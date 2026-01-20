Robert Reich: Grónsko?
20. 1. 2026
Monty Pythoni by si to užívali!
Přátelé,
Mohl by to být skeč Monty Pythonů z doby před čtyřiceti lety: Šílený americký prezident požaduje Nobelovu cenu míru (kterou zpočátku píše jako „Noblovu“), poté, co přejmenoval Ministerstvo obrany na Ministerstvo války a násilím unesl prezidenta jedné latinskoamerické země.
Když cenu nedostane, prohlásí, že již není zastáncem míru, a rozhodne se napadnout Grónsko. Když ho Grónsko odmítne a Dánsko a Evropa začnou protestovat, rozzuří se, zvýší cla na evropské zboží (což jsou ve skutečnosti dovozní daně, které Američanům přijdou draho) a vyhrožuje NATO válkou. Prezident Ruska je nadšený.
Nechápete to? Eric Idle hraje amerického prezidenta – namyšleného a naprosto šíleného. John Cleese je nešťastný latinskoamerický prezident, který je unesen. Terry Gilliam je nevěřícná hlava Grónska. Terry Jones hraje spravedlivého vůdce Dánska a Michael Palin bláznivého, ale triumfálního prezidenta Ruska.
Tým Monty Pythonů byl tak vtipný, protože vymýšlel naprosto absurdní situace, zacházel s nimi s kamennou vážností a dotahoval je až na samou hranici.
Ale tato konkrétní situace není vtipná. Ve skutečnosti se odehrává. A Trump je skutečně, tragicky a děsivě mimo.
