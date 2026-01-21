Norsko se připravuje na zabavování majetků během války
21. 1. 2026
"Opatření má zajistit, aby ozbrojené síly v době války měly přístup k prostředkům nezbytným pro obranu země," uvedla armáda ve svém prohlášení.
Na rok 2026 bude vydáno přibližně 13 500 přípravných požadavků.
Dopisy nemají v době míru žádný praktický dopad, uvedly ozbrojené síly, kromě toho, že majitelům dávají vědět, že armáda může v případě konfliktu převzít jejich zboží, uvádí prohlášení.
Žádost je platná jeden rok a přibližně dvě třetiny dopisů zaslaných v roce 2026 byly obnovy z předchozích let.
"Důležitost připravenosti na krizi a válku v posledních letech dramaticky vzrostla," uvedl ve prohlášení šéf vojenské logistické organizace Anders Jernberg.
"Norsko je v nejvážnější bezpečnostněpolitické situaci od 2. světové války. Naše společnost musí být připravena na bezpečnostní krize a v nejhorším případě na válku," řekl.
"Provádíme rozsáhlé posilování vojenské a civilní připravenosti."
Norsko, člen NATO, který je v Arktidě považován za oči a uši aliance, v posledních letech posílilo svou obranu, stejně jako zbytek Evropy.
Skandinávská země sdílí námořní hranici a 198 kilometrů dlouhou pozemní hranici s Ruskem na dalekém severu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse