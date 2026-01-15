Lidovecké hody na hřbetě ODS asi končí a co bude s demokraty pak
15. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Nikdy jsem lidovce nevolil. Ale bylo by pro mě obrovskou úlevou, kdyby měli třicet procent. Opravdu (nikdy jsem je nevolil proto, že pro mě vždy existovala lepší volba, ale 30 procent pro lidovce by bylo mnohem lepší než Babiš a spol.). O to hroznější je, když musím vidět už druhé volební období, jak mají za nějaká čtyři procenta podpory nejprve 23 mandátů a nyní 16 mandátů. To se to hoduje bez výsledků a bez práce!
Už vůbec netuší, co je demokracie, co jsou voliči. Jsou nabubřelí, sebevědomí, líní. Za nic mají obrovské hody. Za nic. Vždyť kdy se měli tak dobře? 2010-2013 nula mandátů, 2013-2017 14 mandátů, 2017-2021 10 mandátů.
Bývalý premiér Fiala prý za hlavní příčinu prohraných sněmovních voleb 2025 vidí nedostatečnou integraci demokratů. Říká, že je třeba vzít do party ke koalici Spolu i STAN. ODS ho ale údajně chce odklidit do čela Senátu. Asi aby se tam místo pana Vystrčila vyjímal jako připomínka krachu vlády demokratů. Ale co si s ním počít?
Podívejme se ale raději na reálnou podobu té integrace za premiéra Fialy. Ve vládě bylo pět stran, z nichž čtyři chtěly euro. A euro bylo tabu. Čtyři strany odmítly snižování daní, jaké provedla koalice ANO-ODS-SPD při rušení superhrubé mzdy. A to bylo ještě větší tabu, navzdory tomu, že zdravý státní rozpočet byla hlavní mantra Fialovy vlády, priorita nad všemi jinými prioritami. Vyteklo jim z rozpočtu půl bilionu a ani si toho nevšimli.
Co by pak vlastně měla znamenat integrace STAN do tábora demokratů? STAN, aspoň zatím, nepotřebují pomoc ODS k tomu, aby se vůbec dostali do Sněmovny. I tak sloužili, když byli ve vládě, jak mohli. Ani je nenapadlo přitlačit ODS pomocí svých 33 mandátů k opravdu prozápadní, prodemokratické politice. Možná by od STAN expremiér Fiala chtěl ale ještě nějaký poníženější, více lokajský přístup, aby to byla skutečná integrace.
Bude se někdo ptát, jaké byly ty skutečné příčiny prohry demokratů ve volbách 2025? To je přece otázka, která se bude v českých dějinách dlouho vracet. Udělali si demokraté sami nějaké vyhodnocení? Došlo k nějakým chybám? A jaké chyby to byly? Shodnou se na tom ODS se STAN nebo s lidovci? Lidovci jsou jistě velmi sebevědomí, mají za 4 procenta šestnáct mandátů (jiné strany ani za 4,9 procenta nedostanou nic). Mohou se opíjet radostí nad tím, jak jim to znovu vyšlo.
Naopak ODS bude o víkendu zápasit o svou identitu. Zdá se, že pokračování koalice s lidovci a TOP09 (ještě bezvýznamnější partaj než lidovci, ale taky hoduje na mandátech) už nepřichází v úvahu. Hraje se o to, zda se ODS bude vracet ke svému zakladateli Klausovi a stane se tak pomateným, vnitřně rozloženým dvojníkem motoristů a svobodných, nebo zda půjde ve stopách expremiéra Fialy, jehož celá strategie i kredibilita se zhroutila.
Jakpak asi bude ODS vyhodnocovat, co se za Fialovy vlády nepodařilo? Tipuji, že hlavní problém bude viděn v příliš vysokých daních. Rozpočet musí být uzdraven a basta! Zejména Agrofertu a oligarchům bude třeba ty daně snížit. Vždyť se nadřou. Rovnou by mohli hlavní představitelé ODS také navrhnout slučovací sjezd s ANO. Přece vyhrálo volby, tak je jasné, co funguje. A čtyři zbývající strany bývalé vládní pětikoalice? Zmůžou se někdy na to, aby si všimly těch pěti set miliard, které vytekly ze státního rozpočtu?
357
Diskuse