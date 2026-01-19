Channel 4 News: Íránci dál demonstrují po celém světě
19. 1. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 18. ledna 2026: Podle oficiálních zdrojů bylo při protestech v Íránu potvrzeno nejméně 5 000 mrtvých, ale jiné mediální zprávy uvádějí, že skutečný počet je více než třikrát vyšší. Režim zavedl na posledních 10 dní téměř úplný výpadek internetu, takže není možné nezávisle ověřit, kolik lidí bylo zabito nebo zadrženo. Minnie Stevensonová přináší reportáž:
"Vím, že všichni Íránci mimo Írán i uvnitř Íránu chtějí svobodu. V Íránu mě mnohokrát zastavili představitelé režimu a říkali mi, co mám dělat, například jak se mám oblékat. Snaží se tedy kontrolovat naše rozhodnutí. Jsme nová generace a nejsme spokojeni. Už je nechceme."
"Chceme svého krále. Chceme krále Rezu Fahlavího. Vrátíme se do Íránu a uděláme Írán znovu velkým."
"Narodili jsme se v Íránu. Museli jsme z Íránu uprchnout. Byli tak krutí po 47 let, ale jejich krutost dosáhla vrcholu a lidé prostě chtějí svobodu."
Reportérka: V Íránu jsou demonstrace největší výzvou pro režim od islámské revoluce v roce 1979. Mnozí z těch, kteří byli zabiti, se tehdy ještě ani nenarodili. Většina z nich byla pravděpodobně mladší 30 let. Včera poprvé nejvyšší íránský vůdce přiznal, že od začátku protestů před třemi týdny byly zabity tisíce lidí.
Khameneí: Byli to emocionální mladí lidé a teenageři, kteří se dopustili činů, které neměli. Zapletli se do lumpáren, které neměli páchat. Byli to pěšáci.
Reportérka: Pěšáci pro USA, tvrdí režim. Donald Trump pohrozil, že podnikne kroky.
Trump: Pokud začnou zabíjet lidi jako v minulosti, myslím, že budou velmi tvrdě zasaženi Spojenými státy.
Reportérka: Poté, co oznámil 25% cla na všechny země obchodující s Íránem, se prezident Trump nyní zdá být přesvědčen, že jeho práce je hotová.
Trump: Včera naplánovali přes 800 poprav oběšením. Nikoho nepověsili, popravy byly zrušeny. To mělo velký dopad.
Reportérka:
Írán je možná offline, ale svět jej sleduje.
* * *
Moderátorka: v Grónsku, co si myslíte, že se stane dál?
Reportérka Lindsay Hilsum: No, v úterý americký Nejvyšší soud rozhodne, zda jsou Trumpova cla legální, nebo ne. To by mohlo mít velký dopad na cla, která podle svých slov hodlá uvalit na Evropu, včetně Velké Británie. Mark Rutte, generální tajemník NATO, hovořil s Trumpem o Grónsku a podle svých slov se s ním setká v Davosu. Myslím, že v Davosu bude probíhat mnoho rozhovorů. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson je tento týden v Londýně. Zítra se setká s britským premiérem. Je to člověk, který není zcela nakloněn této agresi vůči Grónsku. Uvidíme, zda některá z těchto schůzek a rozhodnutí ovlivní prezidenta Trumpa.
Moderátorka: Jde jen o Trumpovu vyjednávací taktiku, což lidé říkají a někteří doufají?
Reportérka: Nemyslím si, že jde jen o vyjednávací taktiku. Ale pak si samozřejmě vzpomeneme na Taco. Trump vždycky vycouvá. To říkají někteří lidé. A v americkém systému je proti jeho politice vůči Grónsku velká opozice.
