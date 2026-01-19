Írán varuje, že útok na Chameneího by byl vyhlášením války
19. 1. 2026
Prezident vydává varování uprostřed spekulací, že Donald Trump plánuje zavraždit nebo sesadit íránského nejvyššího vůdce
Íránský prezident Masoud Pezeškian v neděli varoval, že jakýkoli útok na nejvyššího vůdce země, ajatolláha Alího Chameneího, by byl vyhlášením války.
V zjevné reakci na spekulace, že Donald Trump zvažuje pokus o atentát nebo odstranění Chameneího, Pezeškian v příspěvku na X uvedl: „Útok na velkého vůdce naší země je rovnocenný totální válce s íránským národem.“
Íránský prezident také obvinil USA z protestů, které v posledních dvou týdnech otřásly Íránem a vedly k tisícům úmrtí mezi demonstranty.
„Pokud jsou v životech drahých obyvatel Íránu těžkosti a omezení, jednou z hlavních příčin je dlouhodobé nepřátelství a nelidské sankce uvalené vládou USA a jejími spojenci,“ uvedl Pezeškian.
Trump v sobotním rozhovoru pro Politico vyzval k ukončení téměř 40leté vlády Chameneího a označil ho za „nemocného muže, který by měl řádně vládnout své zemi a přestat zabíjet lidi“.
Poslední vlna nepokojů v Íránu začala 28. prosince, kdy se z Teheránu do měst po celé zemi rozšířila všeobecná zloba nad rostoucí inflací, propadem měny a ekonomickými obtížemi, což rychle proměnilo demonstrace proti životním nákladům v rozsáhlé protivládní protesty požadující změnu režimu.
Vzhledem k sílícímu hnutí reagovaly íránské úřady 8. ledna téměř úplným odpojením internetových a telefonních služeb, čímž přerušily většinu globálního připojení ve snaze potlačit komunikaci, zamlžit rozsah nepokojů a potlačit nezávislé zpravodajství, což mnoho Íránců izolovalo od vnějšího světa.
Minulé úterý Trump vyzval Íránce, aby pokračovali v protestech a „převzali své instituce“, a řekl jim, že „pomoc je na cestě“, zatímco se množily zprávy, že útok na Írán je na spadnutí.
Ve středu se USA přiblížily k zahájení vojenských úderů na Írán, ale nakonec ustoupily, protože Trump se rozhodl pozastavit akci kvůli rostoucímu regionálnímu a diplomatickému tlaku.
Americký zpravodajský web Axios informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval Trumpa, že Izrael není připraven na íránskou odvetu, a zpochybnil účinnost amerického úderu. Podle Axiosu vyzval k zdrženlivosti také saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán, který poukázal na rizika pro regionální stabilitu.
„Bylo to opravdu těsné,“ řekl americký úředník Axiosu a dodal, že rozkaz k útoku nikdy nepřišel.
V pátečním příspěvku na sociálních médiích Trump poděkoval teheránským vůdcům a prohlásil, že zrušili plánované popravy 800 lidí, včetně 26letého Erfana Soltaniho, prvního íránského protestujícího od začátku nepokojů, který byl odsouzen k smrti.
Soltani, zaměstnanec obchodu s oděvy, byl zatčen v Karaj, městě severozápadně od Teheránu, poté, co se zúčastnil protestů, a podle lidskoprávních organizací měl být popraven ve středu. Od jeho zatčení měla jeho rodina jen málo informací o jeho stavu, kromě krátké, naplánované návštěvy před jeho očekávanou popravou.
O víkendu mohla Soltaniho rodina navštívit a ověřit, že je naživu. „Jsem ráda, že můj bratranec Erfan je naživu,“ řekla Soltaniho sestřenice Somayeh, která žije v Německu. „Mám však obavy, protože jsem dostala zprávu, že byl během vazby mučen a dosud mu nebyla poskytnuta lékařská péče.
„Apeluji na mezinárodní společenství, aby věnovalo pozornost podmínkám jeho zadržení. Apeluji také na evropské politiky, aby se ujali jeho případu a požadovali pro Erfana lékařskou pomoc. Jsem také hluboce znepokojen osudem tisíců dalších protestujících, kteří jsou ve vazbě.“
Při protestech v Íránu bylo zabito nejméně 5 000 lidí, včetně asi 500 příslušníků bezpečnostních složek, uvedl v neděli íránský představitel v regionu s odvoláním na ověřené údaje a obvinil „teroristy a ozbrojené výtržníky“ z zabíjení „nevinných Íránců“.
Ve čtvrtečním projevu Chameneí poprvé přiznal, že byly zabity tisíce lidí, „někteří nelidským, barbarským způsobem“. Za počet obětí vinil USA, ostře kritizoval Trumpa, kterého nazval „zločincem“ za jeho podporu demonstrací, a vyzval k přísnému potrestání demonstrantů.
