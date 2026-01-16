Ultrapravicoví politikové včetně Babiše! podpořili Viktora Orbána ve volebním videu
Mezi ultrapravicovými politiky, které vyjadřují podporu maďarskému premiérovi, jsou Benjamin Netanjahu, Giorgia Meloni a Marine Le Pen. Ve videu je i Andrej Babiš
Pravicoví lídři z celého světa se spojili, aby podpořili maďarského Viktora Orbána, čímž naznačují symbolický význam, který mají volby v této zemi pro globální krajně pravicová hnutí, i když populistický lídr v průzkumech veřejného mínění zaostává.
Volební video, které Orbán zveřejnil online tento týden, obsahuje podporu od téměř tuctu politik , včetně Giorgie Meloni a Mattea Salviniho z Itálie, Marine Le Pen z Francie a Alice Weidel z Německa.
„Evropa potřebuje Viktora Orbána,“ říká divákům Weidelová, spolupředsedkyně krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD).
Le Penová, bývalá předsedkyně francouzské krajně pravicové strany Národní shromáždění, chválí lídra, který kdysi popsal Maďarsko jako „petriho misku pro neliberalismus“. „Díky vůdcům, jako je Viktor Orbán, dosahuje tábor vlastenců a obránců národů a suverénních národů v Evropě stále větších úspěchů,“ říká.
Meloniová se zase snaží zdůraznit podobnosti, které má s Orbánem společné: „Společně hájíme Evropu, která respektuje národní suverenitu [a] je hrdá na své kulturní a náboženské kořeny.“
Projev podpory před maďarskými volbami 12. dubna následuje po roce, kdy Orbán, nejdéle sloužící lídr Evropské unie, plnil titulky novin kvůli pokusům své vlády zakázat akce Pride a dále omezovat nezávislá média a nevládní organizace.
Fidesz se snaží zdůrazňovat mezinárodní kontakty Viktora Orbána a prezentovat je jako přínos pro Maďarsko.
Orbán, který již dlouho čelí kritice za oslabování demokratických institucí, omezování svobody médií a podkopávání právního státu, čelí bezprecedentní výzvě ze strany bývalého vysokého člena své vlastní strany, Pétera Magyara.
V době, kdy Maďaři zápasí s ekonomickou stagnací, rostoucími životními náklady a zhoršujícími se sociálními službami, průzkumy veřejného mínění naznačují, že Orbán a jeho strana Fidesz zaostávají za Magyarovou opoziční stranou Tisza.
V reakci na to se Fidesz snaží zdůraznit Orbánovy mezinárodní kontakty a prezentovat je jako výhodu pro Maďarsko v nestabilní a turbulentní mezinárodní situaci, podle Mártona Beneho, politického analytika z TK Institute for Political Science v Budapešti. „To je něco, co jeho soupeř – jako politický nováček – prostě nemá,“ řekl.
Magyarova kampaň se naopak zaměřila na domácí záležitosti a slibuje stimulaci maďarské ekonomiky prostřednictvím boje proti korupci a uvolnění miliard eur zmrazených fondů EU.
Výsledek voleb bude pravděpodobně záviset na tom, jak voliči vnímají tyto protichůdné narativy a „zda považují za hlavní téma voleb mezinárodní výzvy, nebo výkon domácí vlády“, řekl Bene.
Volební video obsahuje několik odkazů na rozsáhlou invazi Ruska na Ukrajinu. Orbán, lídr EU nejblíže Vladimíru Putinovi, opakovaně blokoval snahy Bruselu prezentovat jednotnou frontu na podporu Ukrajiny, což vedlo některé kritiky k tomu, že ho označili za Putinova trojského koně v EU.
Video ukazuje politiky, kteří tyto snahy chválí, přičemž Weidelová poznamenává, že Orbán „bojuje za mír na Ukrajině“, zatímco Salvini říká: „Pokud chcete mír, volte Fidesz.“
Mezi dalšími vůdci, kteří se ve videu objevují, jsou Herbert Kickl, předseda rakouské Svobodné strany (FPÖ), český premiér Andrej Babiš a prezidenti Srbska a Argentiny Aleksandar Vučić a Javier Milei.
Zdroj v angličtině ZDE
