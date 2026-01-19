Trump: Už nemyslím čistě na mír, protože jste mi nedali Nobelovu cenu
19. 1. 2026
🚨 Trump writes letter to Norway PM, says he no longer has "obligation to think of Peace" because Norway did not give him the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/rHXzkdQNO8— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) January 19, 2026
BREAKING: Trump admits in a jaw-dropping letter to Norway’s Prime Minister that he's threatening to seize Greenland because he's upset that he didn't win the Nobel Peace Prize.— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) January 19, 2026
We have entered full-blown mad king territory...
"Dear Jonas: Considering your Country decided not to… pic.twitter.com/VnW13yqW4A
Trump v šokujícím dopise norskému premiérovi přiznává, že vyhrožuje zabráním Grónska, protože je naštvaný, že nezískal Nobelovu cenu míru.
Vstoupili jsme do období úplného šílenství...
„Milý Jonasi: Vzhledem k tomu, že se vaše země rozhodla neudělit mi Nobelovu cenu míru za to, že jsem zastavil VÍCE NEŽ 8 válek, již necítím povinnost myslet čistě na mír, i když ten bude vždy převládat, ale nyní mohu přemýšlet o tom, co je dobré a správné pro Spojené státy americké,“ zahájil Trump svůj dopis norskému premiérovi Jonasovi Gahr Støreovi.
O dopise informoval Nick Schifrin z PBS News, který prozradil, že byl přeposlán „několika evropským velvyslancům ve Washingtonu“. „Dánsko nedokáže tu zemi chránit před Ruskem nebo Čínou, a proč vlastně mají ‚vlastnické právo‘?“ pokračoval Trump.
„Neexistují žádné písemné dokumenty, jen tam před stovkami let přistála loď, ale my jsme tam také měli lodě.“ „Pro NATO jsem od jeho založení udělal více než kdokoli jiný a nyní by NATO mělo udělat něco pro Spojené státy. Svět nebude bezpečný, dokud nebudeme mít úplnou a totální kontrolu nad Grónskem. Děkuji! Prezident DJT,“ uzavřel.
Kde vůbec začít s touto šíleností? Abychom nejprve poukázali na tu nejméně důležitou část, norská vláda nemá žádný vliv na to, kdo obdrží Nobelovu cenu míru. O udělení ceny rozhoduje Nobelův institut, který sídlí v Norsku, ale je nezávislou organizací.
A teď k jádru věci: Trumpovo přiznání, že ho mír nyní zajímá méně, protože mu byla odepřena mírová cena, by mělo být důvodem k impeachmentu nebo dokonce k odvolání podle 25. dodatku.
To jsou slova šíleného diktátora. Je zjevně hluboce duševně nemocný a nyní vyhrožuje invazí do země NATO kvůli malichernému osobnímu pocitu, že byl uražen. Je bolestně zřejmé, že nic z toho není v nejlepším zájmu Spojených států. Podle dohod NATO již můžeme z USA v Grónsku rozmístit tolik vojáků a vojenského materiálu, kolik chceme. Trump nás odcizuje od našich nejbližších spojenců a začíná další destruktivní obchodní válku, protože je rozzlobený, že Barack Obama, černoch, obdržel ocenění, které jemu bylo odepřeno.
Už nestačí, abychom Trumpa pouze odvolali z funkce. Musí být stíhán a uvězněn na doživotí jako trest za tuto nekonečnou sérii zločinů. Prosím, sdílejte a požadujte uplatnění 25. dodatku!
Diskuse