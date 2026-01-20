Co nám vzkazuje Francis Fukuyama
O víkendu Donald Trump oznámil, že od 1. února uvalí 10% clo na osm evropských zemí, které souhlasily s vysláním vojsk na Grónsko. Oznámil také, že pokud tyto země nesouhlasí s prodejem ostrova Spojeným státům, clo se od 1. června zvýší na 25 %. V posledních několika měsících se vedla debata o tom, zda Trump myslí vážně, že si Grónsko přivlastní, nebo jen provokuje Evropany. On to myslí skutečně smrtelně vážně.
Jako Američan mám svým mnoha evropským přátelům jednu věc na srdci: v této konfrontaci neustupujte. Dosud se EU i hlavní evropské mocnosti snažily Trumpa uklidnit nabídkami ústupků, lichotkami, osobními dárky a jinými formami pocty. Tato strategie nefungovala a měla by být okamžitě opuštěna.
Donald Trump je v podstatě tyran, který chce ovládat všechny kolem sebe. Pokoušet se ho uklidnit ústupky je pošetilé: pohrdá slabostí a těmi, kdo ji projevují. Na jaře loňského roku uzavřela EU s ním obchodní dohodu, která přijala 15% clo na všechny evropské zboží bez odvetných opatření proti americkým výrobkům.
To bylo špatné rozhodnutí; EU (která je z hlediska počtu obyvatel a bohatství na stejné úrovni jako Spojené státy) měla zaujmout společný postoj a přijmout odvetná opatření.
Co vede Evropany k domněnce, že ustoupení v otázce Grónska Trumpa uklidní? Později se prostě vrátí a bude chtít víc.
Argumenty, které Evropané používají pro smířlivou politiku, jsou, že jsou stále závislí na Spojených státech v oblasti bezpečnosti a potřebují jejich pomoc při jednání s Ruskem. Také argumentují, že nechtějí vyprovokovat vzájemně destruktivní obchodní válku.
V tomto okamžiku však Trumpova Amerika dostatečně prokázala, že v případě nutnosti nebude spolehlivým spojencem. Již opustila Ukrajinu a v listopadové strategii národní bezpečnosti uvedla, že Evropa zaostává za západní polokoulí, pokud jde o americké priority.
Evropané by měli mít na paměti, že země, které se v roce 2025 postavily Trumpovým hrozbám, mezi nimiž jsou Čína, Indie a Brazílie, si vedly dobře a nemusely se podřídit. Domácí podpora jejich vůdců vzrostla a v případě Číny se Spojené státy staly mnohem vstřícnějšími.
Evropané si musí uvědomit, že Donald Trump, to nejsou Spojené státy. Většina Američanů je jeho politikou zděšena a pobouřena a v nadcházejících volbách do Kongresu pravděpodobně bude hlasovat proti němu a proti Republikánské straně.
Je možné, že svět bude muset riskovat globální recesi, protože stále více zemí se Trumpovi postaví a bude reagovat na jeho politiku odvetnými opatřeními. Americký politik, který chce obchod použít jako zbraň a páku pro územní expanzi, však musí dostat bolestivou lekci.
