Norsko se připravuje na zabavování majetků během války

21. 1. 2026

Tisíce Norů v pondělí obdržely dopisy od armády, které je informovaly, že jejich domy, vozidla, lodě a stroje mohou být v případě války zabaveny.

"Opatření má zajistit, aby ozbrojené síly v době války měly přístup k prostředkům nezbytným pro obranu země," uvedla armáda ve svém prohlášení.

Na rok 2026 bude vydáno přibližně 13 500 přípravných požadavků.

Dopisy nemají v době míru žádný praktický dopad, uvedly ozbrojené síly, kromě toho, že majitelům dávají vědět, že armáda může v případě konfliktu převzít jejich zboží, uvádí prohlášení.

Žádost je platná jeden rok a přibližně dvě třetiny dopisů zaslaných v roce 2026 byly obnovy z předchozích let.

"Důležitost připravenosti na krizi a válku v posledních letech dramaticky vzrostla," uvedl ve prohlášení šéf vojenské logistické organizace Anders Jernberg.

"Norsko je v nejvážnější bezpečnostněpolitické situaci od 2. světové války. Naše společnost musí být připravena na bezpečnostní krize a v nejhorším případě na válku," řekl.

"Provádíme rozsáhlé posilování vojenské a civilní připravenosti."

Norsko, člen NATO, který je v Arktidě považován za oči a uši aliance, v posledních letech posílilo svou obranu, stejně jako zbytek Evropy.

Skandinávská země sdílí námořní hranici a 198 kilometrů dlouhou pozemní hranici s Ruskem na dalekém severu.

