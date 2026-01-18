Zatímco Češi řeší Turka, Trump bourá mezinárodní řád
18. 1. 2026
Jak na to poukázal Boris Cvek ve své recenzi nedělních Otázek Václava Moravce, čeští politikové buď řeší neuvěřitelné prkotiny, anebo vážně prosazují nebezpečné pitomosti. Mezitím, zřejmě aniž by to vnímali, se rychle rozkládá mezinárodní řád. Porovnejte s Otázkami Václava Moravce níže citovaný překlad pořadu rozhlasu BBC The World This Weekend, který se vysílal skoro v tutéž dobu.
Moderátor, pořad The World This Weekend, BBC Radio 4, neděle 18. ledna 2026, 13 hodin: Vítejte v pořadu The World This Weeken. Tady je Johnny Diamond. Trump míří do Evropy, Grónsko za dolary, nebo nic. Dokáže Evropa nějak reagovat?
"Tragédií je, že naše taktika v uplynulém roce byla v podstatě submisivní. A submisivita v zásadě vyjadřuje určitou míru akceptace."
Moderátor: Promluvíme si s místopředsedou dánského parlamentu a bývalým velvyslancem USA při OSN, který se k nám připojí živě, zatímco budeme uvažovat o prvním roce druhého Trumpova funkčního období a o světě, který vytvořil.
Při pohledu na svět je každému jasné, že to, co Trump udělal, možná přináší odměnu za riskování. A ten svět, který jsme po roce 1945 a po skončení studené války vytvořili, abychom se pokusili najít způsob řešení problémů prostřednictvím různým komisí, zdá se, že skončil.
Hlasatel: Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhl, aby EU připravila odvetná opatření v reakci na hrozby Donalda Trumpa uvalit další dovozní cla, pokud USA nebudou moci koupit Grónsko od Dánska. Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že prezidentu Trumpovi sdělila, že jeho hrozba je chybou. Zástupci EU se dnes odpoledne scházejí na mimořádném zasedání. Zde vysoká britská ministryně Lisa Nandyová uvedla, že postoj Spojeného království, že o budoucnosti Grónska by měli rozhodovat jeho obyvatelé, je nekompromisní. Náš politický korespondent Harry Farley podává zprávu.
Reportér: Toto může být významný moment pro britskou zahraniční politiku. Sir Keir Starmer se sblížil s prezidentem Trumpem a trvá na tom, že nebude upřednostňovat Evropu nebo Ameriku před druhou stranou. Tato volba by mu však mohla být vnucena, pokud budou tato cla zavedena. Zůstává to v rovině „pokud“, protože vláda doufá, že prezidenta přesvědčí. Lisa Nandyová uvedla, že je nutná dospělá debata s Bílým domem. Jediné, co neuděláme, dodala, je ustoupit z našeho postoje k Grónsku. Ostatní politické strany ve Velké Británii souhlasí s vládou, že výhrůžky Washingtonu jsou nepřijatlené . Přesvědčit prezidenta, aby změnil kurz, však bude zkouškou pro vztah premiéra s Donaldem Trumpem a jeho schopnost využít toho ve prospěch Británie.
Moderátor: Moc děkuji, Alane. Vydírání a zrada – tak dnes ráno popisují dvoje velmi odlišné britské noviny cla uvalená Donaldem Trumpem. Ekonomické sankce – které prezident Trump nijak neskrývá – byly uvaleny na Spojené království a dalších sedm zemí, tedy na demokratické spojence, vojenské partnery, ty, kteří stáli po boku USA, bojovali po jejich boku a byli jimi bráněni v uplynulých osmi desetiletích.
Tato historie se dnes jeví jako bezvýznamná. To, co v pátek mohlo být Trumpovou rétorikou, se v sobotu stalo politikou americké vlády. Pokud nebo dokud Dánsko nepostoupí Grónsko USA. Cla na vývoz z Británie a Evropy do USA budou uvaleny v únoru a poté zvýšeny v červnu. V pátek večer vystoupil Stephen Miller, zástupce šéfa štábu Bílého domu pro politiku, ve Fox News. Vyjádřil se k myšlence, že je zakotveno ve smlouvě, že pokud by USA měly obavy ze strategické blízkosti Grónska k sobě samým a ruským a čínským vojenským a obchodním trasám, mohly by USA posílit Grónsko prakticky podle svého uvážení americkými vojáky a materiálem.
Stephen Miller: Pokud ovládáte území, musíte být schopni ho bránit, zlepšovat a obývat. Dánsko selhalo ve všech těchto ohledech. Chtějí tedy, abychom utratili stovky miliard dolarů na obranu území, které je o 25 procent větší než Aljaška, a to na 100 procent na náklady USA. Ale říkají, že zatímco my to děláme, patří to na 100 procent Dánsku. Je to nespravedlivá dohoda, je to nefér a především je to nefér vůči americkým daňovým poplatníkům, kteří již po generace dotují obranu celé Evropy.
Moderátor: To byl Stephen Miller. Dnes ráno lord MacDonald, bývalý vedoucí britského ministerstva zahraničí, hovořil v pořadu Broadcasting House na Radio 4 a byl velmi otevřený. Řekl, že jde o území a moc, o převod území. Poukázal na nejpravděpodobnější, nebo alespoň nejdiplomatičtější způsob, jak by tato patová situace mohla skončit.
"I kdyby všichni evropští spojenci přišli Grónsku na pomoc, nefungovalo by to. Bylo by totiž naprosto absurdní, kdyby Evropa kvůli Grónsku vstoupila do války se Spojenými státy. To se nesmí stát. Musíme tedy najít jiné řešení. Nákup území je standardní diplomatický postup. A podle mě je to cesta vpřed, vyjednávání s Dány a Gróňany, aby z Američanů vytěžili co nejvíce."
Moderátor: V prohlášení, které právě vydalo osm zemí, na které byla uvalena cla, včetně Velké Británie, různé státy píšou, že plně solidarizují s Dánským královstvím a obyvateli Grónska. Jsou připraveny zapojit se do dialogu založeného na principech suverenity a územní celistvosti, za kterými pevně stojí. Cla, říká osm zemí, hrozby, hrozby cly podkopávají transatlantické vztahy a riskují nebezpečnou sestupnou spirálu. Budeme i nadále jednotní a koordinovaní v naší reakci. Jsme odhodláni hájit naši suverenitu. Toto prohlášení vydaly Spojené království, Francie, Německo, skandinávské země, včetně Dánska a Nizozemska. Lars-Christian Brask je místopředseda dánského parlamentu. Je tu s námi. Dobré odpoledne.
Bývalý úředník, který vedl britské ministerstvo zahraničí, před chvílí jsem přehrál klip, byl dnes ráno docela přímočarý. Myslím tím, že jeho návrh byl, že to skončí tím, že Dánsko prodá Grónsko. Dokážete si představit, že by k tomu došlo za současných okolností nebo za jakýchkoli okolností?
Lars-Christian Brask: Ani jedno. Nemůžete prodat obyvatelstvo. Je to moderní otroctví nebo obchod s otroky a to není cesta, kterou chceme jít. Je to vydírání. Je to situace, kdy přítel, dlouhodobý spojenec, v podstatě vyhrožuje jinému příteli, spojenci, a to prostě nejde.
Moderátor: Musí to být mimořádná doba v Dánsku, v zemi, která, jak bylo zde v posledních dnech zdůrazněno, ochotně poskytla vojáky pro operaci v Afghánistánu a ztratila tam mnoho svých vojáků, a nyní čelí hrozbě ze strany Ameriky.
Lars-Christian Brask: Ano, a také v Iráku. A v poměru k počtu obyvatel jsme ztratili nejvíce vojáků, dánská armáda. A jde o to, že nyní víme, že jde o vlastnictví a Donald Trump chce vlastnit Grónsko. V jiných diskusích se jednalo o přístup americké armády, ale americká armáda již má neomezený přístup do Grónska na základě dohody z roku 1951. Ale posledních několik dní to jakoby smazalo. Jde pouze o pozici. Jde o úplnou a totální kontrolu nad Grónskem. A víte, to nemůžeme dopustit, aby se to stalo Dánskému království. Kdybychom mohli, což nemůžeme, tak bychom Grónsko rozhodně neprodali.
Moderátor: Jeden z britských deníků, který je ideologicky nejblíže Donaldu Trumpovi, používá výraz zrada, zrada NATO ze strany Donalda Trumpa. Cítíte v Dánsku tuto zradu? Použil byste toto slovo?
Lars-Christian Brask: Zrada, rozhodně. Jsme partneři, jsme spojenci. A jak jste řekl, bojovali jsme ve dvou důležitých válkách za Američany a s Američany. Takže v tomto případě je to podvod ze strany přítele a zrada je vhodný výraz. Ale je to také způsob, jakým se to provádí, vydírání, vydírání, které není dobré ani pro americký lid. Je to tedy jakási osobní vendeta prezidenta Trumpa. Víte, pokud prosadí vyšší cla, bude to pro americké spotřebitele a americké korporace znamenat vyšší náklady. A poškodí to důvěru, kredibilitu, reputaci a podkopá to také vztahy v budoucnosti, protože můžete věřit někomu, kdo se tak chová ke spojenci?
Moderátor: To byl Christian Brask, místopředseda dánského parlamentu. Lord MacDonald také v pořadu Broadcasting House řekl, že NATO by vojenský konflikt mezi Evropou a USA nepřežilo. Otázka dnešního rána se týká cel, které jeden spojenec uvalil na druhého, aby získal území. Do jaké míry to mění vzájemné porozumění a instituce, které USA a Evropa sdílejí? Velvyslanec John Bolton je bývalý velvyslanec USA při OSN. Během prvního funkčního období prezidenta Trumpa byl poradcem pro národní bezpečnost. Od té doby se jejich vztahy dramaticky zhoršily. Pan Bolton byl obviněn z nesprávného zacházení s utajovanými dokumenty. Toto obvinění odmítl. Nyní je tady. Pne velvyslanče Boltone, děkujeme vám, že jste se k nám připojil. V nedělním vydání deníku Sunday Telegraph jste to popsal jako pošetilé a v rozporu se základními americkými zájmy. Proč používáte tato slova?
John Bolton: No, myslím si, že je důležité vysvětlit, zejména ve Velké Británii, ale i všem spojencům v NATO, že to, co Trump dělá, je výhradně pro Donalda Trumpa. Jeho myšlení je tak omezené, že se stal posedlý myšlenkou převzít kontrolu nad Grónskem a nezajímá ho, jaké důsledky budou mít jeho činy nebo výroky v jiných oblastech. Zajímá ho, jak to ovlivní jeho. A já jsem silným zastáncem NATO, i když jsem stejně kritický jako každý jiný Američan vůči mnoha zemím NATO, které po desetiletí nevynakládají spravedlivý podíl na obranu. Ale samotná aliance zůstává životaschopná, zůstává životaschopnější nyní v souvislosti s čínskými a ruskými hrozbami v Severním ledovém oceánu, které jsou skutečně slabým místem Evropy a celé aliance NATO. A tak si myslím, že když ostatní členové NATO zvažují své reakce na tento poslední Trumpův skandál, musí se zamyslet, zatnout zuby, jakkoli to může být těžké, a myslet na dlouhodobou perspektivu aliance. Tohle neodráží americké veřejné mínění. A pokud Trump bude pokračovat v tomto směru, opravdu věřím, že nesouhlas v rámci Republikánské strany v Kongresu, který byl první rok zdvořile umlčen, už nebude umlčen. Budeme se tedy snažit vyřešit to uvnitř Spojených států. Ale jak říkám, při zvažování reakcí myslete na dlouhodobou perspektivu aliance.
Moderátor: Nejvýraznějším příkladem je článek 5 smlouvy NATO, slib, že jeden člen přijde na pomoc druhému v případě toho, co podle mě lze spravedlivě nazvat ekonomickou agresí. Má tento článek ještě nějakou hodnotu?
John Bolton: No, stále je velmi, velmi důležitý. V tuto chvíli existuje opravdu jen jedna osoba, která představuje hrozbu pro článek 5, a tou je Donald Trump.
Moderátor: Je to nejdůležitější muž v okolí, že?
John Bolton: Ano, ale musíme se držet dlouhodobé perspektivy. Víte, jedním z hlavních cílů Sovětského svazu během studené války bylo rozdělit alianci NATO. Jedním z důvodů, proč studenou válku prohráli, bylo to, že se jim to nepodařilo. Trump způsobuje neuvěřitelné škody. Nejsem tu, abych ho obhajoval, ale abych řekl, že reakce evropských členů NATO bude v tomto případě klíčová. Aliance může být rozbita. O tom není pochyb. Jen se na tom nechcete podílet.
Moderátor: Pane velvyslanče Johne Boltone, děkuji vám za váš čas. To byl John Bolton, poradce pro národní bezpečnost v prvním funkčním období prezidenta Trumpa. Ve svém článku v dnešním vydání Sunday Telegraph pan Bolton píše, a právě na to se tam odkazoval, že nesouhlas s Trumpem v Kongresu za poslední tři měsíce výrazně vzrostl. Pokud se prezident pokusí prosadit své záměry ohledně cel, dojde k rozsáhlé vzpouře republikánů proti němu. Tracey Bolesová je washingtonská redaktorka deníků Times a Sunday Times. Myslíte si, že John Bolton má pravdu, že mezi republikány panuje nesouhlas a že je zde dostatečná nálada, aby se prezidentovi skutečně postavili?
Tracey Bolesová: No, myslím si, že John Bolton je v současné době samozřejmě jedním z nejvýraznějších kritiků Donalda Trumpa a je jím již delší dobu, protože pro něj dříve pracoval. Ale pak se jejich cesty velmi rozešly Myslím si však, že má pravdu v tom smyslu, že v prvním roce Trumpova prezidentství, a v úterý uplyne rok od jeho inaugurace, byl Kongres vnímán jako velmi bezmocný a neschopný se mu postavit. A začínáme vidět více známek nesouhlasu v Kongresu, více republikánů se ozývá. Ještě nevím, jestli můžeme říct, že je to dostatečný chaos na to, aby to zastavilo Trumpovy plány, ale víme, že v Kongresu je velmi malá republikánská většina. V současné době je to většina jednoho člověka. A proto, v závislosti na tom, jak se to vyvine, si myslím, že se republikáni ozvou. Už jste viděli, jak někteří republikánští senátoři říkají, že se jim nelíbí způsob, jakým Donald Trump mluví o tom, že to dostane buď lekce, nebo ošklivě, přičemž ošklivým způsobem se zdá být invaze. Myslím, že pokud jde o cla, mnoho republikánů opravdu čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které má být vydáno v příštích několika dnech a které by mohlo zrušit některá z recipročních cel, která Donald Trump již zavedl, ať už jsou nelegální, nebo ne. A to pravděpodobně ovlivní jejich postoj k nově oznámenému plánu cel týkajících se Grónska.
Moderátor: Když se na to podíváte s odstupem, máte pocit, že je to člověk, který přemýšlí o svém odkazu, o svém místě a postavení ve světě? Nebo o tom u Donalda Trumpa nikdy nepřemýšlíte? Jak na vás působí to, co dělá, a proč to dělá?
Tracey Bolesová: Myslím, že je zde jasně prvek toho, že se jedná o prezidenta ve druhém funkčním období, který tradičně přemýšlí o zahraničních záležitostech, ale přemýšlí také o svém odkazu. A myslím, že Donald Trump by rád, aby součástí jeho odkazu byla skutečnost, že rozšířil mapu. Zvětšil Ameriku. A Grónsko je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Myslím, že mnoho republikánů, kteří to sledují, si klade otázku, kolik je bude stát jeho honba za odkazem. A pokud se ozvou, riskují, že budou vyloučeni z primárek a ztratí podporu? Víme, že Donald Trump má chuť na pomstu, která se s věkem nijak nezmírnila.
Moderátor: Ano, myslím, že je vždy rozdíl mezi tím, když se díváte na Ameriku a sledujete ji, a tím, když to děláte z místa, kde se nacházíte, a díváte se ven. A tam se podle mě rozhovor týká spíše nepopularity Donalda Trumpa, boje o dostupnost, výzev, které existují na domácí půdě. Ale na mezinárodní scéně se zdá, že dominuje.
Tracey Bolesová: Ano, a zdá se, že dominuje všemu. A brzy uvidíme Donalda Trumpa v Davosu, kdysi zemi globální elity, kde se setká tváří v tvář s evropskými lídry. Ale v USA jsouy samozřejmě velkým problémem listopadové volby do Kongresu, kdy republikáni mohou přijít o většinu v Sněmovně reprezentantů. To by mohlo vést k pokusům o impeachment, varoval Donald Trump. A myslím, že veškerá ta pozornost věnovaná zahraniční politice, jak ze strany hnutí Make America Great Again, které se nikdy příliš nezabývalo zahraniční politikou, tak i ze strany ostatních zemí, a pak otázky cenové dostupnosti, to pro něj opravdu znamená hodně.
Moderátor: Moc děkuji, Tracey. Pokud by to někoho zajímalo, svět byl v posledních týdnech varován činy i slovy, že tentokrát je to opravdu jiné. To řekl ministr zahraničí Marco Rubio bezprostředně po zadržení Nicoláse Madura v jeho přísně střeženém komplexu v Caracasu před dvěma týdny.
Marco Rubio: Toto je prezident činu. Nechápu, jak jste to ještě nepochopili. A teď, pokud jste to nevěděli, už to teď víte. Protože takhle to bude probíhat. A myslím, že lidé musí pochopit, že toto není prezident, který jen mluví, píše dopisy a pořádá tiskové konference. A víte, když řekne, že to myslí vážně, tak to myslí vážně. A tohle byla přímá hrozba pro národní zájmy Spojených států, a prezident se tím zabýval.
Moderátor: Po většinu svého prvního funkčního období byl prezident Trump omezován, a dokonce i kritizován muži, které sám dosadil do úřadu. Zmizení takzvaných dospělých v místnosti je jednou z největších změn mezi prvním a druhým funkčním obdobím. Nepřátelství vůči NATO a EU, pocit křivdy nad tím, kolik USA utrácejí na obranu svých spojenců, to vše bylo přítomno i v Trumpovi Mark I. Ale nyní je obklopen pečlivě vybranými spolupracovníky, naprosto loajálními k jeho vizi, a tito muži a ženy mají velmi jasnou představu o tom, jak on a oni vidí svět. Stephen Miller, zástupce šéfa štábu Bílého domu pro politiku, v pondělí pro CNN Jake Tapper:
Stephen Miller: "Žijeme ve světě, ve kterém můžete mluvit o mezinárodních zdvořilostech a všem ostatním, ale žijeme ve světě, v reálném světě, který je ovládán silou. Je ovládán silou, je ovládán mocí. To jsou železná pravidla světa. Ale říkáte, že to tak bylo od počátku věků?"
Moderátor: David Sanger z New York Times minulý týden spolu s dalšími třemi kolegy dělal rozhovor s prezidentem Trumpem. Mluvil se mnou o prezidentovi, který má na mysli historii a odkaz.
David Sanger: Určitě se vidí jako součást této doby. V Oválné pracovně má velmi hustě rozmístěné portréty minulých prezidentů. Někteří z těch prezidentů, například Polk, tam jsou z určitého důvodu. Byl to Polk, kdo rozšířil Spojené státy až do Kalifornie. Trump má zájem o územní expanzi. Ve svém inauguračním projevu zmínil McKinleyho. McKinley byl prezidentem během španělsko-americké války, kdy Spojené státy odpovídajícím způsobem rozšířily své vlivové sféry.
Moderátor: Velvyslanci Evropské unie se dnes odpoledne sejdou, aby projednali reakci celé EU. Nathalie Tocci informovala 2 šéfy zahraniční politiky EU. Nyní je ředitelkou Institutu mezinárodních vztahů v Římě a profesorkou na Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Europe ve Washingtonu. Peter Frankopan je profesorem globální historie na Oxfordské univerzitě. Nejprve jsem se Petera zeptal, zda souhlasí s mnoha dnešními titulními stránkami, které hovoří o vydírání a zradě Spojeného království ze strany našeho nejbližšího spojence.
Peter Frankopan: Myslím, že u Trumpa je vždy důležité sledovat jeho boky, nikoli rty. To, co Trump říká, a to, co dělá, není vždy stejné. Je nestálý, chaotický, impulzivní. Jedna z otázek, kterou si kladu, je, zda se snaží vydírat Grónsko, což si myslím, že se snaží, a jaký problém se tím vlastně snaží vyřešit? Myslím, že to je první věc, kterou je třeba si ujasnit. To, že si lámeme hlavu, znamená, že jsme se vlastně nezamysleli nad tím, proč je Grónsko dnes tak politicky, strategicky a vojensky významné.
Moderátor: Nathalie, souhlasíte s Peterem? Ta úžasná věta, sledujte boky, ne rty. Slova, rétorika je jedna věc, ale činy jsou věc druhá.
Nathalie Tocci: Tak trochu ano a ne. Samozřejmě jsme zvyklí na Trumpovu nestálost, ale myslím si, že poučením z minulého roku je, že bychom ho měli brát více doslova a méně vážně, což je přesně opak toho, co jsme si mysleli. Podívejte se, jak se choval, nejen jak mluvil, v uplynulém roce. A zvláštním způsobem to má určitou soudržnost. Mám na mysli, že se jedná o imperiálního prezidenta, který velmi explicitně vnímá Evropu jako součást koloniálního menu, ať už se jedná o západní Evropu v jeho koloniálním menu, nebo východní Evropu, kterou chce připojit k ruskému impériu. A tragédií v tom podle mě je, že naše taktika v uplynulém roce byla v podstatě submisivní. A submisivita v zásadě vyjadřuje určitou míru akceptace našeho koloniálního statusu.
Moderátor: Petere, mohu se vrátit k tvému výroku, že je zde hodně rétoriky a že bychom měli počkat, jaké budou konkrétní kroky? Když Marco Rubio promluvil bezprostředně po zatčení Nicoláse Madura. A my jsme si poslechli ukázku z programu. Když to udělal, dal jasně najevo, že to není prezident, který jen vydává tiskové zprávy nebo pořádá tiskové konference. Je to muž, který jedná. A Venezuela byla toho důkazem, když říká věci, které opravdu uděláme, jen se snaží uzavřít dohodu. Ve skutečnosti připravuje půdu, stejně jako všichni jeho poměrně efektivní poradci.
Peter Frankopan: Myslím, že Trump na začátku roku 2026, když se ohlédne za uplynulým rokem, navzdory všemu tomu hluku a chaosu má v tuto chvíli pravděpodobně poměrně silnou míru přehnané sebedůvěry ve své schopnosti. Všechno, čeho se dotkl, se podle něj proměnilo ve zlato, ať už jde o bombardování v Nigérii, mírové urovnání na Blízkém východě, za které si chce připsat zásluhy, nebo všechny věci, o kterých mluví v souvislosti s řešením válek. A tak si myslím, že teď má na programu věci, které jiní američtí prezidenti neudělali. A v jeho včerejším prohlášení na Truth Social byla podle mě klíčová věta o Grónsku, že američtí prezidenti se již 150 let snaží Grónsko koupit nebo získat. On bude tím, kdo to dokáže.
Moderátor: Toto není první kolo cel. Bylo zde zejména kolo cel na EU, kde EU přijala relativně vysokou úroveň cel. Bylo zcela jasné, že to bylo proto, že bezpečnostní záštita, kterou USA nabízely, byla najednou zpochybněna, a EU tehdy nevydala odvetná cla. Myslím, že to byli dva šéfové zahraniční politiky Evropské unie, kterým jste tehdy radili. Kdybyste jim radili teď, řekli byste, že můžeme věřit obraně, bezpečnostní architektuře zakotvené ve smlouvě, NATO, že můžeme věřit Americe? Poradili byste jim to? Řekl byste, že to opravdu musíme velmi naléhavě přehodnotit?
Nathalie Tocci: Rozhodně to druhé. A myslím si, že velmi naléhavé přehodnocení znamená myslet mimo rámec stávajících institucí, ať už je to NATO, nebo EU, které podle mého názoru prostě nejsou stvořeny pro válku. Takže si vlastně myslím, že pokud existuje naděje na evropskou reakci, vychází z koalic ochotných, které chápou jak hrozbu ze strany Ruska, tak zradu ze strany Spojených států.
Myslím, že existuje šance, možnost, možná i zřejmost, že prezident Trump bude ve funkci ještě tři roky a pak přijde někdo mnohem přátelštější. To vše se vrací do oblasti aberace.
Peter Frankopan: Ano, vždy se zeptejte historika, jak bude vypadat budoucnost. Omlouvám se. Je zřejmé, že hodně bude záležet na tom, co se stane v polovině volebního období. Pokud demokraté získají obě komory, jak mnoho lidí předpovídá, vidím, že poslední dva roky Trumpova prezidentství budou extrémně obtížné z hlediska jednání s vládním aparátem, ale pravděpodobně i z právního hlediska, protože způsoby, jakými byla v posledních dvou letech přijímána rozhodnutí, náklady, důsledky, budou podle mě podrobeny obrovské kontrole. Trump má tedy podle mě málo času na to, aby udělal to, co je třeba, aby republikáni vyhráli. A Trumpovy výsledky v USA vypadají dost špatně. Je tedy možné, že se vrátíme ke starým dobrým časům, kdy byli prezidenti mladí, muži i ženy, kteří se uměli usmívat na večírcích a říkat správné věci. Pravděpodobně, když se podíváme po světě, každý vidí, že to, co Trump udělal, když si vybíral z menu a z bufetu, že možná bylo výhodné riskovat. A ten svět, který jsme po roce 1945 a po skončení studené války vytvořili, abychom se pokusili najít způsob, jak řešit problémy prostřednictvím výborů, vypadá obtížně. A myslím si, jak Natalie ví ze své předchozí práce, že problémem Evropy je, že rozhodujeme rychlostí výboru, nikoli rychlostí boje.
Vidíte, že Trump se rozhodl uvalit sankce na Německo, Francii, Dánsko, Skandinávii, skandinávské země ve Velké Británii, ale na nikoho v jižní Evropě a nikoho ve východní Evropě. Takže ten pokus rozdělit i Evropany je velmi účinný. Musíme tedy vymyslet, jak se bránit. A vzhledem k tomu, že si klademe tuto otázku a chystáme se vytvořit prezentaci v PowerPointu, kterou předložíme za šest měsíců, musíme být schopni myslet rychleji.
Nathalie Tocci: Peter má pravdu. Je možné, že se to nějakým způsobem vrátí k určité úrovni normality. Mám sklon si myslet, že to, co se děje, je spíše strukturální než nahodilé, ale na druhou stranu je to velmi obtížné, když prožíváte daný okamžik. Máte sklon věci trochu zveličovat. Nicméně si myslím, že pokud existuje naděje, že se nějak vrátíme nebo možná postoupíme na novou úroveň normality, pak pouze tím, že tento okamžik přijmeme jako strukturální a budeme na něj reagovat. Myslím si, že pouhé získávání času v naději, že se nějak vrátíme do kouzelného světa včerejška, je jedinou zárukou, že se do něj nevrátíme.
