Milion chvilek pro demokracii: Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru
19. 1. 2026
Milí a vzácní přátelé,
Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru a teď nám bude vládnout. Svět nekončí. A nekončí ani demokracie v České republice, byť je některými skutečnostmi ohrožena a poškozována.
👉 Ministr obrany nemůže říct, že je Rusko agresor, aniž by mu zalepili pusu.
👉
Ministr zemědělství v minulosti vyplácel miliardové dotace pro Agrofert
a ještě nedávno stál v čele organizace, která za něj lobbovala.
👉 Vládní zmocněnec pro překračování pravidel, rasistické výroky a hloupé výmluvy, který se bude snažit vést ministerstvo, jež mu nepřísluší.
👉 Předseda poslanecké sněmovny útočící na skupiny občanů a otevřeně papouškující kremelskou propagandu.
A jako bonus premiér, který veřejně hlásá, že se nenechá vydat soudu.
Jako vážně? Máme pro pana Babiše novinku!
V demokracii nikdo nestojí nad zákonem. Ani premiér.
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží
Vzkaz premiérovi a jeho nové vládě
Pane premiére, vážení členové vlády, náš vzkaz je jednoduchý a férový:
Byli jste zvoleni a máte právo vládnout.
Nemyslete si však, že máte bianco šek dělat si cokoliv.
Přísahali jste věrnost České republice.
Přísahali jste, že nezneužijete moc pro svůj prospěch.
I pro vás platí základní demokratická pravidla!
Pokud budete respektovat základní pravidla a hodnoty, na kterých stojí náš stát, nemusí tu být v příštích letech ani JEDEN JEDINÝ PROTEST.
Pokud ale budete zneužívat svěřenou moc pro vlastní kšefty, pokud budete obcházet pravidla, ničit demokratické instituce, pohrdat soudy či ohrožovat bezpečnost České republiky - nemyslete si, že k tomu budeme mlčet!
Nebudeme.
Jsme hrdými občany této země.
Chceme žít a vychovávat děti v zemi, kde se cení pravdivost, laskavost a odvaha – nikoli lhaní, strašení, siláctví, pokrytectví a cynismus.
Chceme žít v zemi, která chápe, že bude buď součástí silné a jednotné Evropy – anebo si nás naporcují velmoci jako USA, Rusko či Čína.
Chceme žít v zemi, která si dokáže uhájit svobodu, důstojnost a bezpečnou budoucnost.
A jsme připraveni pro to také něco udělat.
Budeme pozorně sledovat vaše kroky.
Budeme je veřejně pojmenovávat.
A pokud to bude třeba, budeme to dělat opravdu hlasitě.
Dostali jste mandát sloužit České republice a jejím občanům, nikoli nás prodávat oligarchům - ať už těm českým, ruským či americkým.
My se vás nebojíme.
My jsme připraveni.
Tak se ukažte.
Přátelé, píšete nám: jak poznáme, že je čas znovu se ozvat?
To je důležitá otázka. Protesty nejsou cílem samy o sobě. Jsou krajním nástrojem občanské sebeobrany. Nemůžeme reagovat na každé plácnutí pana Okamury či Rajchla, to bychom byli v ulicích každý týden.
Buďme však připraveni se důrazně ozvat, pokud:
- přijde pokus o zestátnění veřejnoprávních médií
- přijdou útoky na nezávislost justice, soudů či policie
- přijdou kroky vážně ohrožující bezpečnost a jasné ukotvení ČR v EU a NATO
- přijdou jiné zákony a kroky, jimiž se politici pokusí ochromit nezávislé kontrolní instituce - či uchvátit moc, která jim nenáleží
Co bude první na řadě?
Je zřejmé, že jako první bude na řadě test naší justice, konkrétně otázka, zda spravedlnost v Česku skutečně platí pro každého, anebo zda jsou někteří politici nad zákonem.
Pokud premiér Babiš splní své výhružky a zabrání vydání soudu (čímž si de facto výměnou za pašalíky pro extrémisty koupí vlastní beztrestnost), buďme připraveni se hlasitě ozvat.
Něco takového totiž nelze nechat bez odezvy!
Tento scénář přitom může nastat již v první polovině února.
Počítejte s tím, že pokud se bude schylovat k nejhoršímu, v pravý čas se Vám ozveme.
Je zřejmé, že z naší občanské pozice nemůžeme politiky přinutit chovat se slušně a ctít demokratické principy.
To nejmenší, co však udělat můžeme, je ozvat se, když se děje nepravost, a za žádných okolností nerezignovat.
Na to je v sázce příliš mnoho.
Buďme připraveni a nebojme se
Mílí přátelé, děkujeme, že jste v tom s námi. Vaše aktivita a zapojení ukazují, že demokracie je živá a naše společnost silná. V dnešní globálně nestabilní době je to ještě důležitější než dřív.
Nebojme se. Nejsme na to sami a naše společná síla je velká. Máme dobrého prezidenta, máme Senát, máme silné instituce i občanskou společnost.
Nedáme demokracii bez boje. A ať už bude situace v příštích měsících a letech jakákoli, o jednu zásadní a nadčasovou věc se budeme vždycky moci opřít. O víru, že láska, pravda a odvaha nakonec zvítězí nad lží, strachem a lhostejností.
Pokud pro to my všichni něco uděláme.
Díky a držme si palce do všeho, co přichází.
Srdečně a odhodlaně,
Mikuláš Minář
a celý tým Milionu chvilek pro demokracii
