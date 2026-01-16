Německo: Předsedkyně Bundestagu prosazuje bezpečnostní změny
Předsedkyně Bundestagu, dolní komory německého parlamentu, upozornila na bezpečnostní obavy, které ohrožují jádro německé demokracie.
V dopise zaslaném v prosinci, který DW viděla, prezidentka Bundestagu Julia Klöckner vyzvala vedoucí parlamentních skupin, aby přijali "naléhavá" opatření, přičemž nastínila tři oblasti: drony, policejní pravomoci a nová pravidla pro parlamentní personál.
Tento vzácný zásah naznačuje rostoucí obavy z bezpečnostních slabin Bundestagu.
Prověrky minulosti
V nejkontroverznějším ze svých návrhů předsedkyně Bundestagu uvedla, že chce přísněji zakročit proti pracovním místům pro asistenty, kteří neprojdou bezpečnostními prověrkami.
"Zaměstnanci poslanců, kteří neprojdou kontrolou spolehlivosti a z bezpečnostních důvodů jim je odepřen přístup do Bundestagu nebo jeho IT systémů, by již neměli být financováni z veřejných prostředků," napsala Klöckner.
Změna by se výrazně dotkla strany Alternativa pro Německo (AfD), která uvedla, že existuje sedm takových případů zaměstnanců, kterým byla odepřena akreditace Bundestagu, ale pracují pro poslance nebo parlamentní skupinu. DW chápe, že dotyční jednotlivci mají úzké vazby na pravicové extremistické sítě nebo zahraniční protivníky Německa.
Bernd Baumann, který vede parlamentní skupinu AfD, řekl, že nápad Klöckner je pokusem "zakázat stranu zadními vrátky".
V květnu 2025 domácí zpravodajské služby označily AfD za pravicový extremismus s argumentem, že názory strany na etnické menšiny a muslimy jsou neslučitelné s ústavou. Tato klasifikace byla pozastavena do doby právního napadení ze strany AfD.
Posílení policie Bundestagu
Předsedkyně Bundestagu také vyzvala zákonodárce, aby pokračovali v plánech na posílení parlamentní policie.
Jak DW již dříve informoval, poslanci se již dlouho obávají, že domácí teroristé a zahraniční špioni mohou snadno získat přístup k parlamentním budovám a citlivým informacím.
V září 2025 byl bývalý poradce politika AfD Maximiliana Kraha odsouzen za špionáž pro Čínu. Ačkoliv Krah nebyl poslancem, když byl asistent zaměstnán, případ upozornil na potřebu důkladnějších prověrek minulosti.
Plán na posílení pravomocí policie Bundestagu se diskutuje již léta. Umožnilo by policii v parlamentu přístup k informacím drženým spolkovou policií a provádět důkladné a rychlé kontroly poslanců, zaměstnanců a hostů. Členové AfD vyjádřili obavy, že posílení policejních pravomocí by mohlo být použito proti nim.
Klöckner vyzvala poslance, aby co nejdříve předložili návrh zákona.
Hrozby dronů Klöckner také vyjádřila obavy z fyzických hrozeb parlamentu. Vyzvala parlamentní strany, aby zajistily, že Říšský sněm, budova v Berlíně, kde se schází dolní komora parlamentu, bude zahrnuta do německých plánů na ochranu před hrozbami dronů.
Pozorování neidentifikovaných dronů způsobila v posledních měsících narušení na mnoha letištích, což přimělo německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta slíbit policii více peněz a pravomocí v boji proti hrozbám dronů.
Klöckner neuvedla podrobnosti o povaze hrozby, kterou drony podle ní představují, pouze že jí záleží na "ochraně našich prostor".
