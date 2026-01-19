Izraelští ultrapravicoví ministři odmítli panel pro poválečnou Gazu podporovaný USA
Ministr financí říká, že Netanjahu by měl podpořit anexi a osídlení Gazy Izraeůlci , a útočí na roli Turecka a Kataru ve „výkonné radě“ pro Gazu
Krajně pravicoví členové izraelské vládní koalice v neděli odmítli plán podporovaný USA pro poválečnou správu Gazy a kritizovali svého premiéra Benjamina Netanjahua za to, že neprovedl anexi palestinského území a nezaložil na něm nové izraelské osady.
Po oznámení Bílého domu o výběru světových lídrů, kteří se připojí k takzvané „radě míru“ pro Gazu, mezi nimiž jsou i zástupci Turecka a Kataru, které kritizovaly izraelské útoky v pásmu Gaza, izraelský krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich označil Netanjahuovu „neochotu převzít odpovědnost za Gazu“ za „prvotní hřích“.
Podle Smotriche, který je sám osadníkem na Izraelem okupovaném Západním břehu, by izraelský premiér měl místo toho „zřídit tam vojenskou vládu, podpořit imigraci a osídlování a tímto způsobem zajistit bezpečnost Izraele na mnoho let“.
Bílý dům tento týden oznámil zřízení „výkonné rady pro Gazu“, která bude působit v rámci širší „rady míru“ pod předsednictvím Donalda Trumpa jako součást jeho 20bodového plánu na ukončení války.
Výkonná rada, která má podle popisu poradní funkci, zahrnuje tureckého ministra zahraničí Hakana Fidana a katarského diplomata Aliho al-Thawadiho spolu s dalšími regionálními a mezinárodními představiteli.
Smotrich se pravděpodobně s odkazem na Katar a Turecko vyjádřil na X: „Země, které inspirovaly Hamás, nemohou být těmi, které jej nahradí. Ti, kteří jej podporují a i nyní mu poskytují útočiště, nezískají v Gaze oporu. Tečka. Premiér musí v této věci zůstat nekompromisní, i kdyby to znamenalo řešit spor s naším velkým přítelem a vyslanci prezidenta Trumpa.“
V neděli se Netanjahu v zjevné snaze uklidnit napětí a zvážit svůj další postup sešel s koaličními partnery.
Hlavním úkolem premiéra je udržet na uzdě své krajně pravicové spojence, jejichž setrvání ve vládě je klíčové pro jeho politické přežití a kteří nikdy nesouhlasili s příměřím zprostředkovaným USA, které bylo uzavřeno loni v říjnu.
Netanjahu sám v sobotu proti plánu vznesl námitky s odůvodněním, že některá jmenování „nebyla koordinována s Izraelem a byla v rozporu s jeho politikou“, aniž by upřesnil, o koho se jedná. Svému ministru zahraničí Gideonu Sa'arovi nařídil, aby kontaktoval amerického ministra zahraničí Marca Rubia.
Izrael již dříve ostře protestoval proti jakékoli roli Turecka v poválečné Gaze, vztahy mezi oběma zeměmi se od začátku války v říjnu 2023 výrazně zhoršily.
Kromě jmenování tureckého ministra zahraničí do výkonné rady Trump pozval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, aby se připojil k zastřešující mírové radě spolu s egyptským prezidentem Abdelem Fatah al-Sisim, bývalým britským premiérem Tony Blairem a argentinským prezidentem Javierem Mileiem.
Bílý dům uvedl, že Trumpův plán bude zahrnovat tři orgány: radu míru, jíž bude předsedat Trump; palestinský výbor technokratů pověřený správou Gazy; a výkonnou radu Gazy, která bude plnit poradní funkci.
Palestinský technokratický výbor se v sobotu sešel na svém prvním zasedání v Káhiře.
Návrh charty, který americká administrativa zaslala asi 60 zemím, vyzývá členy, aby každý přispěli 1 miliardou dolarů v hotovosti, pokud chtějí, aby jejich členství trvalo déle než tři roky, jak vyplývá z dokumentu, který viděla agentura Reuters.
„Každý členský stát bude vykonávat funkci po dobu nejvýše tří let od vstupu této charty v platnost, s možností prodloužení předsedou,“ uvádí dokument, o kterém jako první informovala agentura Bloomberg News. „Tříleté členství se nevztahuje na členské státy, které během prvního roku od vstupu charty v platnost přispějí Radě míru hotovostí ve výši přesahující 1 000 000 000 USD.“
USA tento týden oznámily, že plán příměří v Gaze vstoupil do druhé fáze, kdy se pozornost přesouvá od zavedení příměří k odzbrojení Hamásu, jehož útok na Izrael 7. října 2023 vyvolal izraelskou ofenzivu v Gaze.
Důraz druhé fáze se přesunul od pouhého zastavení bojů k zavedení přechodné správy, demilitarizaci a rekonstrukci území – což představuje dramatické zvýšení diplomatických ambicí uprostřed přetrvávajícího násilí ze strany izraelské armády.
Od vstupu příměří v platnost v říjnu loňského roku bylo hlášeno nejméně 451 zabitých Palestinců. Život v enklávě zůstává nejistý. Letecké údery a střelba sice ustaly, ale nepřestaly úplně. Současně nedávné bouře krizi ještě zhoršily, způsobily úmrtí a záplavy v uprchlických táborech, které již byly přeplněné.
Silné zimní větry způsobily v úterý minulého týdne zřícení zdí na chatrné stany, ve kterých byli ubytováni vysídlení Palestinci, a zabily nejméně čtyři osoby. V sobotu zemřelo v Gaze 27denní dítě na následky silného podchlazení, čímž se podle palestinského ministerstva zdravotnictví zvýšil počet dětí v regionu, které od začátku současné zimní sezóny zemřely na podchlazení, na osm.
