Izrael buldozery zlikvidoval komplex OSN ve východníám Jeruzalémě
20. 1. 2026
Demolice je nejnovějším krokem Izraele proti agentuře UNRWA, která poskytuje pomoc milionům palestinských uprchlíků.
Komplex agentury OSN pomáhající palestinským uprchlíkům byl zdemolován, na odbornou školu OSN na Západním břehu stříleli Izraelci slzný plyn
Izraelské jednotky začaly buldozery bourat sídlo agentury OSN pro palestinské uprchlíky v Jeruzalémě a střílely slzným plynem na odbornou školu OSN v Qalandii na Západním břehu.
Izrael obviňuje Agenturu OSN pro pomoc a práci (UNRWA) ze spolupráce s Hamásem – což agentura popírá – a loni jí zakázal působit na svém území. Demolice je nejnovějším krokem Izraele proti agentuře UNRWA, která poskytuje pomoc milionům palestinských uprchlíků.
Roland Friedrich, ředitel agentury UNRWA na Západním břehu Jordánu, uvedl, že agentura byla informována o tom, že v časných ranních hodinách dorazily k jejímu sídlu ve východním Jeruzalémě demoliční čety doprovázené policií. Zařízení bylo kvůli bezpečnostním hrozbám a podněcování k násilí téměř rok z velké části nevyužíváno, ale izraelské síly přesto vstoupily do areálu, zabavily vybavení a vyhnaly soukromé bezpečnostní stráže najaté na ochranu areálu.
Nad budovou v čtvrti Sheikh Jarrah byla vyvěšena izraelská vlajka a někteří izraelští politici se dostavili na místo, aby oslavili likvidaci této organizace. Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir to označil za „historický den“.
Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo: „UNRWA-Hamas již ukončila své operace v tomto areálu a již zde neměla žádné zaměstnance ani aktivity OSN.“
Friedrich to však označil za porušení mezinárodního práva, které zaručuje ochranu takových zařízení, a řekl: „To, co jsme dnes viděli, je vyvrcholením dvou let podněcování a opatření proti UNRWA ve východním Jeruzalémě.“
Úkolem agentury UNRWA, založené v roce 1949, je poskytovat pomoc a služby 2,5 milionu palestinských uprchlíků v Gaze, na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, jakož i dalším 3 milionům uprchlíků v Sýrii, Jordánsku a Libanonu. Tato skupina již léta udržuje infrastrukturu v uprchlických táborech, provozuje školy a poskytuje zdravotní péči.
Několik měsíců po útoku Hamásu 7. října 2023 protestovali izraelští osadníci a pravicoví aktivisté blokováním vchodů do kanceláře UNRWA v Jeruzalémě a volali po uzavření této organizace poté, co ji vláda obvinila ze spolupráce s Hamásem v Gaze a její zaměstnanci čelili systematické kampani obstrukcí a obtěžování ze strany izraelské armády a úřadů.
Podle Wall Street Journal v roce 2024 americká zpravodajská služba ve své zprávě s „nízkou mírou jistoty“ dospěla k závěru, že se několik zaměstnanců UNRWA možná účastnilo útoku, ale uvedla, že nemůže nezávisle potvrdit pravdivost tohoto hodnocení.
Přesto byla činnost UNRWA v loňském roce omezena, když izraelský Kneset přijal zákon, který přerušil vztahy s touto organizací a zakázal jí působit na území, které definuje jako Izrael – včetně východního Jeruzaléma.
Sabotážní akce proti UNRWA nakonec vyvrcholily v úterý demolicí. Videa ukázala izraelské buldozery, jak ničí areál a zařízení uvnitř sídla agentury.
„Toto je důsledkem dalších kroků izraelských úřadů směřujících k vymazání identity palestinských uprchlíků,“ uvedl generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini v prohlášení na X. „To musí být varovným signálem. To, co se dnes děje UNRWA, se zítra stane jakékoli jiné mezinárodní organizaci nebo diplomatické misi, ať už na okupovaném palestinském území, nebo kdekoli jinde na světě.“
Izraelský zákaz Unrwa se časově shoduje s širšími snahami o zpřísnění kontroly humanitárních organizací působících v Gaze a na okupovaném Západním břehu. Nová legislativa vyžaduje, aby nevládní organizace propustily zaměstnance obviněné z činností, které jsou považovány za „delegitimizující Izrael“ nebo podporující bojkoty, a předložily podrobné seznamy zaměstnanců jako podmínku pro pokračování činnosti.
