Oběti Jeffreyho Epsteina svědčí, že je finančník lákal slibem vysokoškolského vzdělání
19. 1. 2026
Několik obětí svědčí, že Epstein jim sliboval přijetí na prestižní univerzity, aby je nalákal do své sítě sexuálního zneužívání.
Umělkyně z New Yorku, která tvrdí, že Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová ji nabízeli mužům, patří mezi oběti, které svědčí, že Epstein je lákal na vysokoškolské vzdělání, aby je nalákal do své sítě sexuálního zneužívání.
Rina Oh byla 21letá studentka umění, když ji v roce 2000 představila Epsteinovi Lisa Phillips, modelka a přeživší Epsteinova oběť, která se od té doby stala silným hlasem v síti přeživších a tlačí na úplné zveřejněni všeho v dlouhotrvajícím skandálu týkajícího se peněz, sexu a moci.
„Řekl mi: ‚Jsi opravdu talentovaná. Myslím, že bys měla chodit do školy,‘“ vzpomíná Oh.
Epstein ji pozval, aby si sedla vedle něj. „Vysvětlil mi, že je filantrop, známý mnoha lidem, velmi štědrý muž, který poslal na univerzitu mnoho mladých lidí, často děti žen, se kterými chodil do školy. Úplně jsem mu věřila.“
Oh říká, že Epstein jí řekl, že potřebuje bakalářský titul v oboru výtvarného umění, aby se prosadila v uměleckém světě, a nabídl jí stipendium na newyorské School of Visual Arts „bez jakýchkoli podmínek“. Oh však říká: „S tím stipendiem spojil spoustu podmínek. Když jsem neudělala všechno, co chtěl, vzal mi ho.“
Oh, která strávila zhruba dva roky v Epsteinově síti, je jednou z řady přeživších, které vystoupily s podrobnostmi o tom, jak Epstein využíval nabídky pomoci se zápisem a někdy i platbou školného na prestižních univerzitách, aby si nad nimi udržel vliv.
Další podobné příběhy byly zveřejněny minulý týden prostřednictvím rozhovorů s oběťmi, které vedli demokraté z výboru pro soudnictví Sněmovny reprezentantů. Zároveň se očekává, že v nejbližších dnech ministerstvo spravedlnosti zveřejní novou, možná rozsáhlou část dokumentů souvisejících s Epsteinem.
„Epstein opakovaně lákal mladé ženy do své sítě slibem, že jim pomůže získat přijetí na vysoké školy a univerzity,“ uvedl demokratický kongresman z Marylandu Jamie Raskin v dopisech zaslaných Kolumbijské univerzitě a Newyorské univerzitě, v nichž žádal o další informace o této stránce skandálu.
Epstein, dodal Raskin, „nejen lákal mladé ženy, které on a jeho spolupachatelé sexuálně zneužívali a znásilňovali, ale také zajistil, aby mu jeho oběti byly zavázány a méně pravděpodobně nahlásily trestné činy orgánům činným v trestním řízení“.
Pro Oh to zní jako její zkušenost. „Byl velmi posedlý pronikáním do myslí mladých lidí,“ říká Oh. „Nechtěl se jim vkrádat do myslí jen kvůli fyzickému zneužívání, chtěl se jim vkrádat do mozků, protože byl intelektuální bestie.“
V jejím případě, říká Oh, byla slíbená stipendia nahrazena několika lekcemi ve škole a zakázkou na malbu. „Byl to hrozný obraz. Byl posedlý ženskými tělesnými částmi. Nechtěl celou osobu. Nechtěl abstrakci.“ Epstein chtěl rozkrok. „Prostě řekl, ať to je realistické.“
Phillipsová, které stejně jako Oh bylo kolem dvaceti, když se setkala s Epsteinem, řekla tento týden Wall Street Journal, že Epstein jí slíbil studium na New York University, zařídil jí návštěvu kampusu a ona nakonec začala chodit na přednášky. Phillipsová a Oh říkají, že další žena, kterou Epstein také sexuálně zneužíval, studovala na NYU.
Další žena řekla Wall Street Journal, že ji Epstein sexuálně zneužíval a že v ní vyvolal pocit vděčnosti tím, že naznačil, že se na univerzitu dostala díky jeho konexím. „Představil mi to tak, jako by to byl on, kdo mě tam dostal, a ostatním dívkám řekl, že mě tam dostal,“ řekla.
Podle výboru Epstein zaplatil jedné z obětí, kterou zneužíval v letech 2002 až 2005, studium na NYU v letech 2000 až 2002 a zařídil jí stipendium. Další oběti, která tehdy chodila na střední školu, Epstein opakovaně sliboval, že jí zaplatí jí studium na NYU. Třetí oběť uvedla, že jí pomohl zaplatit studium na Columbia University v letech 2004 až 2007. Čtvrtá oběť uvedla, že jí Epsteinův spolupracovník slíbil vízum a přijetí na NYU, ale ona tuto nabídku nepřijala.
Mluvčí NYU sdělil v e-mailu, že univerzita Raskinův dopis posuzuje a že je „plně odhodlána spolupracovat na tomto vyšetřování“. Mluvčí dodal: „Podporujeme také snahy o zajištění transparentnosti ohledně Epsteinova hrůzného chování.“ Zástupce Columbia University uvedl, že univerzita dopis také obdržela a posuzuje jej.
Raskinovo oslovení Columbia University a NYU je pravděpodobně součástí snahy lépe porozumět Epsteinovým finančním operacím a – potenciálně – jeho vazbám na univerzity. Zápisy a platby školného řídil Epstein a spravoval je Epsteinův právník Darren Indyke a účetní Richard Kahn. Oba muži jsou spolusprávci Epsteinova majetku a byli předvoláni, aby vypovídali před dozorčím výborem.
Epsteinovy vazby na jiné univerzity, včetně Harvardu a Massachusetts Institute of Technology, a na vysoké představitele fakulty vyšly najevo po jeho smrti ve vazbě v roce 2019. Mnozí představitelé univerzit udržovali své vazby s Epsteinem i poté, co se v roce 2008 přiznal k navádění nezletilých k prostituci. Ředitel MIT Joi Ito rezignoval v roce 2019 kvůli svým rozsáhlým finančním vazbám na Epsteina.
V listopadu bývalý prezident Harvardu Larry Summers oznámil, že se stahuje z veřejného života poté, co byly zveřejněny e-maily mezi ním a Epsteinem, které odhalily jejich úzký vztah. Epstein měl kancelář na Harvardu, kde Summerova manželka Elisa New provozovala Epsteinem podporovanou neziskovou organizaci s názvem Poetry in America.
„Je to dost děsivé,“ říká Oh. „Zdá se, že jde o větší plán a vzorec. Epstein nejen posílal studenty do školy, myslím, že se infiltroval do škol. Jeho vliv se zdá být široký a hluboký přes hranice států prostřednictvím mnoha vzdělávacích institucí.“
Dokumenty související s Epsteinem, které byly zveřejněny minulý měsíc v rámci povinnosti ministerstva spravedlnosti podle zákona o transparentnosti Epsteinových spisů, odhalily žalobu, která tvrdila, že se se svou první známou obětí setkal v Interlochen Center for the Arts, letním táboře výtvarného umění v Michiganu, v roce 1994.
Žaloba tvrdila, že oběť, pojmenovaná jako Jane Doe, potkala Epsteina a Maxwellovou v táboře, když jí bylo 13 let. Epstein se jí údajně chlubil, že je mecenášem umění a poskytuje stipendia talentovaným mladým umělcům. Žaloba také tvrdí, že Doe byla použita jako „pokusný králík“ pro jejich plán groomingu a byla vystavena letům eskalujícího sexuálního zneužívání.
Epsteinovy vazby na akademickou sféru a jeho nabídky vzdělání vytvořily finanční závislost, kterou bylo možné poté zrušit, čímž vznikla forma závislosti a kontroly maskovaná jako velkorysost.
„Rozhodně chtěl mít přístup k mladým studentům – středoškoláci přiváděli další středoškoláky a vysokoškolačky přiváděly další vysokoškolačky –, ale měl také vazby na profesory prestižních univerzit,“ říká Oh. „Chtěl tyto lidi shromáždit, aby je mohl vlastnit. Měl takovou posedlost vlastnictvím. U Epsteina nebylo nic zadarmo.“
