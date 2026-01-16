Rusko zasáhla rekordní vlna bankrotů
V roce 2024 mělo 25 společností problémy s platbami, v letech 2023–27 a v roce 2022 jich bylo 32. Současně v roce 2025 bylo mezi těmi, které oznámily nesplácení nebo restrukturalizaci dluhových dluhopisů, 36 společností, které byly dříve považovány za spolehlivé. V roce 2024 byly v menšině.
Většina úvěrových událostí (234 případů, tedy 85 %) v roce 2025 byla přímými nespláceními (v hodnotě 15,6 miliardy rublů), zatímco velikost technických nesplácení činila 3,1 miliardy rublů, což za rok vzrostlo 3,8krát. Celkový objem problémových dluhových závazků ruských společností za poslední rok dosáhl 18,1 miliardy rublů (méně než 0,1 % trhu), což je třikrát méně než hodnoty z roku 2024 (57,8 miliardy rublů). V podstatě neplacení dluhopisů oznámily malé a střední firmy s malými emisemi, takže "průměrný šek" nesplácení činil 62 milionů rublů, vyplývá z dat Cbonds.
Hlavním důvodem problémů bylo zvýšení nákladů na refinancování úvěrů: společnosti, které v letech 2020–2021 nahromadily dluhy ve výši 13–15 %, v letech 2024–2025 musely refinancovat ve výši 26–35 %. "Problémy začaly vznikat na konci roku 2024. Nákladné refinancování starých dluhů a nárůst nedoplatků na pohledávkách vedly k peněžním mezerám," řekl Dmitrij Alexandrov, vedoucí analytického výzkumného oddělení ve společnosti AVI Capital.
Ke konci loňského roku výnos na trhu výrazně klesl, ale u dluhopisů s vysokým výnosem stále dosahoval 27,5–29 %. "Ani pokles tržních výnosů na konci roku problém nevyřešil, protože v segmentu dluhopisů s vysokým výnosem zůstávaly sazby přemrštěné a investoři si začali vybírat dlužníky mnohem přísněji," řekl Vladimir Černov, analytik Freedom Finance Global.
Podle odborníka je vlna nesplácení dluhového trhu "velmi pravděpodobná" i v roce 2026 a jejich počet se oproti roku 2025 zvýší o dalších 10–20 % "kvůli setrvačnosti drahého refinancování a zhoršení finanční výkonnosti dlužníků... Riziko se přesouvá z jednotlivých případů na systémové, pravděpodobnost nesplácení většími dlužníky roste a průměrná velikost problémů se může časem zvyšovat," vysvětluje Černov. Denis Gabdullin, ředitel pro bohaté klienty ve společnosti BCS World of Investments, také věří, že "stres se rozšíří" dál, ovlivní větší dlužníky a zvýší "průměrnou šekovou částku" nesplácení.
Kromě problémů s platbami investorům mají firmy rychle rostoucí úvěrovou zátěž v důsledku snížené poptávky a vysoké klíčové sazby. V roce 2024 ruské společnosti zaplatily bankám na úrocích 11,5 bilionu rublů, což je meziročně o 83 % více. A v první polovině roku 2025 jejich úrokové náklady vzrostly o dalších 54 % na 7,5 bilionu rublů, zatímco vyrovnaný zisk v ekonomice klesl za stejné období o 8,4 % na 13,1 bilionu, uvádí Rosstat.
Zdroj v ruštině: ZDE
