojištích čistě na komerční bázi.
Obrovské ztráty ve válkách jsou v ruské historii běžné; ale v minulých stoletích se vždy děly buď jako pokračování nezištného boje rusko-sovětského lidu ve jménu obrany země (otázka, do jaké míry byly takové války vyvolány samotnými ruskými vládci, je druhořadá), nebo pokud byli lidé do války vtaženi násilím, autoritou či ideologií. Proměna ruského lidu v národ najatých vrahů, jakým se stal v současné agresi, přesahuje rámec nejen domácí praxe: během 2. světové války byly nacistické hordy poháněny spíše nevyjednatelnými rozkazy vůdce, ideologií a propagandou než dobytím životního prostoru pro peníze: průměrný plat ve dvaceti odvětvích německého průmyslu byl několikanásobně vyšší než plat běžného vojáka Wehrmachtu. A platby v případě úmrtí vojáků a seržantů se vůbec neočekávaly.
Ruský národní vůdce dokázal vytvořit systém, v němž byla branná nebo smluvní armáda (tím myslím ta, která existuje ve většině rozvinutých zemí a kde příjmy vojenského personálu zůstávají nižší nebo na úrovni průměrného platu) nahrazena skutečně žoldnéřskou armádou – a není překvapením, že krutost se v ní stává normou, protože vojáci a veteráni jsou často osvobozeni od odpovědnosti za závažné zločiny spáchané na dané osobě.
Proměna armády v jakýsi zločinecký gang působící pod záštitou státu je fenomén, pro který je těžké najít nejen výmluvu (Kreml ji potřebuje nejméně), ale také vhodnou analogii.
Čtvrtá okolnost
Ve svém úsilí vybudovat a rozšířit svůj šílený stav Putin provedl fantastické změny v organizaci a osudu tak "specificky ruské" instituce, jakou je pravoslavná církev. Ta se v průběhu své historie více než jednou či dvakrát podvolila státním potřebám s bezkonkurenční "grácií", ale je těžké si vybavit dobu, kdy by byla ještě více rozzuřená v militaristickém zmatku než samotná ruská vláda – a v poslední době takové projevy vidíme stále častěji. Ruská církev nikdy předtím nebyla vyvrhelem mezi ostatními pravoslavnými církvemi a nejméně posledních pět století se neomluvila za válku a vyhlazení jiných pravoslavných národů.
Navíc je nepravděpodobné, že by se církev někdy tak vzdálila od obecných křesťanských kánonů, vyhlašovala válku svým nedávným krajanům vedenou jménem Pána a skutečně představila laika v čele státu jako velekněze (jak si všimli mnozí komentátoři Putinova nedávného vystoupení o Vánocích v "jednom z kostelů poblíž Moskvy"). Spojení náboženství s identitou – a je to zaznamenáno již dlouho, protože jak Putin sám, tak zástupci vyššího kléru začali hovořit o pravoslaví jako o prvku "speciálního ruského genetického kódu" a je otevřeně deklarováno jako strategický cíl současné války, stačí připomenout Putinovy obavy o svobodu činnosti Ruské pravoslavné církve jako jednu z podmínek mírového řešení – také přesahuje hranice toho, co se stalo v ruské historii.
Pátá okolnost
Toto je samostatné a podle mého podezření velmi bolestivé téma pro mnoho čtenářů: Putin dokázal radikálně delegitimizovat své odpůrce: drtivá většina z nich je "očerněna" spoluprací s režimem a je extrémně obtížné, aby opozice zaujala i zcela tvrdý postoj k šílené politice národního vůdce.
Na rozdíl například od protibolševické opozice v exilu dnešní kritici kremelského režimu — s několika výjimkami — jeho vzniku po desetiletí neodolávali; nezapojili se s ním do ozbrojeného boje, v němž by porážka vedla k emigraci; a ještě více, nevyzývali ke zničení a rozkladu celého systému, který dal vzniknout putinismu, a stále ho podporují.
I když většina odpůrců režimu s různou mírou odsuzuje Putinovu agresi vůči Ukrajině, stále ji považuje za jakýsi "problém", který se stal jejich zemi, aniž by si uvědomovali, jak hluboká a komplexní je deformace společenské struktury ruské společnosti. Zachováváním obrovského množství nitek a vazeb, které spojují emigraci s hlavním proudem ruské společnosti, putinismus sebevědomě a dovedně proměňuje zdánlivě opoziční komunitu v sílu, která by mohla nakonec začít korumpovat společnosti, jež Rusko nyní stále otevřeněji ohrožuje. V kontextu globalizace a informační společnosti, která činí lidi zranitelnými vůči podvodům a propagandě, nelze význam této situace podceňovat a nelze podceňovat úroveň dovednosti putinismu v jeho využití.
Leitmotivem komentářů k "1 418 dnům" války na Ukrajině byla myšlenka slabosti a bídy Putinova režimu. Tvrdí, že ve stejném období se sovětské armády, poražené v létě a na podzim 1941, naučily umění války, našly spojence v protihitlerovské koalici a s pochopením svých velkých úkolů se dostaly z Moskvy do Berlína – a současné armády dokonce neobsadily ani ty oblasti, které Putin formálně zařadil "jako součást Ruské federace".
Rád bych s tímto názorem souhlasil, ale bohužel ho považuji za zcela irelevantní.
Putinova válka změnila ruskou společnost mnohem radikálněji než Velká vlastenecká válka změnila společnost v sovětském stylu. Agrese na Ukrajině
- nakonec prohodila dobro a zlo;
- učinila zločinným nejen jednotlivé státní struktury, ale celý systém moci, pro který pojem zákona zcela zmizel;
- téměř odstranila černobílý obraz světa pochopitelný většině, nahradila jej nejen padesátkou, ale pěti sty odstíny šedi, s nimiž se při konfrontaci jakékoli dodržování principů mění v relativismus.
Tím že Putinův systém po 1 418 dní v řadě na téměř nezměněné frontě mísil lidi bez jakékoli hodnoty s ukrajinskou černozemí, dokazuje svou bezprecedentní životaschopnost: je nepravděpodobné, že by jakákoli země, která byla dříve evropská ve své historii či mentalitě, mohla pokračovat v tak nesmyslném masakru tak dlouho a s tak nevýraznými výsledky. Na rozdíl od křesťanství, kde smrt poráží smrt, v Putinově systému život pošlapává život, což potvrzuje každý nový rok a dokonce i den jeho existence.
***
Nevíme, jak dlouho bude ukrajinský lid muset trpět ruskou agresí.
Nevíme, jak moc se v budoucnu rozšíří obrysy současného konfliktu.
Ale rozhodně je čas zamyslet se nad tím, do jaké míry lze současný režim v Kremlu vnímat jako jeden z typů autoritářství, s jakými jsme se v ruské historii setkali v mnoha případech.
Nemělo by to být chápáno jako něco, co úplně popírá samotný příběh?
