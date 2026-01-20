Landovský neví, že když volí Trumpa, volí Putina
20. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
„Je to těžké a pro někoho kvůli osobním antipatiím nemožné, ale mezi Trumpem, Putinem a Si Ťin-pchingem volím Trumpa. Nejde o osobní sympatie, ale o to, jak se dnes žije lidem v Rusku, Číně a USA. Skutečná otázka však zní, jak zařídit, aby se udržel evropský způsob života, který je mi – přes všechny chyby posledních desetiletí – stále nejbližší. Někdo chce v Evropě skanzen, já bych radši šinkansen. Ale pokud se soustředíme na ekonomickou prosperitu, dokončení společného trhu, bezpečnost a ochranu vnějších hranic EU před nelegální migrací, tak chybu neuděláme.“
Je si pan Landovský vědom, že pan Trump dělá vše pro to, aby v Evropě vládla krajní pravice? Jsou podle pana Landovského tou prosperitou, zárukou společného trhu a bezpečnosti lidé jako Orbán, Fico, Babiš? Přál by si pan Landovský nástup AfD v Německu? To byla jistě prosperita jak bič. A nic jiného si Trumpova administrativa nepřeje. Všiml si pan Landovský, že ministr zahraničí Ruské federace Lavrov pochválil nástup „zdravých sil“ v Česku, Německu, Francii?
Osobně musím říci, že Trump mě děsí nikoli tím, že by mi nebyl sympatický. Možná mi osobně i dokonce v lecčems sympatický je, tedy jako člověk. Trump mě děsí proto, že se bojím o demokracii a svůj život.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-rok-trumpa-brutalne-jednoduchy-prezident-proc-mu-evropane-nerozumi-296787
