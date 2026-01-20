Evropa odsuzuje Trumpův „nový kolonialismus“ a krize kolem Grónska sílí
Americký prezident tvrdí, že „není cesty zpět“ od jeho cíle ovládnout arktické území, Emmanuel Macron vede evropský odpor´
Evropští lídři se sjednotili v odsuzování „nového kolonialismu“ Donalda Trumpa a varují, že kontinent stojí na křižovatce, protože americký prezident prohlásil, že od svého cíle ovládnout Grónsko neustoupí.
Po
týdnech agresivních výhrůžek Donalda Trumpa, že zabere tento rozlehlý
arktický ostrov, který je převážně autonomní součástí Dánska,
francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý prohlásil, že dává
přednost „respektu před tyranem“ a „právnímu státu před brutalitou“.
Macron na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku prohlásil, že nyní „není čas na nový imperialismus nebo nový kolonialismus“, a kritizoval „zbytečnou agresivitu“ Trumpova slibu uvalit cla na země, které se postavily proti převzetí Grónska Spojenými státy.
USA se snaží „oslabit a podřídit Evropu“ tím, že požadují „maximální ústupky“ a uvalují cla, která jsou „zásadně nepřijatelná – tím spíše, když jsou používána jako páka proti územní suverenitě“, řekl Macron, který kvůli očnímu onemocnění má na sobě sluneční brýle.
Trumpův tlak na Grónsko se v posledních týdnech zintenzivnil, když prezident prohlásil, že USA převezmou kontrolu nad rozsáhlým arktickým ostrovem „tak či onak“ a: „Nyní je čas a bude to provedeno!!!“ Očekává se, že ve středu navštíví Davos a pronese projev.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila Trumpovu hrozbu uvalit 10% clo na dovozy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Velké Británie, Nizozemska a Finska, pokud nestáhnou své námitky proti jeho plánům, za „chybu“.
Zdá se, že zpochybnila Trumpovu důvěryhodnost, když také poznamenala, že EU a USA „se v červenci loňského roku dohodly na obchodní dohodě a v politice, stejně jako v podnikání, platí, že dohoda je dohoda. Když si přátelé podají ruce, musí to něco znamenat.“
Evropané, dodala, „považují obyvatele USA nejen za své spojence, ale i za své přátele“. Varovala před propadem vztahů do „spirály úpadku“, ale uvedla, že reakce EU bude v případě nutnosti „neústupná, jednotná a přiměřená“.
Belgický premiér Bart De Wever uvedl, že Evropa se nachází „na křižovatce“ a Trump „překračuje tolik červených čar“, že kontinent se musí postavit na vlastní obranu, jinak „ztratí svou důstojnost... to nejcennější, co v demokracii můžete mít“.
De Wever uvedl, že by „rád potvrdil, že [USA] jsou spojencem, ale musí se chovat jako spojenec“. Osmdesát let atlantismu by mohlo skončit, řekl. „Země NATO vyhrožuje jiné zemi NATO vojenskou invazí.“
Trump v úterý na sociálních médiích napsal, že během telefonátu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem „velmi jasně vyjádřil, že Grónsko je nezbytné pro národní a světovou bezpečnost. Není cesty zpět.“
Zveřejnil AI obrázek sebe sama, amerického viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia, jak vztyčují americkou vlajku vedle nápisu: „Grónsko, území USA od roku 2026.“ 2026“. Další obrázek zobrazoval mapu, na které Kanada a Grónsko byly součástí USA.
Samostatně americký prezident zveřejnil zprávu, kterou mu poslal Macron, který uvedl, že „nerozumí tomu, co děláte v Grónsku“. Americký prezident dříve pohrozil, že uvalí 200% clo na francouzské víno a šampaňské, pokud Macron nepřijme pozvání do jeho „Rady míru“.
Eskalující spor uvrhl obchodní vztahy mezi EU a USA do nového chaosu, což donutilo blok zvážit odvetná opatření a také ohrožuje transatlantickou alianci NATO, která po desetiletí garantovala bezpečnost Západu.
Kanadský premiér Mark Carney, který se právě vrátil z cesty do Pekingu, kde navázal nové partnerství mezi Kanadou a Čínou, v Davosu prohlásil, že „střední mocnosti“ světa musí spolupracovat na budování lepšího světového řádu.
„Zdá se, že každý den nám je připomínáno, že žijeme v éře soupeření velmocí. Že řád založený na pravidlech mizí,“ řekl Carney v projevu, který skončil bouřlivým potleskem.
Carney řekl, že svět čelí „konci příjemné fikce a úsvitu tvrdé geopolitické reality“, ve které velmoci nejsou ničím omezeny. „Víme, že starý řád se nevrátí. Neměli bychom ho oplakávat. Nostalgie není strategie,“ řekl.
Reakce britského premiéra Keira Starmera na Trumpovy výhrůžky Grónsku byla umírněnější než reakce jeho francouzského a kanadského protějšku, ale mírně se odklonila od jeho obvykle velmi opatrného přístupu k americkému prezidentovi.
V úterý řekl svému kabinetu, že americká cla jsou „nesprávným krokem“, zatímco jeho vláda pokračuje v plánech – kritizovaných americkým prezidentem jako „akt velké hlouposti“ – postoupit Chagosovy ostrovy Mauriciu.
Zatímco Starmerova strategie jednání s Trumpem – udržování stabilního přístupu tváří v tvář chaosu, který americký prezident rozpoutal – je doma zpochybňována, zdroje uvádějí, že prozatím má podporu svého kabinetu. „ Nemyslím si, že bychom získali mnoho tím, že bychom útočili jen proto, abychom se na den nebo dva dostali na titulní stránky novin, a přitom způsobili nenapravitelné škody na partnerství, které je pro nás tak důležité,“ uvedl jeden z nich. V rámci snahy o uklidnění vztahů mezi USA a Velkou Británií předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson parlamentu sdělil, že v pondělí „dlouze“ hovořil s Trumpem a že jeho úkolem v Londýně je „pomáhat uklidnit situaci“.
Trump se má zúčastnit setkání WEF s lídry EU, kteří zvažují odvetná opatření, která by mohla zahrnovat balíček cel na americké dovozy v hodnotě 93 miliard eur, který byl na šest měsíců pozastaven.
Další možností je „nástroj proti nátlaku“ (ACI) bloku, který nikdy nebyl použit, ale omezil by přístup USA k veřejným zakázkám, investicím nebo bankovním aktivitám a omezil by obchod se službami, včetně digitálních služeb.
Bart De Wever, belgický premiér, řekl, že 80 let atlantismu by mohlo skončit.
Vysocí poslanci Evropského parlamentu ve výboru pro mezinárodní obchod by měli ve středu oznámit formální pozastavení ratifikace obchodní dohody mezi EU a USA uzavřené v červenci, poté co se na tom dohodly největší politické skupiny, uvedl zdroj z Evropského parlamentu.
Americký ministr financí Scott Bessent však uvedl, že vztahy USA s Evropou jsou silné, a vyzval partnery, aby „se zhluboka nadechli“ a nechali napětí kolem Grónska „vyprchat“.
Bessent uvedl, že řešení se najde a evropská „hysterie“ je neopodstatněná. „Uplynulo 48 hodin. Uklidněte se a relaxujte,“ řekl. „Jsem přesvědčen, že lídři nebudou eskalovat a že se vše vyřeší způsobem, který bude pro všechny velmi dobrý.“
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v hlavním městě Nuuk uvedl, že použití vojenské síly je „nepravděpodobné“, ale možné. „Grónsko je součástí NATO a pokud dojde k eskalaci, bude to mít důsledky pro vnější svět,“ řekl.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová v dánském parlamentu řekla, že „to nejhorší nás možná teprve čeká“. Frederiksenová dodala, že její země „nikdy neusilovala o konflikt. Vždy jsme usilovali o spolupráci.“
Trump opakovaně prohlásil, že USA musí převzít kontrolu nad Grónskem z důvodu „národní bezpečnosti“, a to navzdory tomu, že USA již mají na ostrově vojenskou základnu a bilaterální dohodu s Dánskem, která jim umožňuje masivně rozšířit svou přítomnost v této oblasti.
Von der Leyenová ve svém projevu uvedla, že EU pracuje na balíčku opatření pro bezpečnost Arktidy založeném na grónské a dánské suverenitě, velkém nárůstu investic v Grónsku a spolupráci s USA v této oblasti.
Dánská veřejnoprávní televize TV2 informovala, že v úterý přistálo v Grónsku 58 dánských vojáků, kteří se připojili k asi 60 dalším, kteří byli vysláni dříve na mezinárodní vojenské cvičení Operation Arctic Endurance.
Evropští lídři zvažují zřízení trvalejší vojenské přítomnosti na severu, aby pomohli zajistit bezpečnost v arktické oblasti, což je klíčový požadavek USA, uvedl švédský ministr obrany Pål Jonson.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy uvedl, že nemá v plánu cestovat do Davosu, ale mohl by své plány změnit, pokud jeho delegace a američtí představitelé dosáhnou průlomu v mírových snahách o ukončení války v jeho zemi.
