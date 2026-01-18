Do jaké míry manipuluje tajná izraelská služba protesty proti režimu ajatolláhů?
18. 1. 2026
Ve Financial Times (FT) vyšel článek o protestech v Íránu, který poskytuje dosud nejúplnější obraz situace, informuje na X odborník na Írán Trita Parsi.
- Jak protesty začaly pokojně a vláda se zpočátku chovala zdrženlivě,
- Jak se vše změnilo ve čtvrtek večer, kdy vyšlo do ulic mnohem více lidí,
- Jaké bezprecedentní represivní opatření a zabíjení ze strany vlády následovaly,
- Jak některé skupiny protestujících také použily násilí na organizované, systematické a bezprecedentní úrovni
- A jak je nyní atmosféra v Íránu „mrtvá a dusivá“...
Již na konci loňského roku zveřejnil izraelský list Jerusalem Post text, v němž se píše o přímé činnosti agentů Mosadu v Íránu, kteří se přímo podíleli na rozdmýchávání legitimních protestů proti vládě. V dalším článku téhož listu z poloviny ledna se píše o tom, jak „zahraniční aktéři“ vyzbrojovali Íránce, aby bojovali s represivními složkami íránského režimu, doplňuje Daniel Veselý.
Z článku otištěného ve FT vyjímáme: „Svědectví z místa nepokojů – někteří svědkové hovořili s FT, včetně těch, kteří byli propašováni ven skrze prostředníky – odhalují zamlžený příběh o samotném chaosu, v němž se agitátoři vmísili do davu autentických demonstrujících. Střety si vyžádaly životy nejen neozbrojených civilistů, kteří tvořili část davu, jenž neměl své lídry, nýbrž i životy velice dobře vyzbrojeného bezpečnostního personálu.
„Byly tam skupiny mužů oblečených do černých oděvů, kteří byli dynamičtí a rychlí,“ uvedl jeden z demonstrujících v Teheránu. „Zapálili jednu popelnici a ihned se přemístili k dalším cílům.“
Další svědek ze západního Teheránu FT sdělil, že spatřil asi tucet mužů v dobré tělesné kondici, kteří vypadali jako členové nějakého komanda. Byli oblečeni do podobných černých oděvů, zatímco pobíhali po ulicích a vyzývali lidi, aby opustili své domovy a přidali se k demonstrantům.
„Určitě šlo o organizovanou skupinu, ale nevím, kdo za tím vším byl,“ sdělil svědek.
