Channel 4 News: Trump se vzdal násilí, ale Grónsko pořád chce. Neuvěřitelné
21. 1. 2026
čas čtení 25 minut
Trump: Lidé si mysleli, že použiji sílu. Nemusím použít sílu. Nechci použít sílu. Nepoužiji sílu. Jediné, co Spojené státy požadují, je místo zvané Grónsko.
Moderátorka, Channel 4 News, středa 21. ledna 2026, 19 hodin: Prezident Trump ustoupil od vojenské intervence, ale stále chce Grónsko a říká, že jednání o jeho koupi by měla začít hned teď. Dobrý večer. Mohl by, ale neudělá to. Po týdnech výhrůžek to byl velmi trumpovský ústup. Pokud by chtěl použít sílu k získání Grónska, řekl dnes v projevu v Davosu, byl by nezastavitelný. Místo toho ho však chce získat, i když o to zrovna neprosí hezky. Grónsko popsal jako velký kus ledu, občas si ho pletl s Islandem, a varoval Dánsko, že může říct ne, ale oni si to budou pamatovat. V dlouhém a nesouvislém projevu neustále připomínal spojencům z NATO, včetně Velké Británie, že bez USA nejsou nic. Krize ještě není zcela zažehnána. Lze napravit trhliny, které se objevily ve starém světovém řádu?
Donald Trump využil své vystoupení v Davosu k sérii útoků na Evropu a Kanadu, přičemž si stěžoval, že nejsou dostatečně vděčné Spojeným státům. V projevu trvajícím více než hodinu odsoudil politiku zelené energie a prohlásil, že Evropané se sami ničí. Určitou úlevu však přineslo alespoň to, že Trump vyloučil myšlenku použití nadměrné síly k zabrání Grónska. Náš hlavní politický korespondent Paul McNamara je v Davosu. Paule:
Reportér: Toto je projev, který by, kdyby ho pronesl jakýkoli jiný prezident v jakékoli jiné době, přiměl spojence NATO sklonit hlavy a přemýšlet, zda je to konec světového řádu, jak ho známe. Ale když jej pronesl tento prezident v této době, ozval se kolektivní povzdech, možná ne úlevy, ale spíše úlevy, že to mohlo být horší. Je upřímně řečeno ohromující, nebo by mělo být ohromující, že když se vůdce svobodného světa otočí a řekne, že nepoužije vojenskou sílu k invazi na území spojence, je to vnímáno jako relativně dobrá zpráva. Špatnou zprávou je samozřejmě to, že stále má zálusk na Grónsko.
Diplomacie ve stylu Donalda. Přiletěl do Švýcarska, vystoupil ze své flotily vrtulníků a zamířil do konferenčního sálu plného světové elity a očekávajících hlav států, kteří se ptali, zda následujících 90 minut může ovlivnit stávající světový řád na dlouhá léta. To byl projev, na který čekal celý Davos, nejen věrní stoupenci. A začal útokem na kontinent, který ho hostil.
Trump: Miluji Evropu a chci, aby se jí dařilo, ale nejde správným směrem.
Reportér: Pak přišlo to, na co všichni s napětím čekali: Grónsko.
Trump: Usiluji o okamžitá jednání, abychom znovu projednali získání Grónska Spojenými státy. Žádám o kus ledu, chladný a špatně umístěný, který může hrát zásadní roli v míru a ochraně světa. Je to velmi malá žádost ve srovnání s tím, co jsme jim dali za mnoho, mnoho desetiletí.
Reportér: Obchodní argumenty přednesené hlavním vyjednavačem, a pak to, co v jazyce tohoto prezidenta představuje olivovou ratolest.
Trump: Pravděpodobně nic nedostaneme, pokud se nerozhodnu použít nadměrnou sílu a násilí, kde bychom byli, upřímně řečeno, nezastavitelní. Ale to neudělám. Dobře, teď všichni říkají: „Ach, dobře.“ To je pravděpodobně největší prohlášení, které jsem učinil, protože lidé si mysleli, že použiji sílu. Nemusím použít sílu. Nechci použít sílu. Nepoužiji sílu. Jediné, co Spojené státy požadují, je místo zvané Grónsko. Mají na výběr. Můžete říct ano a my vám budeme velmi vděční. Nebo můžete říct ne a my si to zapamatujeme.
Reportér: Ať už to skončilo jemně skrytou hrozbou nebo ne, nepoužití vojsk je krok, který členové Trumpovy vlastní strany vítají.
Lindsay Graham: To jsem velmi rád. Použití vojsk by bylo špatný nápad. Je pádný argument, že Grónsko potřebujeme pro společnou obranu, nejen pro národní bezpečnost Ameriky, ale i na mezinárodní úrovni.
Reportér: A dánský ministr zahraničí, který čekal jen pár minut po skončení projevu prezidenta Trumpa, aby se vydal k mikrofonu:
"Po tomto projevu bylo zcela jasné, že ambice prezidenta Trumpa zůstávají nezměněny. Samozřejmě je pozitivní, že řekl, že nepoužije vojenskou sílu. To je třeba poznamenat."
Reportér: Poznamenat, ale možná ne brát jako záruku, říkají geopolitici. Máte prostor, aby si ve skutečnosti myslel, že to neudělá? Kdybych řídil jednu ze zemí NATO, nepřikládal bych tomu velkou váhu. A myslím, že stále musí vycházet z toho, že americký prezident říká, že velmi, velmi chce získat Grónsko a myslí si, že USA by ho měly mít jako odměnu za vše, co pro NATO udělaly.
NATO a jeho závislost na USA byla tématem, které se táhlo celým dnešním projevem. Co za to ostatní členové dluží USA? Co nyní dluží USA Ukrajina?
Trump: Co Spojené státy získávají z celé této práce, z všech těchto peněz, kromě smrti, ničení a obrovských částek peněz, které jdou lidem, kteří neoceňují to, co děláme? Oni neoceňují to, co děláme. Když mluvím o NATO, mluvím o Evropě. Oni musí pracovat na Ukrajině, my ne. Spojené státy jsou velmi daleko. Odděluje nás velký, krásný oceán.
Reportér: Zítra, bylo oznámeno, že se prezident setká s ukrajinským prezidentem Zelenským zde v Davosu. A jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff letí do Moskvy, aby se setkal s ruským prezidentem Putinem.
Witkoff: Plánujeme diskutovat o míru na Ukrajině a v Rusku.
A jak si myslíte, že to dopadne?
Witkoff: Jsem optimistický. Doufám, že všechna setkání na toto téma dopadnou dobře. Potřebujeme mír.
Reportér: Ale zatímco na Ukrajině potřebují mír, v Grónsku potřebují nákup, říkají. Vojáci jsou možná prozatím mimo hru, ale nad těmito zeměmi a také nad velkou částí Evropy stále visí přízrak ekonomické války.
Byl to dlouhý a rozsáhlý projev plný všech možných velkých a krásných trumpismů. Opakovaně útočil na NATO. Detaily nepochopil úplně. Ve čtyřech případech zaměnil Grónsko s Islandem. A došlo k řadě, řekněme, nepřesností. Řekl, cituji: „Po válce jsme Grónsko vrátili Dánsku.“ To se nestalo. Také řekl, že Spojené státy hradí prakticky 100 % nákladů NATO. Odhaduje se, že loni to bylo ve skutečnosti asi 62%.
Co se týče podstaty věci, opakované tvrzení, že evropské země nedělají dost pro své závazky vůči NATO, vyvolalo rozladění. Pamatujte, že jediný případ, kdy byl článek 5 NATO použit, byla obrana Spojených států po 11. září.
Došlo také k následkům. Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dnes večer potvrdil, že obchodní dohoda mezi EU a USA byla pozastavena. V poslední půlhodině byl Donald Trump dotázán, o čem mluví, jaké důsledky by to mohlo mít pro Dánsko, pokud nedostane to, co chce.
Odpověděl: „To si budete muset zjistit sami.“ Jak mi letos řekl jeden diplomat, to, co jsme dnes slyšeli, není to, co byste očekávali od prezidenta, ale od mafiánského bosse z 80. let.
Moderátorka: Moc děkuji, Paule. Nyní se ke mně z Kalifornie připojuje Leon Panetta, který byl ministrem obrany USA za prezidenta Baracka Obamy. Moc děkuji, že jste se k nám dnes připojil. Ta hlavní myšlenka projevu, že prezident Trump nepoužije sílu k získání Grónska, je vítězstvím nejtvrdšího postoje Evropy, nebo to byl klasický Trumpův trik a on by to nikdy neudělal?
Leon Panetta: Myslím, že jako spojenci, jak ti v Davosu, tak i tady ve Spojených státech, jsme zvyklí na tento druh chování prezidenta, které v podstatě spočívá v narušování, vytváření zmatku a získávání velké pozornosti. Nejsem si jistý, zda je v tomto narušování nějaká strategie, ale v podstatě učinil tento krok, aby dal najevo, že jde po Grónsku. Realita je však taková, že by za to mohl zaplatit vysokou cenu. Faktem je, že EU pozastavila obchodní dohodu mezi EU a USA. Mohlo by dojít ke zvýšení cel, které by mělo dopad na americký lid. Za tento druh narušení se musí zaplatit cena. A myslím, že to pocítí americký lid. A také naši spojenci v Evropě.
Moderátorka: Problém je, že prezident Trump nedává příliš najevo, že by mu na té ceně záleželo.
Leon Panetta: Ne, myslím si, že si uvědomuje, že když se pokusíte o narušení, když se pokusíte o zastrašování, abyste dosáhli určitého cíle, budete používat cla, budete používat hrozbu vojenské akce, budete používat i jiné hrozby. Ale realita je taková, že máme sjednocenou Evropu, která v podstatě zaujala stanovisko a řekla, že k tomu nedojde. A tento postoj je důležitý, protože by to nyní mohlo znamenat možnou celní válku mezi Spojenými státy a Evropou, která nebude prospěšná pro žádnou ze stran. Myslím si tedy, že prezident si nakonec musí uvědomit, že poslední věc, kterou chce v roce voleb, je zvýšení cen ve Spojených státech a problém cenové dostupnosti zboží v popředí zájmu.
Moderátorka: Myslím, že když mluvíte o evropské jednotě, tak to tak opravdu vypadá. Ale jen v posledních dnech. Pro některé z nich dokonce jen v posledních 24 hodinách. Pokud se podíváte na to, jak britský premiér obvykle jedná s prezidentem Trumpem, je to spíše lichotivé. Musí neustále hovořit o tomto zvláštním vztahu, bez ohledu na to, jak hrubý je prezident Trump na oplátku. Jak pevné jsou podle vás vztahy mezi Evropany? Protože i oni si uvědomují, že celní válka a cla jsou nebezpečné pro všechny.
Leon Panetta: Ne, o tom není pochyb. Ale také si myslím, že v důsledku toho, že Spojené státy jdou spíše svou vlastní cestou, než aby spolupracovaly se svými spojenci, než aby posilovaly NATO a dělaly to, co dělali ostatní prezidenti v naší historii, což je v podstatě snaha budovat silné spojenectví s Evropou. Tento prezident chce jít svou vlastní cestou. A konečným výsledkem bude, že Evropa nebude mít jinou možnost, než se postavit na odpor. Udělali to v případě Ukrajiny. Velmi si vážím toho, že se sjednotili a podpořili Ukrajinu. A teď to dělají i v případě Grónska, kde se postavili Trumpovi. A to je důležité. Musíte tomuto prezidentovi stanovit hranice, protože využívá narušování.
Moderátorka: Promiňte, že vás přerušuji. Myslím tím, že ta trhlina, o které mluvíte, která se objevila mezi USA a jejich spojenci v NATO, je opravitelná? Včera jsme slyšeli kanadského premiéra Marka Carneyho říkat, že jsme uprostřed rozkolu, nikoli přechodu. Má pravdu? Je světový řád, jak jsme ho znali, u konce?
Leon Panetta: Podívejte, myslím, že jedna věc, kterou jsme se naučili během prezidentova působení v úřadu, je to, že hodně vyhrožuje. Vytváří hodně narušení. Ale nakonec ustoupí, pokud si bude myslet, že to bude mít negativní politický dopad tady ve Spojených státech. A právě z tohoto důvodu si myslím, že nakonec je to prezident, který, pokud usoudí, že je pro něj výhodné spolupracovat s NATO a s našimi evropskými spojenci, protože to nakonec prospěje naší ekonomice, a já si myslím, že tomu tak bude, změní názor. A to je to, co všichni sledujeme, že způsobuje obrovské nepokoje, ale nakonec ustoupí.
Moderátorka: Není pravdou z evropského pohledu, z pohledu Spojeného království, že jsou v tuto chvíli neoddělitelně spojeni s USA, že jakýkoli pokus o odklon k nějakému druhu NATO nové verze by mohl trvat roky, ne-li desetiletí? Úplné rozdělení, zaujetí příliš tvrdého postoje prostě není možné.
Leon Panetta: Myslím, že to je to, o čem musí Evropa rozhodnout, zda bude hrát tvrdě, nebo zda ustoupí. A myslím, že Evropa se rozhodla zaujmout tvrdý postoj. Myslím, že to je dobře. Myslím, že potřebujeme, aby Evropa tak učinila, protože to vysílá Trumpovi jasný signál, že je sám. Vím, že všichni mají obavy. Vím, že by všichni rádi obnovili vztahy se Spojenými státy. Já bych to určitě rád viděl. A jsem si jistý, že naši evropští spojenci by to také rádi viděli. Ale právě teď jsme v těžké situaci, kdy pokud prezident zaujme takový postoj, jaký zaujme, a bude vyhrožovat převzetím Grónska, pak se Evropa a zbytek světa budou muset sjednotit a zaujmout pevný postoj, aby k tomu nedošlo.
Moderátorka: Velmi stručně, pokud můžete, Grónsko je v současné době ve všech titulcích. Ale samozřejmě, na Ukrajině pokračuje konflikt. A není pravda, že NATO potřebuje, aby se prezident Trump nadále angažoval v této věci a stál na správné straně?
Leon Panetta: Podívejte, o tom není pochyb. Byl jsem pevně přesvědčen, že prezident Spojených států by měl Putinovi jasně sdělit, že budeme Ukrajině dodávat zbraně. Budeme Ukrajinu silně podporovat, protože to je poselství, které je třeba Putinovi sdělit. Myslím, že tento prezident chápe, že i Ukrajina učinila velmi silná rozhodnutí, aby pokročila vpřed a poskytla si vlastní systém protivzdušné obrany, aby pokročila vpřed a poskytla si vlastní zbraně. A to je dobré znamení, protože to Putinovi říká, že Ukrajina nezmizí.
Moderátorka: Leone Panetto, musíme to tady ukončit, ale moc vám děkujeme, že jste s námi dnes večer mluvili. Moc děkuji, Kathy.
Díky, Jackie. Pojďme se nyní podívat na nejnovější reakce z Washingtonu a na naši americkou redaktorku Anushku Gastanu. Anushko.
Reportérka: Kdybych měla popsat kolektivní reakci republikánů na to, co dnes předvedl Donald Trump, upřímně řečeno, myslím, že by to byl úlevný povzdech. Bylo opravdu zajímavé poslouchat hlasy na Kapitolu, které hovořily o Grónsku. Loajální republikáni, ano, v této věci se drží Donalda Trumpa, ale vždy se snaží zmírnit rétoriku. V jednu chvíli jsem viděla Marca Rubia v Kongresu a když se ho na to zeptali, ministr zahraničí se opravdu snažil vyhnout se vojenské síle. Ostatní republikáni se také vyjádřili a republikánští senátoři ze Severní Karolíny a Aljašky odjeli na víkend do Dánska, aby se pokusili zmírnit napětí.
Ale podívejte, stojí za to říci, že i když britské zdroje, se kterými mluvím, jsou také uklidněné, stále nevědí, co se děje s cly. Jak jste slyšeli, ratifikace obchodní dohody ze strany EU je pozastavena. Britové již mají obchodní dohodu s USA a nyní nevědí, co se s ní stane. Ministr obchodu Howard Lutnik vydává uklidňující prohlášení a slibuje, že obchodní dohody zůstanou v platnosti. Ale to zůstává velkou obavou. Dnes jsem byla v hlavním městě a poslouchala jsem Mikea Johnsona, předsedu Sněmovny reprezentantů, který také zmírnil vojenskou rétoriku a reagoval na Trumpova slova\:
Mike Johnson: A pokud se podíváte na horní část mapy, kterou naši přátelé ve Velké Británii nazývají High North, arktická oblast, pro nás je to strategické místo, kde je důležité mít vojenskou přítomnost, protože nás chrání před agresí ze strany Ruska a Číny. Pan p rezident má pravdu, když na to upozorňuje, a naši spojenci z NATO musí tyto skutečnosti uznat, což podle mě také dělají.
Reportérka: Zajímavé mi přišlo, že Mike Johnson hovořil o dialogu a vůbec se nezmínil o otázce vlastnictví. Zajímavé je, že právě byl ve Velké Británii a řekl, že o víkendu několikrát mluvil s Donaldem Trumpem. Mnozí si myslí, že to byl Nigel Farage, kdo mluvil s Mikem Johnsonem o Chagosových ostrovech, což vedlo k tomu, že se o víkendu do této záležitosti vložil i Donald Trump. Musím říct, že to také vedlo k tomu, že mnoho britských zdrojů, se kterými mluvím, bylo velmi šokováno tím, co z USA slyšeli. Od Donalda Trumpa.
Moderátorka: Anoushko, moc děkuji. Nyní se k nám z Roskilde v Dánsku připojil dánský poslanec Rasmus Jarlov, který je předsedou výboru pro obranu. Rasmusi Jarlove, Donald Trump ustoupil od vojenské akce, ale stále říká, že chce Grónsko. Je to pro vás tedy určitá úleva, že?
Rasmus Jarlov: Ano, je dobré, že se vyjasnilo, že vojenská akce nepřichází v úvahu. A teď budeme s Američany jednat, abychom zjistili, co pro ně můžeme v Grónsku udělat, protože nic nechceme víc, než jim pomoci s jejich bezpečnostními obavami. Ne zcela souhlasíme s tím, co se říká o tom, že Čína se chystá převzít Grónsko, protože jsme tam Čínu neviděli. Nemají tam nic. V okolí Grónska nebyla žádná čínská válečná loď už 10 let. Takže některá z těchto tvrzení jsou trochu přehnaná, ale zcela souhlasíme s tím, že musíme být schopni sledovat vše, co se tam děje, a proto jsme v posledních letech investovali značné prostředky do obrany Grónska.
No, Donald Trump vás vykresluje jako někoho, komu na Grónsku vlastně moc nezáleží. Říká, že Dánsko je nevděčné vůči USA a že Dánové ani nejezdí do Grónska. Byl jste tam někdy?
Rasmus Jarlov: Byl jsem tam asi dvacetkrát. Ano, samozřejmě, že nám na Grónsku velmi záleží a Gróňanům velmi záleží na Dánsku. Čtvrtina z nich žije v Dánsku. Jsou dánskými občany. Mluví dánsky a také svým místním jazykem. A jsou s Dánskem už 650 let, tedy asi 100 let před Kolumbem. Takže nám na Grónsku velmi záleží, a proto ho také neprodáme. To je vyloučené. Ale dveře jsou otevřené pro americké angažmá tam nahoře, jak jen budou chtít.
No, pojďme si promluvit o tom, co se stane za těmi dveřmi, pokud na ně USA budou tlačit. Víte, lídr strany Reform UK ve Velké Británii Nigel Farage řekl, že svět by byl bezpečnější, kdyby Grónsko patřilo USA. Má větší vojenská síla smysl pro ochranu Grónska před ruským nebo čínským expanzionismem?
Rasmus Jarlov: Rozhodně ne. Fungovalo to velmi dobře, když Grónsko ovládalo Dánsko. Udrželo to relativně nízké napětí v této oblasti. Dánsko je dostatečně velké, aby grónskou společnost zásobovalo vším, co potřebuje. Rozumíme jim a máme s nimi úzké vztahy. V tom jsme mnohem lepší, než by kdy mohly být USA. Jsme dostatečně malí, abychom nepředstavovali hrozbu pro velké mocnosti, ale poskytli jsme Američanům přístup, který potřebují, aby mohli v Grónsku rozšiřovat nebo omezovat své aktivity, jak se jim zlíbí. Funguje to ale opravdu dobře. A Čínu a Rusko jsme z Grónska úplně vyloučili. Nic tam nevlastní. Nemají tam žádné aktivity. Nedochází tam k těžbě. Nemají tam konzulát. Nechci říkat, že je těžké najít v Grónsku dokonce i čínskou restauraci. Tak moc jsme Čínu vyloučili. A vlastní větší procento Spojených států než Grónska. Takže nehrozí žádná bezprostřední čínská hrozba a budeme je i nadále držet mimo, protože rozhodně nechceme, aby Grónsko padlo do rukou Ruska a Číny, ale to se nestane.
Takže invaze je nyní mimo hru. Co můžete USA nabídnout? Čím je můžete nějakým způsobem nalákat?
Rasmus Jarlov: Jsme ochotni jednat o většině věcí. Dvě věci, které se často zmiňují, jsou bezpečnost. A pokud Američané chtějí otevřít další základnu, mohou to udělat. Dříve měli v Grónsku asi 30 základen. Nyní je zcela omezili. Zůstala jim pouze jedna základna a pouze 1 %, 150 vojáků z 15 000, které měli dříve. To je jedna věc. Mohou to rozšířit, jak budou chtít. V Grónsku jsou vlastně města duchů, která bývala americkými základnami. Přistávací dráhy tam stále jsou. Budovy tam stále jsou. Mohou se tam hned nastěhovat. Musí jen trochu vymalovat budovy, ale je pro ně velmi snadné znovu rozšířit svou přítomnost. Druhou věcí jsou nerostné suroviny. O tom se hodně mluví. A tady je důležité říci, že zastánci grónské politiky hledají mezinárodní investory už desítky let, ale žádné nenašli. Pokud však Američané budou ochotni investovat peníze do těžby nerostných surovin v Grónsku, což je kvůli velmi drsným arktickým podmínkám nákladné, nemusí to být vždy nejlepší obchodní případ, ale z strategických důvodů to určitě stojí za to. Jsou velmi vítáni. A nemyslím si, že by to bylo něco, co by mohlo něco zničit.
Ano, mohli by nakonec zkazit celý den. Ale Rasmus Yala, moc děkuji, že jste se k nám připojil.
Děkuji.
Sir Keir Starmer se rozhodl zůstat v Dolní sněmovně, a nejel do Davosu. Kritizoval Donalda Trumpa za to, že vyvíjí tlak na Spojené království, aby zmírnilo svůj odpor proti jeho snaze převzít Grónsko. Náš politický redaktor Gary Gibbon je nyní ve Westminsteru. Gary.
Reportér: Ano, je trochu záhadné, že Keir Starmer, který hodně cestuje, nebyl v Davosu. Myslím, že to je pravděpodobně proto, že mu tam nemohli zaručit osobní setkání s Donaldem Trumpem. A to by bylo dvojnásobně trapné, kdyby tam jel a Nigel Farage by se s ním setkal. Teď je tam taky. Jak říkáte, zůstal tady kvůli parlamentním interpelacím. V pondělí už trochu přiostřil rétoriku vůči Donaldu Trumpovi, když řekl, že jeho hrozba uvalením cel na země, které vyslaly vojáky na Grónsko, je špatná. Dnes ji ještě více přiostřil. Zpochybnil také motivy Donalda Trumpa, který použil Chagosovy ostrovy proti Británii. Řekl, že jde o dohodu, která zachovává americkou základnu v Diego Garcia tím, že suverenitu přenechává Mauriciu. Tuto dohodu podepsal Donald Trump a on se proti ní nyní staví pouze proto, aby na Starmera vyvinul tlak Takto reagoval premiér, kdyžšéfka Konzervativní strany Kemi Badenoch spojila tyto dvě otázky.
Badenoch: Souhlasí premiér s tím, že stejně jako obyvatelé Grónska by měli rozhodovat o své vlastní budoucnosti, tak by měli i obyvatelé Chagoských ostrovů?
Starmer: Prezident Trump včera použil slova o Chagoských ostrovech, která se lišila od jeho předchozích slov přivítání a podpory, když jsem se s ním setkal v Bílém domě. Včera použil tato slova s jasným úmyslem vyvinout tlak na mě a Británii v souvislosti s mými hodnotami a zásadami ohledně budoucnosti Grónska.
Pane předsedo, ona chce, abych ustoupil ze svého postoje, ale to neudělám. Vzhledem k tomu, že toto byl Trumpův výslovný záměr, mě překvapuje, že se k němu připojila i šéfka opozice.
Reportér: Poslanci labouristické strany zaznamenali toto zpřísnění tónu a řada z nich uvedla, že se jim to vlastně docela líbilo. A v úřadě premiéra panuje jistá škodolibost, že Kemi Badenochová podle nich spadla do pasti, kterou pro ni nastražili.
Logika mírnějšího veřejného projevu Keira Starmera ve srovnání s některými jinými lídry vůči Donaldu Trumpovi spočívá v tom, že si myslí, že pokud budete používat ostřejší jazyk, může to mít určité důsledky. A my čekáme, jaké ty důsledky budou.
