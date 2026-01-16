Jak Írán ruší Starlink
16. 1. 2026
Íránské úřady 8. ledna omezily přístup veřejnosti k internetu a telefonní komunikaci. Sítě byly později částečně obnoveny, ale s přísnými omezeními. Íránský režim čelí od konce prosince sérii protestů. Ve snaze potlačit hnutí se íránská vláda pokusila také přerušit poslední mezinárodní komunikační spojení dostupné Íráncům: Starlink.
Starlink, který poskytuje přístup k internetu prostřednictvím konstelace satelitů, byl považován za prostředek mimo dosah cenzury íránských úřadů. V posledních dnech však Starlink čelí rušící kampani, která vážně oslabila jeho používání.
Podle monitorovacího zařízení gpsjam.org bylo v Teheránu a okolních oblastech pozorováno rušení GPS 8. ledna, v den, kdy byl internet v celém Íránu přerušen. Ačkoliv nevíme s jistotou, proč k tomuto rušení došlo, částečně to ovlivnilo službu Starlinku.
Terminál Starlinku obvykle potřebuje GPS, aby mohl určit geografickou polohu a komunikovat se satelity sítě.
"[Starlink využívá] GPS polohu terminálů k nasměrování antén k satelitům," řekli našemu týmu lidé stojící za účtem X @giammaiot2, skupina telekomunikačních výzkumníků.
"Rušení GPS signálů bylo klasickým způsobem, jak rušit Starlink," řekl našemu týmu Kave Salamatian, profesor na Univerzitě v Savojsku ve Francii, který se specializuje na geopolitiku internetu. "Ale aktualizace Starlinku, která byla přidána poté, co Rusko rušilo signály na Ukrajině a v Černém moři, nyní umožňuje uživatelům obejít GPS signál spoléháním se na vlastní satelity Starlinku k identifikaci polohy pomocí triangulace."
Toto řešení, které uživatelům umožňuje obejít rušení GPS, má podle Radima Badsiho, generálního ředitele francouzské společnosti Ground Space, která se specializuje na sledování satelitních konstelací, určitá omezení. To může uživatele Starlinku učinit méně pohyblivými: "Alternativa Starlinku [k určování polohy pomocí GPS] neustále prohledává oblohu, aby našla satelit, který právě prochází."
Ale v tomto režimu nelze civilní verzi terminálu Starlink používat za pohybu, říká Badsi.
Zhoršení spojení se Starlinkem, které bylo v posledních dnech pozorováno v Íránu, vedlo podle Victorie Samson, ředitelky pro bezpečnost a stabilitu vesmíru ve Secure World Foundation, washingtonském think-tanku, ke ztrátě datových "paketů o 30 až 80 procent". Profesor ze Savoie Kave Salamatian říká, že tato ztráta pravděpodobně pochází z sofistikovanější formy rušení, tzv. "aktivního rušení".
Aktivní rušení zahrnuje nasycení vysílacího kanálu satelitu. Pokud posíláte "šum" nebo falešný signál na satelit dostatečně dlouho, je možné odpojit jeho příslušné svorky.
"Teoreticky by to mohlo učinit satelit nepoužitelným [pro terminál]. Takže můžete jednoduše rušit jeden po druhém všechny viditelné satelity," říká Badsi.
Ale je "technicky poměrně obtížné rušit hlavní kanál Starlinku, protože síť Starlink se skládá z několika pohyblivých satelitů", říká Oleg Kutkov, ukrajinský inženýr a odborník na síť Starlink. Říká: "Nasměrování silného šumového paprsku přímo na satelit na obloze vyžaduje několik velkých antén, které neustále sledují satelity. Rusové se o tento přístup [na Ukrajině] pokusili, ale rušičky byly zničeny, protože je těžké je skrýt."
Jak tedy íránské úřady dokázaly vytvořit takovou úroveň zásahu?
Specialisté, kteří s naším týmem hovořili, měli několik teorií.
Írán má ve svém arzenálu ruské vojenské rušičky jako Murmansk-BN, které dokážou rušit GPS signály.
Odborníci za tímto tvrzením @giammaiot2 domnívat se, že Cobra-V8, íránský systém elektronického boje podobný ruskému 1RL257E Krasucha-4, mohl být použit k rušení vysílacích frekvencí z terminálů Starlink.
Rušení Starlinku mohlo být také vytvořeno pomocí civilní technologie, která nemusí být nutně cizí.
"Nejjednodušší vysvětlení je, že to udělali interně. Íránci mají schopnosti rušit Starlink. O to více, že vměšování, které v Íránu nyní vidíme, se liší od toho, co jsme viděli ve válce na Ukrajině," říká Salamatian. "Írán má velmi dobré univerzity specializující se na telekomunikace, jako je Imam Hossein University, která je univerzitou Islámských revolučních gard, a také Sharif University."
Zdroj v angličtině: ZDE
