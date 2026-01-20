Trumpův první rok zpět v úřadu: americký prezident zvyšuje tlak na spojence
20. 1. 2026
Prezident Donald Trump oslavuje svůj první rok zpět v Bílém domě rozšířením prezidentských pravomocí a přetvořením vztahů mezi Spojenými státy a ostatním světem.
79letý republikán spojil své úsilí o získání kontroly nad Grónskem se svým neúspěchem v získání Nobelovy ceny míru a prohlásil, že již nemyslí „čistě na mír“, spor o Grónsko hrozí znovu roznítit obchodní válku s Evropou.
Kanadský premiér prohlásil, že je rozhodně proti hrozbám USA uvalit cla na Grónsko
Mark Carney říká, že USA by měly v otázkách bezpečnosti v Arktidě upřednostňovat spolupráci před hrozbami, ačkoli Trump často odmítá výzvy k větší koordinaci a trvá na tom, že USA musí Grónsko „vlastnit“.
„Kanada je silně proti clům na Grónsko a vyzývá k cíleným rozhovorům, abychom dosáhli našich společných cílů v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktidě,“ řekl premiér Carney před publikem v Davosu.
Kalifornský guvernér říká, že evropští spojenci musí „projevit odvahu“ vůči Trumpovi
Guvernér Gavin Newsom, který se profiluje jako možný demokratický prezidentský kandidát a protivník Trumpa, uvedl, že evropští lídři by měli zaujmout pevný postoj vůči Trumpovi, místo aby se snažili uspokojit jeho požadavky.
„Doufám, že lidé chápou, jak ubohé je jejich vystupování na světové scéně. Z amerického pohledu je to přinejmenším trapné,“ řekl Newsom.
„Evropané by se měli sami rozhodnout, co udělají, ale jedno, co dělat nemohou, je to, co dělali dosud. A oni se nechali zmanipulovat. Tenhle chlap [Trump] si s lidmi hraje jako s hlupáky a je to trapné.“
Americký obchodní zástupce Greer říká, že „Trump možná připravuje půdu“ hrozbou cel ohledně Grónska
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku se americký obchodní zástupce Jamieson Greer vyjádřil k Trumpovým hrozbám, že použije cla jako vyjednávací taktiku v rámci svých pokusů o získání Grónska.
„Trump možná připravuje půdu pro jednání o Grónsku,“ řekl Greer.
Trump v sobotu oznámil, že USA uvalí cla na osm evropských zemí, pokud nepodpoří plán USA na koupi Grónska. Podle Trumpova návrhu by cla začala 1. února na 10 procentech a do 1. června by vzrostla na 25 procent. Prezidentův výzva přichází v době, kdy se blíží rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které by mohlo určit zákonnost Trumpových cel.
„Existují i jiné celní nástroje, pokud Nejvyšší soud USA zruší cla podle zákona IEEPA [International Emergency Economic Powers Act], ale tato cla [IEEPA] jsou pro situaci, ve které se USA nacházejí, nejvhodnější.“
Nejvyšší soud USA vydal v úterý tři rozhodnutí, ale žádné z nich se netýkalo Trumpových cel.
Organizace na ochranu lidských práv konstatuj, že během druhého funkčního období Trumpa dochází k „erozi lidských práv“
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International zveřejnila zprávu o prvním roce druhého funkčního období Trumpa, ve které uvádí, že jeho administrativa útočí na právní stát a podkopává lidská práva v USA i v zahraničí.
„Všichni jsme svědky nebezpečného vývoje za prezidenta Trumpa, který již vedl k ohrožení lidských práv,“ uvedl ve svém prohlášení Paul O'Brien, výkonný ředitel Amnesty International USA.
„Tím, že porušuje normy a soustřeďuje moc, se administrativa snaží znemožnit, aby ji kdokoli mohl volat k odpovědnosti.“
Nejvyšší soud opět nerozhodl o Trumpových clech
Nejvyšší soud USA opět ušetřil Trumpa toho, co by mohlo být významnou překážkou pro jeho politický program.
Nejvyšší soud opět nevydal rozhodnutí o tom, co Trump nazývá „vzájemnými cly“, které uplatnil na základě mimořádných pravomocí s tvrzením, že nespravedlivé obchodní dohody s jinými zeměmi podkopávají národní bezpečnost USA.
Nižší soud Trumpovo odůvodnění zamítl a rozsáhlá cla označil za nelegální. Očekává se, že Nejvyšší soud v této věci brzy rozhodne.
Tento případ je považován za jeden z nejdůležitějších v Trumpově druhém funkčním období a mohl by být významným ukazatelem toho, jak soudci vnímají Trumpova tvrzení o rozsáhlé prezidentské moci.
Bílý dům sdílí fotografii Trumpa, jak vztyčuje americkou vlajku v Grónsku
Bílý dům zveřejnil na sociálních médiích fotografii, na které Trump vztyčuje americkou vlajku na Grónsku a prohlašuje jej za území USA. Na fotografii je spolu s ním Vance a Rubio a cedule s nápisem „Grónsko – území USA. Založeno 2026“.
Navzdory rostoucímu znepokojení evropských spojenců Trumpova administrativa nadále trvá na tom, že USA budou „vlastnit“ toto samosprávné dánské území.
„Vítězství za vítězstvím“: Americké ministerstvo zahraničí chválí Trumpovu transformaci zahraniční politiky
Ministerstvo zahraničí, orgán pověřený dohledem nad zahraniční politikou USA, podrobně popsalo úsilí Trumpovy administrativy v uplynulém roce o transformaci postavení USA na globální scéně. Tyto kroky označilo za „vítězství za vítězstvím pro americký lid“, i když kritici varují před stále izolovanějším a ostřejším přístupem Washingtonu.
Mezi nejdůležitějšími body ministerstvo uvedlo Trumpovo označení latinskoamerických drogových kartelů za „zahraniční teroristické organizace“, což položilo základ pro Trumpův militaristický přístup k regionu a únos venezuelského vůdce Nicoláse Madura Spojenými státy.
Upozornilo na plošné pozastavení zpracování víz pro 75 zemí, což bylo označeno za největší omezení legální imigrace do USA v historii.
Ministerstvo také zdůraznilo Trumpovo úsilí o transformaci zahraniční pomoci, v jehož rámci administrativa zrušila agenturu USAID, snížila globální financování o miliardy dolarů a vystoupila z desítek mezinárodních organizací a smluv.
Ministerstvo také uvítalo symbolické přejmenování již prakticky nefunkčního United States Institute of Peace na Donald J Trump United States Institute of Peace.
Předseda americké Sněmovny reprezentantů Johnson britskému parlamentu sdělil, že se snaží „uklidnit vody“
Nejvyšší republikán v americké Sněmovně reprezentantů řekl britským zákonodárcům, že jeho úkolem je „uklidnit vody“, i když Trump rozpoutal svou nejnovější kritiku proti dlouholetému spojenci.
V projevu před britským parlamentem Mike Johnson řekl, že USA a Spojené království „vždy dokázaly klidně překonávat naše rozdíly jako přátelé. Budeme v tom pokračovat.“
Toto prohlášení přišlo jen několik hodin poté, co Trump odsoudil rozhodnutí Velké Británie předat Chagosovy ostrovy Mauriciu, a v době, kdy Trump pokračoval ve své nátlakové kampani za získání Grónska.
Johnson, který se během druhého funkčního období prezidenta držel Trumpových prohlášení, si také udělal čas na obhajobu Trumpových činů.
„Je zřejmé, že prezident Trump bere vážně moderní a dynamické hrozby, které Čína a Rusko představují pro naši globální bezpečnost, zejména v posledních několika dnech, kdy se to týká Arktidy,“ řekl.
Johnson byl pozván do parlamentu předsedou Dolní sněmovny Lindsayem Hoylem v rámci oslav 250 let nezávislosti USA.
Imigrace během prvního roku Trumpova funkčního období
Trump během svého prvního roku ve funkci prosazoval masové deportace a zároveň výrazně omezil legální imigrační cesty.
Přestože se v celé zemi zvýšila imigrační kontrola, Trumpova administrativa dosud uvedla, že deportovala 605 000 lidí, což je méně než 650 000 během posledního celého roku Bidenova funkčního období.
Zatímco počet zadržených imigrantů vzrostl na historicky nejvyšší úroveň, odborníci připisují nárůst zadržování, ale relativně statický počet deportací, právům jednotlivců napadnout své deportace, což často vede k zdlouhavým soudním řízením.
