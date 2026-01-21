Robert Reich: Doporučení pro Evropu: Pamatujte na Nevilla Chamberlaina
Tyrana nelze uklidnit. Musíte tvrdě zasáhnout.
Vy to víte lépe než většina ostatních. Nemusím vám připomínat jednání Nevilla Chamberlaina s Adolfem Hitlerem v roce 1938. Chamberlain se s Hitlerem setkal třikrát, což vyvrcholilo nechvalně známou Mnichovskou dohodou, která Německu umožnila připojit si československé Sudety výměnou za Hitlerův slib míru. Po návratu do Londýna Chamberlain zamával podepsanou anglo-německou deklarací a proslulým výrokem „mír pro naši dobu“. Místo toho Chamberlain pouze povzbudil Hitlerovu agresi. Hitler brzy porušil svůj slib, což vedlo k druhé světové válce.
Dnes Trump na svém „Truth Social“ znovu zveřejnil komentář, ve kterém uvedl: „Čína a Rusko jsou strašáky, zatímco skutečnou hrozbou jsou OSN, NATO a [islám]“.
To je šílenství.
V loňském roce jste s Trumpem uzavřeli obchodní dohodu. Nyní vám vyhrožuje, že ji zruší a použije ekonomický nátlak a dokonce i vojenskou sílu, pokud mu nedovolíte ukrást Grónsko. Je také na pokraji toho, že Rusku povolí připojit část Ukrajiny.
Většina Američanů je stejně jako vy proti Trumpovým divokým a nelegálním činům. Nemáme však žádný způsob, jak vyjádřit svůj nesouhlas, protože Trumpovi republikáni ovládají Kongres a v podstatě i Nejvyšší soud. Vy máte prostředky.
Naléhavě vás žádám, abyste aktivoval svůj takzvaný nástroj proti nátlaku, lidově známý jako „obchodní bazuka“, který zablokuje část přístupu Ameriky na trhy EU nebo zavede kontroly vývozu, a to v rámci širšího seznamu potenciálních protiopatření.
Čas na uklidňování Trumpa skončil.
